México

Imelda Tuñón desmiente a Maribel Guardia y cuestiona a su hijo en vivo: “¿Te he dicho que hables mal de tu abuelita?"

El niño de 8 años rompió en llanto al escuchar el mensaje que su mamá le envió a su abuela

Guardar
Fue en enero de 2025
Fue en enero de 2025 cuando comenzó una batalla mediática y legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón por temas relacionados con el hijo de Julián Figueroa. (IG: @imetunon)

Los dimes y diretes entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón continúan.

Luego de que la artista costarricense señaló a su exnuera de supuestamente poner a su nieto en su contra, la viuda de Julián Figueroa publicó un video en sus redes sociales donde cuestionó en vivo al niño de 8 años al respecto.

“Voy a hacer este video de la manera más respetuosa posible para la señora Maribel, porque vi que salió declarando que yo estaba envenenando a mi hijo, cosa que no es así, porque yo nunca le he hablado mal de ella, al contrario, yo incito a que haya un perdón”, explicó.

El menor fue puesto en
El menor fue puesto en custodia temporal con Maribel Guardia por aproximadamente un mes, después regresó con su madre.

Tuñón, quien se lanzó como cantante tras la muerte de su esposo, le preguntó a su hijo si en algún momento le ha hablado mal sobre su abuelita Maribel y él respondió que no.

Eso no fue todo, también cuestionó al menor sobre el origen de su molestia y él respondió que estaba enojado porque fue separado de su madre por un tiempo.

Imelda Tuñón manda mensaje a Maribel Guardia

En ese mismo espacio, la cantante envió un mensaje a su exsuegra sobre todo lo que ha pasado.

(IG: @maribelguardia)
(IG: @maribelguardia)

“Yo sé que perdiste a Julián y yo sé que eso fue horrible, pero yo también perdí un esposo, (mi hijo) perdió a su papá y tú llegaste a hacer esto. O sea, ¿qué querías que pasara? ¿Qué querías que él pensara? Él no está enojado porque yo le haya dicho nada. Yo siempre le digo que hay que perdonarlas. Entonces, por favor, quiero que dejes de engañar a la gente. Quiero que dejes de decir que le estoy diciendo cosas que no le estoy diciendo, porque yo le estoy diciendo que te perdone", comentó.

Y se dijo dispuesta a trabajar con ella y el menor para que recuperen su vínculo.

“Ahorita no, ahorita no, pero deja de mentirle a la gente porque es horrible que le estés mintiendo a la gente. Nosotros también perdimos una persona. Lo siento muchísimo, yo no me imagino perderlo a él, pero hoy perdió a su papá y yo perdí a mi esposo. Entonces, Maribel, por favor, deja de mentir. Basta ya”, continuó.

(IG: @julian_f.f)
(IG: @julian_f.f)

¿Por qué le mandó audios?

Un tema que Tuñón abordó en sus historias de Instagram fueron los supuestos audios de su hijo que le habría mandado a su exsuegra; lo confirmó y justificó de la siguiente manera:

Sí envié unos audios a la señora Maribel, porque ella estaba diciendo a todas luces que el niño estaba mal y que con ella había estado bien y necesitaba que se diera cuenta del daño que nos había hecho, del daño que había causado, y que realmente las cosas no eran como ella creía, porque ella cree, no sé si siga creyéndolo, que nos estaba ayudando, que estaba salvando a alguien, cuando en realidad, pues me quitó a mi hijo. Yo no le quité a su nieto, ella me quitó a mi hijo”, dijo.

Temas Relacionados

Maribel GuardiaImelda TuñónJulián FigueroaJosé Juliánmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Hermano de César Montes jugará en Europa

El defensa mexicano dejará Necaxa para integrarse a un club del futbol turco en calidad de préstamo

Hermano de César Montes jugará

Confirman muerte de menor por sarampión en Tlaxcala: es la segunda durante 2026

Autoridades informaron que el difunto se trata de un lactante de un año y un mes de edad que habitaba en la ciudad de Puebla

Confirman muerte de menor por

En plena visita de Sheinbaum a Tijuana, encuentran tres cuerpos calcinados en automóvil incendiado

La presidenta estuvo de visita en la ciudad de Tijuana, donde se llevó a cabo la conferencia de prensa matutina el pasado viernes; ahí se presumió la baja de delitos y violencia en el estado

En plena visita de Sheinbaum

Comparan a North West con Bu Cuarón tras atropellada aparición en el concierto de Kanye en México

La hija de Kim Kardashian cantó con su padre en la Plaza de Toros

Comparan a North West con

Temblor en México hoy: se registró sismo en San Marcos, Guerrero de magnitud 4.3

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: se
MÁS NOTICIAS

NARCO

En plena visita de Sheinbaum

En plena visita de Sheinbaum a Tijuana, encuentran tres cuerpos calcinados en automóvil incendiado

Teniente pidió refuerzos pero al llegar ya los habían secuestrado, a él lo mataron y a tres de la GN los hallaron con vida

“El Botox” cobraba cuotas hasta a personas discapacitadas que vendían artículos por catálogo, asegura testigo

Detienen a dos personas armadas por presunto robo en la Cuauhtémoc: hay un menor de edad

Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio reiteran colaboración en materia de seguridad regional durante llamada

ENTRETENIMIENTO

Critican a hija de Kim

Critican a hija de Kim Kardashian por hacer playback en el concierto de Kanye en México

Olivia Collins asegura que Imelda Tuñón era ‘caprichosa’ y ‘mantenida’ cuando estaba con Julián Figueroa

Majo Aguilar admite que no está invitada a la boda de Ángela y Nodal este 2026: “Es familia”

El gesto que Luis Miguel tuvo con Pedro Torres en su funeral | Foto

Nora Salinas reaparece en televisión tras seis años alejada: así luce hoy

DEPORTES

Hermano de César Montes jugará

Hermano de César Montes jugará en Europa

Claudio Castagnoli sobrevive en la Arena México y retiene el Campeonato Mundial Pesado del CMLL ante Xelhua

Edson Álvarez y Julián Araujo ya conocen a sus rivales en los Playoffs de la Europa League: ¿contra quién se enfrentarán?

Efraín Juárez rompe el silencio sobre Antuna y explica por qué llegó a Pumas en pleno Clausura 2026

Papá de Checo Pérez rompe el silencio sobre Lucía Méndez y se deja ver acompañado de una nueva pareja