México

Andrea Legarreta dedica tierna felicitación de cumpleaños a Erik Rubín: “Que tengas lo bonito que mereces”

Después de tres años separados, la conductora comenzó una relación amorosa con un hombre 20 años menor

Guardar
(Foto Instagram: @erikrubinoficial)
(Foto Instagram: @erikrubinoficial)

¡Erik Rubín está de fiesta! Este 30 de enero cumplió 55 años y tanto su famosa exesposa, Andrea Legarreta, como su hija Mía le dedicaron tiernas felicitaciones a través de redes sociales.

La conductora estrella del programa “Hoy” compartió un collage elaborado con fotografías familiares. En estas, se puede ver al festejado en distintas etapas de su vida, ya sea conviviendo con sus hijas, sus padres o la propia presentadora.

“Peloncito!!! Feliz cumpleaños!!! Que tengas todas las bendiciones y lo bonito que mereces!! Que sea un gran año!!! Salud, amor y éxito en todo Pá!!”, escribió.

(IG: @andrealegarreta)
(IG: @andrealegarreta)

De esta manera, una vez más Andrea Legarreta demostró que mantiene una estupenda relación con el exintegrante de Timbiriche a tres años de su separación.

Mía Rubín no se quedó atrás y agradeció el apoyo incondicional que le ha brindado su padre.

“Hoy cumple años mi héroe, mi ejemplo a seguir, y un enorme maestro de vida. Te amo eternamente, papito. Gracias por nunca soltarme, y por confiar en mí pase lo que pase. Me has convertido en la mujer que soy hoy, y no podría estar más agradecida de haberte tenido a ti y a mamá para guiarme por el camino de la vida. Nunca dejes de gozar como lo haces”, escribió en sus historias de Instagram.

(IG: @miarubinlega)
(IG: @miarubinlega)

¿Erik Rubín tiene novia?

El intérprete de “Cuando mueres por alguien” no ha hablado públicamente sobre su vida amorosa desde que dio a conocer su separación de Andrea Legarreta en 2023.

Durante ese tiempo ha sido captado con misteriosas mujeres; sin embargo, no ha confirmado ni desmentido una relación amorosa.

La presentadora tiene 54 años,
La presentadora tiene 54 años, mientras que el entrenador ronda por los 33. (IG: @andrealegarreta)

Andrea Legarreta estrena romance con un hombre 21 años menor

Contrario a su exesposo, la presentadora confirmó que tiene un romance con el entrenador y conductor de televisión, Luis Carlos Origel, tras semanas envueltos en rumores.

“Es muy bonito, porque hemos sido amigos durante muchos años. Y, bueno, sí, o sea, siempre, sin duda, y se lo dije muchas veces, he pensado que es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Es una gran persona, supereducado, un caballero, con mucha nobleza, con una linda familia”, declaró en un encuentro con medios.

De acuerdo con la información que compartió Martha Figueroa en su programa de YouTube, los presentadores llevan varios meses saliendo, sin embargo no fue hasta octubre de 2025 cuando formalizaron su relación ante su círculo cercano y en enero de 2026 lo dieron a conocer al público.

Temas Relacionados

Andrea LegarretaErik RubínLuis Carlos Origelcumpleañosdivorcioromancemexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Ceci Flores reprocha que FGR recuperó en dos días el equipo de video robado a Presidencia en SLP: “No le falta capacidad”

La madre buscadora celebró la pronta atención al caso, pero criticó que las autoridades no han hallado a sus hijos en 10 años

Ceci Flores reprocha que FGR

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 30 de enero: Choque múltiple en la carretera Lecheria-Texcoco entre cuatro unidades

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Señalan a excandidato a diputación federal del PRI en presunta red de extorsión ligada a consultoría

Se preparan denuncias formales ante la FGR por estos hechos, destaca periodista

Señalan a excandidato a diputación

Mafia Veracruzana incendia restaurante en Coatzacoalcos y deja narcomanta de amenaza

Un ataque con bombas molotov y una narcomanta atribuida a la Mafia Veracruzana destruyó por completo el restaurante El Calamar en Coatzacoalcos

Mafia Veracruzana incendia restaurante en

Procesan a El Botox por el asesinato del empresario limonero Bernardo Bravo en Michoacán

El Ministerio Público expuso una reconstrucción precisa de los hechos, apoyada en actos de investigación que fundamentan la probable participación de César Alejandro “N”, líder de Los Blancos de Troya, en el homicidio

Procesan a El Botox por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mafia Veracruzana incendia restaurante en

Mafia Veracruzana incendia restaurante en Coatzacoalcos y deja narcomanta de amenaza

Procesan a El Botox por el asesinato del empresario limonero Bernardo Bravo en Michoacán

Qué pasa con los narcolaboratorios del Cártel de Sinaloa cuando son incautados por militares

ICE mantiene recompensa de 10 mdd para capturar a Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos: “Debe ser considerado peligroso”

Palazuelos y su círculo de famosos que convivieron con narcos: desde El Mayo Zambada, Amado Carrillo hasta el líder del Cártel del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar y la violinista

Ángela Aguilar y la violinista de Nodal juntas en el Palenque de León tras rumores de romance | Video

“Me llamarían terrorista”: La Divaza revela porque no puede regresar a Venezuela tras la caída de Maduro

¿Por qué Andrea Nicolás, hijo de Paulina Rubio, quiere vivir con su papá Nicolás Vallejo? Esto se sabe

Rumores descartarían a Peso Pluma como invitado de Kanye West por problemas en EEUU: “Puede salir del país, pero no entrar”

Niña consigue boleto para ver a BTS en CDMX y desata críticas de ARMY por no ser fan de antaño

DEPORTES

Raphael Veiga se despide de

Raphael Veiga se despide de sus compañeros del Palmeiras y apunta su llegada al América

Allan Saint-Maximin, jugador del América, denuncia racismo en contra de sus hijos

Santiago Giménez lanza advertencia a los 47 equipos que quieran enfrentarse a México en el Mundial 2026

Checo Pérez reaparece en pista con Cadillac y cierra penúltimo en Barcelona

WWE Royal Rumble: conoce a los mexicanos que ganaron la batalla real para ir a WrestleMania