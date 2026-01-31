Detienen a siete personas de Sinaloa en Cancún con droga, autos robados y un rifle

Carlos “N”, Enoc “N”, Raúl “N”, Cecilia “N” y Eliut “N”, cuando circulaban sobre la calle Octava Cipreses, en la Supermanzana 247 Foto: Fiscalía QRoo

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo dio a conocer que, elementos de la Policía de Investigación, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito, lograron la detención de siete personas por su probable relación en hechos posiblemente constitutivos de los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y robo de vehículo.

En una primera acción, fueron detenidos Carlos “N”, Enoc “N”, Raúl “N”, Cecilia “N” y Eliut “N”, cuando circulaban sobre la calle Octava Cipreses, en la Supermanzana 247 de este municipio. Durante la intervención, los agentes aseguraron dos vehículos, uno de ellos con reporte de robo.

Asimismo, a los señalados les localizaron un arma de fuego tipo rifle con cargador metálico con siete cartuchos útiles, una mochila de color negro, una piernera negra, una mariconera gris, una bolsa beige, hierba verde y seca con características similares a la marihuana, sustancia granulada con apariencia de cristal y polvo blanco similar a la droga conocida como cocaína.

Cabe destacar que los ahora detenidos son presuntos miembros de un grupo criminal generador de violencia en el estado, dedicado a la venta y distribución de estupefacientes.

En otro operativo, las autoridades lograron la detención de Jairo “N” e Israel “N”, por su probable participación en el delito de robo de vehículo. La intervención tuvo lugar sobre la calle Paseo Cipreses, en la Supermanzana 247 del fraccionamiento Villas Otoch, Primera Etapa.

Durante la intervención, les aseguraron un par de placas de circulación y un automóvil marca BMW, el cual contaba con reporte de robo. Al inspeccionar la unidad, los agentes localizaron además dos placas de circulación adicionales, correspondientes a otro vehículo.

Los detenidos, así como los vehículos y los indicios asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la integración de las carpetas de investigación correspondientes. Dentro del término legal, se determinará la situación jurídica de las siete personas.

Detuvieron a dos hombre de Sinaloa por muerte de argentino

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo comunicó el pasado 12 de enero que elementos de investigación de la fiscalía de Quinta Roo detuvieron a dos sospechosos de haber asesinado a Jonatan Emanuel Minucci (37), el peluquero argentino que fue atacado a tiros en la previa de una fiesta de música electrónica programada para realizarse en la zona del cenote Vesica, en la ciudad de Tulum, México.

Según informaron las autoridades durante una conferencia de prensa, personal de la FGE, en coordinación con el grupo interinstitucional, capturaron a dos hombres identificados como Fernando Jonathan y Adán Osvaldo, ambos oriundos de Jalisco y quienes formarían parte de un grupo criminal.

Además, el titular de la Fiscalía estatal de Quintana Roo, Raciel López Salazar, confirmó que el asesinato de Minucci, registrado en el estacionamiento del cenote Vesica, ocurrió en el marco de un ajuste de cuentas por narcomenudeo, la principal hipótesis que barajaban los investigadores desde que se abrió el expediente por el delito de homicidio calificado,

Durante el ataque también resultaron heridos Deyran de Jesús “N”, de 30 años, y Saúl “N”, de 34, empleado federal de conciliación y arbitraje y residente de la ciudad de México. Los dos son originarios de Veracruz y permanecen bajo observación médica.

Las tres víctimas, que trabajaban como guardias de seguridad en el cenote Vesica, fueron trasladados al hospital General IMSS-Bienestar, en Playa del Carmen, donde Jonatan falleció como consecuencia de las graves heridas sufridas de arma de fuego.

En el lugar del hecho, ubicado en la carretera federal Tulum y Felipe Carrillo Puerto, se encontraron ocho vainas servidas calibre .9 milímetros.

Según pudo saber Infobae, el ataque en el que fue asesinado Jonatan sucedió durante la tarde del viernes pasado, cuando los disparos interrumpieron abruptamente el ambiente festivo en el cenote Vesica, uno de los enclaves más promocionados de la ciudad de Tulum.

Testigos reportaron al menos ocho detonaciones de un arma por parte de agresores que arribaron al lugar en moto y abrieron fuego contra un grupo de tres personas.