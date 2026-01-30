Andrea Legarreta dedica tierna felicitación de cumpleaños a Erik Rubín: “Que tengas lo bonito que mereces”

¡Erik Rubín está de fiesta! Este 30 de enero cumplió 55 años y tanto su famosa exesposa, Andrea Legarreta, como su hija Mía le dedicaron tiernas felicitaciones a través de redes sociales.
La conductora estrella del programa “Hoy” compartió un collage elaborado con fotografías familiares. En estas, se puede ver al festejado en distintas etapas de su vida, ya sea conviviendo con sus hijas, sus padres o la propia presentadora.
“Peloncito!!! Feliz cumpleaños!!! Que tengas todas las bendiciones y lo bonito que mereces!! Que sea un gran año!!! Salud, amor y éxito en todo Pá!!”, escribió.
De esta manera, una vez más Andrea Legarreta demostró que mantiene una estupenda relación con el exintegrante de Timbiriche a tres años de su separación.
Mía Rubín no se quedó atrás y agradeció el apoyo incondicional que le ha brindado su padre.
“Hoy cumple años mi héroe, mi ejemplo a seguir, y un enorme maestro de vida. Te amo eternamente, papito. Gracias por nunca soltarme, y por confiar en mí pase lo que pase. Me has convertido en la mujer que soy hoy, y no podría estar más agradecida de haberte tenido a ti y a mamá para guiarme por el camino de la vida. Nunca dejes de gozar como lo haces”, escribió en sus historias de Instagram.
¿Erik Rubín tiene novia?
El intérprete de “Cuando mueres por alguien” no ha hablado públicamente sobre su vida amorosa desde que dio a conocer su separación de Andrea Legarreta en 2023.
Durante ese tiempo ha sido captado con misteriosas mujeres; sin embargo, no ha confirmado ni desmentido una relación amorosa.
Andrea Legarreta estrena romance con un hombre 21 años menor
Contrario a su exesposo, la presentadora confirmó que tiene un romance con el entrenador y conductor de televisión, Luis Carlos Origel, tras semanas envueltos en rumores.
“Es muy bonito, porque hemos sido amigos durante muchos años. Y, bueno, sí, o sea, siempre, sin duda, y se lo dije muchas veces, he pensado que es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Es una gran persona, supereducado, un caballero, con mucha nobleza, con una linda familia”, declaró en un encuentro con medios.
De acuerdo con la información que compartió Martha Figueroa en su programa de YouTube, los presentadores llevan varios meses saliendo, sin embargo no fue hasta octubre de 2025 cuando formalizaron su relación ante su círculo cercano y en enero de 2026 lo dieron a conocer al público.