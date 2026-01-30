México

Sandra Cuevas pide a oposición hacerle caso a Trump y apoyar a Sheinbaum

La exalcaldesa mandó un mensaje al PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, en el que reiteró su apoyo a ambos mandatarios

Retrato de la empresaria CRÉDITO: X (@SandraCuevas_)

Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc y excandidata al Senado, publicó en sus redes sociales dirigido a la oposición, conformado por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano, en el cual les pidió apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el video de poco menos de un minuto de duración, la exalcaldesa y empresaria afirmó que los partidos de oposición “deben estar contentos” con el gobierno de la presidenta Sheinbaum, reiterando su apoyo y admiración hacia la mandataria.

Sin embargo, en esta ocasión citó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien describió a Sheinbaum maravillosa e inteligente.

A esto, Cuevas Nieves expresó su admiración hacia el mandatario estadounidense, asegurando que es “el hombre más poderoso del mundo”.

“Quiero enviarle un mensaje a nuestra querida oposición mexicana. Deben estar muy contentos. Deben estar muy contentos. ¿Saben por qué? Porque tienen, tenemos a un gran líder, a un líder maravilloso e inteligente, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta de México.

“Y no lo digo yo, lo dice el hombre más poderoso del mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump”, dijo.

La empresaria aprovechó estas declaraciones para recordar el apoyo que han señalado políticos de la oposición hacia Trump, exhortándolos a obedecerlo y “estar contentos” por el gobierno actual.

“Así que como ustedes son muy obedientes y les encanta escuchar y les encantan las recomendaciones y les encanta, vuelvo a repetir, obedecer lo que dice el presidente de Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo, pues entonces obedezcan y estén muy contentos porque tenemos a la presidenta más inteligente y maravillosa del mundo. Saludos, PAN, PRI, PRD y MC. Dios los bendiga. Sandra Cuevas”, concluyó.

El 13 de enero pasado, Sandra Cuevas expresó públicamente su respaldo a la presidenta Sheinbaum y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, lo que marcó un cambio en su relación con el actual gobierno federal, tras años de confrontaciones políticas con Morena.

Cuevas reconoció la coordinación entre México y Estados Unidos en temas de seguridad y combate al narcotráfico, y llamó a respaldar los acuerdos bilaterales alcanzados en la materia.

Criticó a los partidos de oposición (PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) por exigir resultados sin haber resuelto problemas estructurales cuando estuvieron en el poder.

También cuestionó a figuras políticas y empresariales que, según ella, buscan cargos públicos sin vocación de servicio, y destacó el trabajo de García Harfuch en materia de seguridad.

El respaldo contrasta con el pasado conflicto entre Cuevas y Sheinbaum, cuando la entonces jefa de Gobierno negó haber ordenado acciones institucionales contra la exalcaldesa, pese a las investigaciones abiertas por denuncias de abuso de autoridad, discriminación y robo calificado presentadas por policías.

En 2023, la confrontación se intensificó tras el hallazgo de propaganda política contra Sheinbaum en oficinas de la alcaldía, lo que motivó denuncias de Morena y la fiscalía local.

Cuevas también se ha visto envuelta en señalamientos sobre presuntos vínculos con integrantes de grupos criminales, aunque ha negado responsabilidad y aseguró desconocer actividades ilícitas de personas con las que mantuvo relación.

La exalcaldesa anunció que buscará la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2030 y que trabaja para que su organización México Nuevo obtenga registro como partido político en 2027.

