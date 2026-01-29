Adrián Marcelo vuelve a casa de sus padres entre rumores de divorcio

Adrián Marcelo vuelve a vivir en casa de sus padres . Crédito:YT/ La Taquilla, con René Franco

Adrián Marcelo enfrenta una etapa de cambios tras haber anunciado su regreso a la vivienda de sus padres, en el mismo lugar donde vivió durante treinta años.

Esta determinación se produce mientras crecen los rumores acerca del fin de su matrimonio con Karina Puente, lo que ha desatado especulaciones sobre su situación personal y familiar.

Desde hace meses, diversas redes sociales han sido el escenario donde se ha debatido el posible divorcio de Adrián Marcelo y Karina Puente. Ni él ni Puente han dado declaraciones públicas para confirmar o desmentir estos rumores, aunque la ausencia de la esposa en el debate y la presencia constante de alusiones humorísticas por parte de Marcelo han mantenido la atención sobre el tema.

¿Qué dijo Adrián Marcelo?

El conductor también dedicó un espacio en su Twitter para hablar de su adicción a la marihuana (Captura de pantalla)

A través de una publicación en su X, Adrián Marcelo expresó:

“Volví a casa de mis padres, donde crecí y viví 30 años de mi vida. Tengo la religiosa costumbre de empezar el día fumando un porro de marihuana mientras me tomo un café (negro y fuerte como Will Smith). Mis padres me respetan y en ocasiones hasta me acompañan”.

También dio más detalles sobre su consumo de marihuana, un tema del que suele ser muy vocal en las redes sociales:

“Lo hago en la cochera y prácticamente quien esté en la calle, percibe el olor a mota. Contrario de juzgarme y quejarse, mis vecinos agradecen que mi familia siempre ha estado para ayudar y contribuir a la comunidad. Deciden respetar mi mal hábito”.

Y añadió: “Podría fumar en mi patio, pero me gusta ver a la gente pasar, la mayoría me saluda y hasta me pide fotos. No soy tan adicto a la marihuana como lo soy a socializar, a conectar con las personas y a escucharlos. Existimos en SOCIEDAD. Sin otros, no tenemos sentido. Vivimos para los otros. Si todos vemos el mundo así, nada puede salir mal”.

¿Cuáles son las afectaciones a la salud que tiene consumir marihuana de manera desproporcionada?

(Imagen ilustrativa Infobae)

Deterioro de la memoria, la concentración y la capacidad de aprendizaje, sobre todo si el consumo inicia en la adolescencia.

Mayor riesgo de desarrollar trastornos psiquiátricos, como ansiedad, depresión y episodios de psicosis, especialmente en personas con predisposición genética.

Problemas respiratorios, incluyendo irritación bronquial y tos crónica, al fumar marihuana.

Alteraciones en la coordinación motora y la percepción, lo que incrementa la probabilidad de accidentes.

Posibles complicaciones cardiovasculares, como taquicardia y, en casos graves, problemas cardíacos.

Desarrollo de dependencia, con dificultad para controlar el consumo y aparición de síntomas de abstinencia al intentar dejarla.