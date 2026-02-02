Christian Nodal revela su admiración por Kanye West y asiste a su concierto con Ángela Aguilar

El cantante confesó que el rapero estadounidense es uno de sus artistas favoritos y lo considera “un genio”. (Especial)

En la Monumental Plaza de Toros de la Ciudad de México, el sábado 31 de enero, la presencia de Christian Nodal y Ángela Aguilar se convirtió en uno de los momentos destacados de la segunda fecha de conciertos de Kanye West. Ambos artistas mexicanos, cuya relación ha generado interés público, acudieron al evento donde Ye reunió a miles de seguidores en la capital. La pareja formó parte de las celebridades que acudieron a la cita musical, manteniendo un perfil discreto a lo largo del evento.

Nodal compartió en su canal de difusión de Instagram un video del espectáculo, confirmando su asistencia y entusiasmo por el trabajo del rapero estadounidense. En una nota de voz publicada antes del concierto, el cantante expresó: “Les cuento que hoy voy a visitar la México, justo hoy voy a ver a uno de mis artistas favoritos y estoy muy emocionado. Creativamente, creo que es un genio de las energías. Me encanta la música que hace y hoy me voy a inspirar mucho para ver qué hago en México porque sé que tiene que ser un showsazo”. La declaración del intérprete de mariacheño dejó ver el impacto que el show de Kanye West tiene entre músicos de otros géneros.

El sonorense confesó a sus fans lo mucho que admira a Kanye. (Captura de pantalla @nodal)

Por su parte, Ángela Aguilar publicó una historia en su perfil de Instagram, sumándose así a la interacción digital que generó la presencia de figuras reconocidas en el concierto. Además, Aneliz Aguilar, hermana de Ángela, también compartió una imagen donde dejó entrever que asistió al evento junto a la pareja.

En los videoclips compartidos por la pareja y Aneliz se puede ver una Monumental Plaza de Toros repleta de fans y en el centro del recinto a Ye interpretándo uno de sus éxitos. El estadounidense manejó un show de luces y humo blanco que inundaron la mayor parte del tiempo el escenario.

Las hijas de Pepe Aguilar compartieron videos del show de Ye en CDMX. (Captura de pantalla @angela_aguilar_ / @anelizaguilar)

A diferencia de otras celebridades que se situaron cerca del escenario durante la primera fecha del concierto, el sonorense y la hija de Pepe Aguilar optaron por mantenerse alejados del centro de atención. Un dispositivo de seguridad les permitió acceder y retirarse de la plaza sin ser abordados por el público, lo que contribuyó a mantener la privacidad del momento.

Durante la velada, los cantantes mexicanos permanecieron como espectadores y no participaron en actividades de backstage ni tuvieron apariciones públicas adicionales en el recinto. El evento de Kanye West en la Ciudad de México reunió a una amplia variedad de asistentes, entre ellos figuras del entretenimiento nacional.