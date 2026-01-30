México

INSP inaugura nuevo Biobanco para fortalecer investigación en salud pública en México

La capacidad de almacenar y analizar decenas de miles de muestras garantiza la disponibilidad de datos para el desarrollo de investigaciones, incluyendo encuestas nacionales

La nueva infraestructura permite almacenar muestras biológicas con altos estándares, facilitando estudios sobre anemia infantil, exposición a plomo y enfermedades crónicas, lo que favorece políticas públicas fundamentadas en evidencia confiable y actualizada en salud pública mexicana. Foto: (INSP)

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), organismo de la Secretaría de Salud, inauguró un Biobanco con representatividad nacional, considerado un acervo estratégico de muestras biológicas cuyo análisis será fundamental para fortalecer la investigación científica, la formulación de políticas públicas basadas en evidencia y el desarrollo de instrumentos clave como las Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición (Ensanut).

La inauguración del Biobanco se llevó a cabo en el marco del 39 aniversario del INSP y fue encabezada por su director general, Eduardo César Lazcano Ponce, quien destacó la importancia de esta infraestructura para el cumplimiento de la misión institucional: contribuir a la equidad social y a la protección de la salud pública mediante la generación de conocimiento, la formación de profesionales, la participación en el diseño de políticas públicas transectoriales y la vinculación con la comunidad.

Durante el evento, Lazcano Ponce reconoció el apoyo de la Fundación Río Arronte, cuya colaboración permitió modernizar la infraestructura de ultracongelación del Biobanco, elemento indispensable para garantizar la adecuada conservación de las muestras biológicas y asegurar su calidad para investigaciones presentes y futuras.

La apertura del espacio tecnológico representa un paso significativo para la ciencia y la toma de decisiones en salud. Foto: (INSP)

Por su parte, el director del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas (CISEI) del INSP, Jesús Martínez Barnetche, informó que el Biobanco cuenta con una robusta infraestructura tecnológica integrada por 25 ultracongeladores, una cámara criogénica, cinco congeladores, tres refrigeradores y dos gabinetes para la preparación de alícuotas. Además, se sustituyeron equipos que anteriormente operaban con nitrógeno líquido, lo que representa un avance significativo en términos de seguridad, eficiencia y sostenibilidad.

Esta infraestructura resguarda muestras de sangre, orina, plasma, suero y otros componentes biológicos, los cuales constituyen una fuente de información esencial para múltiples líneas de investigación. Entre ellas se encuentran estudios derivados de la Ensanut, investigaciones para la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas como la diabetes y, en contextos emergentes como la pandemia por COVID-19, el análisis del impacto de la vacunación en la población mexicana.

Martínez Barnetche subrayó que el objetivo es consolidar al Biobanco como un referente institucional en salud pública, con estándares nacionales e internacionales, reconocido por su integridad, su calidad científica y su contribución estratégica a la investigación y a la toma de decisiones en políticas públicas.

La capacidad de almacenar y analizar decenas de miles de muestras garantiza la disponibilidad de datos para el desarrollo de investigaciones que aborden retos prioritarios en la salud de la población mexicana. Foto: (INSP)

En tanto, la directora del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas (CIEE) del INSP, Teresa Shamah Levy, destacó que el Biobanco permite conservar y aprovechar las muestras recolectadas en las diferentes Encuestas Nacionales de Salud. Explicó que, a partir de estas muestras, se obtienen indicadores clave como anemia en menores de un año, niveles de plomo en menores de cinco años y en mujeres embarazadas, así como información relacionada con vacunación, enfermedades crónicas y deficiencias de micronutrientes.

Finalmente, la subsecretaria de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), Violeta Vázquez-Rojas Maldonado, enfatizó que el INSP alberga uno de los acervos biológicos más relevantes del país, el cual representa un insumo científico crucial para la generación de evidencia sólida en materia de salud pública.

Con la puesta en marcha de este Biobanco, el INSP fortalece sus capacidades científicas y consolida su papel como una institución estratégica para el desarrollo de investigación de alto impacto, orientada a mejorar la toma de decisiones y contribuir al bienestar y la salud de la población mexicana.

