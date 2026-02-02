Christian Nodal responde a sus haters y envía mensaje contundente tras polémicas en redes: “Gachos, feos, negativos”

El cantante compartió su hartazgo ante las constantes polémicas en torno a su vida privada. (Captura de pantalla @kunno / @angela_aguilar_)

Durante su presentación en la Feria de León, Christian Nodal provocó gran revuelo entre los asistentes al exhibir un nuevo tatuaje con el nombre de Ángela Aguilar en el dorso de su mano. El cantante de música regional mexicana eligió este escenario para mostrar el diseño, que había mantenido en secreto tras varias publicaciones en redes sociales donde solo se apreciaba el proceso, pero no el resultado final.

El hecho adquirió notoriedad cuando, en pleno concierto del 29 de enero, el público advirtió el tatuaje cada vez que Nodal sostenía el micrófono. La tipografía sencilla con el nombre de “Ángela” se volvió viral para los internautas, quienes no tardaron en compartir imágenes y comentarios en plataformas digitales. Desatando una ola de reacciones y especulaciones en redes.

Christian Nodal regresó a los escenarios en León, Guanajuato y lució un nuevo tatuaje en el dorso de su mano. (Captura de pantalla @palenque_leon)

A la par de la revelación del tatuaje, la presencia de la hija de Pepe Aguilar en el concierto también acaparó atención. Videos y fotografías difundidos luego del evento mostraron a la cantante acompañando al sonorense en el backstage y participando activamente desde su asiento en la primera fila del palenque. Por otro lado, Ángela llamó la atención de usuarios en redes ya que en esta ocasión optó por un atuendo distinto al que suele portar, luciendo un corset de escote pronunciado y transparencias, elección que motivó comparaciones con Cazzu, expareja de Nodal, y con la violinista Esmeralda, integrante del equipo musical del intérprete, quien recientemente ha estado envuelta en rumores de una supuesta relación con el intérprete de mariacheño.

Las imágenes y comentarios sobre la apariencia de Ángela Aguilar y la interacción de la pareja no tardaron en viralizarse, incrementando la conversación sobre la vida personal del cantante. La atención mediática y la reacción de los internautas llevaron a Christian Nodal a utilizar su canal de difusión en Instagram para dirigirse a sus seguidores y a quienes critican sus acciones.

La cantante acompañó a su esposo en su primera presentación de 2026 |TikTok: @edyjesso7

En una serie de mensajes de voz, Nodal agradeció el apoyo de sus fanáticos y confirmó su asistencia a un concierto de Kanye West en Ciudad de México. Además, envió un mensaje directo a sus detractores: “CHASM todos los gachos, los feos, los negativos, los chismes ignórenlos por favor. Ya ni se peleen, ni defiendan, ni nada, esta cuenta dice: ‘Nodal’ y es puntualmente hecha para ustedes para estar conectados”, expresó.

El artista instó a sus seguidores a dejar de lado la polémica y concentrarse en disfrutar su música. “Acompáñenme este año de esa manera, yo sé que a veces se la ponen difícil, que hacen con uno lo que les da la gana. Cuando no me inventan una cosa, sacan otra y demás, pero ni mi corazón está ahí, ni mi visión está ahí y también quiero que sea así para ustedes. Hay que enfocarnos en lo bonito, en disfrutar la vida, la buena música y a seguir para adelante. ¿Verdad? Vayan disfrutando el álbum Me dejé llevar, Forajido parte 1 y 2, Pal cora parte 1 y 2 en lo que llega nueva musiquita y el nuevo álbum, los amo, los amo mucho”, afirmó el cantante, quien se mostró visiblemente cansado de las constantes polémicas en torno a su vida privada.