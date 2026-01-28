Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 27 de enero

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande del país y uno de los más importantes de América Latina. Debido a los innumerables vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son inevitables.
Es por eso que el AICM da a conocer en tiempo real el estatus de cada una de sus operaciones, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.
Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte de las 18:00 horas de este martes.
Los vuelos cancelados y retrasados hoy
Vuelo: AM680
Destino: Montreal
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 01:05
Estado: Demorado
Vuelo: AA2996
Destino: New York
Aerolínea: American Airlines
Hora: 02:55
Estado: Cancelado
Vuelo: AA1963
Destino: Miami
Aerolínea: American Airlines
Hora: 05:50
Estatus: Cancelado
Vuelo: AA1066
Destino: Dallas
Aerolínea: American Airlines
Hora: 06:00
Estado: Cancelado
Vuelo: AA1498
Destino: Miami
Aerolínea: American Airlines
Hora: 06:45
Estatus: Cancelado
Vuelo: Y4760
Destino: Denver
Aerolínea: Volaris
Hora: 08:10
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1134
Destino: Monterrey
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 08:25
Estado: Demorado
Vuelo: VB1380
Destino: Cancun
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 08:25
Estatus: Demorado
Vuelo: DL593
Destino: Atlanta G
Aerolínea: Delta Air Lines
Hora: 08:45
Estado: Demorado
Vuelo: AA502T
Destino: Phoenix
Aerolínea: American Airlines
Hora: 10:50
Estado: Cancelado
Vuelo: VB1334
Destino: Oaxaca
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 11:15
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4142
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Volaris
Hora: 12:05
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1104
Destino: Merida Yuc
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 13:30
Estado: Demorado
Vuelo: AA505
Destino: Miami
Aerolínea: American Airlines
Hora: 14:55
Estado: Cancelado
Vuelo: VB1254
Destino: Tijuana
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 16:00
Estatus: Demorado
Vuelo: AA502
Destino: Phoenix
Aerolínea: American Airlines
Hora: 17:15
Estatus: Cancelado
Vuelo: AA2351
Destino: Dallas
Aerolínea: American Airlines
Hora: 18:50
Estado: Demorado
Vuelo: AM836
Destino: Merida Yuc
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 19:00
Estado: Demorado
Si quieres revisar el estatus del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.
¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?
Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.
En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.
Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:
El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.
Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.
Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.
La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.