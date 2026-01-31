Imelda Tuñón desmiente a Maribel Guardia y cuestiona a su hijo en vivo: “¿Te he dicho que hables mal de tu abuelita?"

Fue en enero de 2025 cuando comenzó una batalla mediática y legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón por temas relacionados con el hijo de Julián Figueroa. (IG: @imetunon)

Los dimes y diretes entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón continúan.

Luego de que la artista costarricense señaló a su exnuera de supuestamente poner a su nieto en su contra, la viuda de Julián Figueroa publicó un video en sus redes sociales donde cuestionó en vivo al niño de 8 años al respecto.

“Voy a hacer este video de la manera más respetuosa posible para la señora Maribel, porque vi que salió declarando que yo estaba envenenando a mi hijo, cosa que no es así, porque yo nunca le he hablado mal de ella, al contrario, yo incito a que haya un perdón”, explicó.

El menor fue puesto en custodia temporal con Maribel Guardia por aproximadamente un mes, después regresó con su madre.

Tuñón, quien se lanzó como cantante tras la muerte de su esposo, le preguntó a su hijo si en algún momento le ha hablado mal sobre su abuelita Maribel y él respondió que no.

Eso no fue todo, también cuestionó al menor sobre el origen de su molestia y él respondió que estaba enojado porque fue separado de su madre por un tiempo.

Imelda Tuñón manda mensaje a Maribel Guardia

En ese mismo espacio, la cantante envió un mensaje a su exsuegra sobre todo lo que ha pasado.

(IG: @maribelguardia)

“Yo sé que perdiste a Julián y yo sé que eso fue horrible, pero yo también perdí un esposo, (mi hijo) perdió a su papá y tú llegaste a hacer esto. O sea, ¿qué querías que pasara? ¿Qué querías que él pensara? Él no está enojado porque yo le haya dicho nada. Yo siempre le digo que hay que perdonarlas. Entonces, por favor, quiero que dejes de engañar a la gente. Quiero que dejes de decir que le estoy diciendo cosas que no le estoy diciendo, porque yo le estoy diciendo que te perdone", comentó.

Y se dijo dispuesta a trabajar con ella y el menor para que recuperen su vínculo.

“Ahorita no, ahorita no, pero deja de mentirle a la gente porque es horrible que le estés mintiendo a la gente. Nosotros también perdimos una persona. Lo siento muchísimo, yo no me imagino perderlo a él, pero hoy perdió a su papá y yo perdí a mi esposo. Entonces, Maribel, por favor, deja de mentir. Basta ya”, continuó.

(IG: @julian_f.f)

¿Por qué le mandó audios?

Un tema que Tuñón abordó en sus historias de Instagram fueron los supuestos audios de su hijo que le habría mandado a su exsuegra; lo confirmó y justificó de la siguiente manera:

“Sí envié unos audios a la señora Maribel, porque ella estaba diciendo a todas luces que el niño estaba mal y que con ella había estado bien y necesitaba que se diera cuenta del daño que nos había hecho, del daño que había causado, y que realmente las cosas no eran como ella creía, porque ella cree, no sé si siga creyéndolo, que nos estaba ayudando, que estaba salvando a alguien, cuando en realidad, pues me quitó a mi hijo. Yo no le quité a su nieto, ella me quitó a mi hijo”, dijo.