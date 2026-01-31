Estas son las fechas para jornada de vacunación contra el sarampión en Edomex

Lista la vacunación en Edomex contra el sarampión (Gob. Edomex)

La Secretaría de Salud del Edomex, anunció la realización de la Semana Estatal de Vacunación contra Sarampión, que se llevará a cabo del 7 al 15 de febrero, con el propósito de reforzar la protección de la población y evitar la reintroducción de esta enfermedad altamente contagiosa. La inmunización será gratuita y para toda la familia, como parte de las acciones permanentes de vigilancia sanitaria.

Durante la Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Seguridad en Salud del Estado de México, autoridades informaron que la jornada se desarrollará en lugares públicos de distintos municipios, con el fin de facilitar el acceso de la ciudadanía.

Se destacó que existe abasto suficiente de vacunas para cubrir la demanda y completar esquemas en niñas, niños, adolescentes y adultos que lo requieran.

Estrategia previo al Mundial 2026

La Red Mundial de Virus advierte sobre el resurgimiento del sarampión en 2025 e insta a reforzar la vacunación (JUNTA DE ANDALUCÍA)

La estrategia responde a un contexto de mayor movilidad nacional e internacional previsto para los próximos meses, particularmente por los eventos masivos relacionados con el Mundial de Futbol 2026, del que México será sede. Ante este escenario, el sector salud mexiquense fortalece medidas preventivas para reducir riesgos epidemiológicos.

La secretaria de Salud estatal, Macarena Montoya Olvera, subrayó que el éxito de estas acciones depende de la coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno.

Señaló que el sarampión es una enfermedad prevenible mediante vacunación y que mantener altas coberturas es fundamental para proteger a la comunidad, especialmente a la población infantil.

“Anticiparnos a posibles riesgos y garantizar una atención oportuna es prioridad. Contamos con personal capacitado, insumos y una estrategia territorial para acercar la vacuna a quienes aún no tienen el esquema completo”, afirmó la funcionaria, quien también preside el Comité de Seguridad en Salud.

Estar atentos a redes sociales oficiales

En su momento, se darán a conocer los puntos, fechas y horarios de aplicación de la vacuna y se informará por las redes sociales oficiales (Rawpixel)

Las autoridades detallaron que los puntos, fechas y horarios de aplicación se difundirán a través de las redes sociales oficiales de la dependencia @saludedomex en Facebook, Instagram y X, además de canales institucionales de los municipios. Se exhortó a madres y padres de familia a revisar la Cartilla Nacional de Salud y acudir en caso de faltantes.

Por su parte, Jaqueline Rodríguez Aldama, Subdirectora del Centro Operativo para la Atención de Contingencias (COPAC) de la Secretaría de Salud federal, informó que avanzan las acciones del Plan Mundial 2026, orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia sanitaria. Indicó que México trabaja de manera alineada con organismos internacionales para mantener la eliminación del sarampión en el país.

Especialistas recordaron que el sarampión se transmite por vía aérea y puede provocar complicaciones graves como neumonía o encefalitis, por lo que la vacunación es la herramienta más efectiva. El biológico es seguro y se aplica de acuerdo con el esquema nacional.

Con esta jornada, el Estado de México busca cerrar brechas de inmunización, proteger a grupos vulnerables y consolidar una cultura de prevención. Las autoridades reiteraron el llamado a la población a participar activamente y a no bajar la guardia frente a enfermedades que pueden evitarse con una simple vacuna.