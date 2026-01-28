México

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 27 de enero

Entérate sobre el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

El estatus de las operaciones
El estatus de las operaciones en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande del país y uno de los más importantes de América Latina. Debido a los innumerables vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son inevitables.

Es por eso que el AICM da a conocer en tiempo real el estatus de cada una de sus operaciones, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte de las 18:00 horas de este martes.

Los vuelos cancelados y retrasados hoy

AICM transporta a millones
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Vuelo: AM680

Destino: Montreal

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 01:05

Estado: Demorado

Vuelo: AA2996

Destino: New York

Aerolínea: American Airlines

Hora: 02:55

Estado: Cancelado

Vuelo: AA1963

Destino: Miami

Aerolínea: American Airlines

Hora: 05:50

Estatus: Cancelado

Vuelo: AA1066

Destino: Dallas

Aerolínea: American Airlines

Hora: 06:00

Estado: Cancelado

Vuelo: AA1498

Destino: Miami

Aerolínea: American Airlines

Hora: 06:45

Estatus: Cancelado

Vuelo: Y4760

Destino: Denver

Aerolínea: Volaris

Hora: 08:10

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1134

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 08:25

Estado: Demorado

Vuelo: VB1380

Destino: Cancun

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 08:25

Estatus: Demorado

Vuelo: DL593

Destino: Atlanta G

Aerolínea: Delta Air Lines

Hora: 08:45

Estado: Demorado

Vuelo: AA502T

Destino: Phoenix

Aerolínea: American Airlines

Hora: 10:50

Estado: Cancelado

Vuelo: VB1334

Destino: Oaxaca

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 11:15

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4142

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Volaris

Hora: 12:05

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1104

Destino: Merida Yuc

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 13:30

Estado: Demorado

Vuelo: AA505

Destino: Miami

Aerolínea: American Airlines

Hora: 14:55

Estado: Cancelado

Vuelo: VB1254

Destino: Tijuana

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 16:00

Estatus: Demorado

Vuelo: AA502

Destino: Phoenix

Aerolínea: American Airlines

Hora: 17:15

Estatus: Cancelado

Vuelo: AA2351

Destino: Dallas

Aerolínea: American Airlines

Hora: 18:50

Estado: Demorado

Vuelo: AM836

Destino: Merida Yuc

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 19:00

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

