FGR inició investigación por narcomantas presuntamente atribuidas al CJNG en Uruapan

Narcomantas localizadas en Uruapan. (Redes sociales)

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su representación en Michoacán, abrió una investigación formal por la aparición de seis narcomantas presuntamente atribuidas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Uruapan.

En dichos mensajes, el CJNG señala una presunta relación entre servidores públicos pertenecientes al municipio de Uruapan, Michoacán, y miembros de un grupo criminal contrario.

La indagatoria revelada por la FGR se centra en posibles delitos de apología del delito, luego del aseguramiento de las narcomantas.

Recientemente la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, señaló que estos mensajes serían un intento para desestabilizar su administración.

Recorridos y aseguramiento de narcomantas

El pasado domingo 25 de enero, elementos de seguridad localizaron 6 narcomantas durante patrullajes de prevención y vigilancia en varias colonias de Uruapan, entre las que se encuentran: Lázaro Cárdenas, Santa Rosa, Santo Santiago, Revolución, Cofradía y Francisco J. Múgica.

Las mantas, dirigidas a la población local, contenían mensajes atribuidos al CJNG.

“No están solos, somos el Cártel Jalisco Nueva Generación y seguimos en la lucha contra los cobra cuotas, secuestradores, chapulines y extorsionadores”, se lee al inicio del mensaje.

Además, en el contenido se lanzan amenazas contra presuntos delincuentes, identificados con los siguientes apodos:

El 18

El 14

Fello o Fillo

Cruzito

Gavilán

Asimismo, señalan a varias personas, incluidos servidores públicos, que presuntamente estarían coludidos con los delincuentes señalados.

La narcomanta incluye los siguientes 5 nombres junto con una fotografía de cada uno:

Francisco Javier Nieto Osorio, Secretario de seguridad publica de Uruapan

Martin Galván Romero, Director operativo

Luis Manuel Esquivel Orozco, señalado como licenciado

Arturo Ramírez Rivas, Secretario del Ayuntamiento

José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas de Carlos Manzo (quien se encuentra prófugo)

Sobre estos 5 señalados, en el mensaje se incluyen fotografías de cada uno y la siguiente advertencia: “Ya sabemos que reciben también dinero de esta bola de lacras, tenemos pruebas y ya sabemos de que lado están y advertidos están”.

Investigación de la FGR

De acuerdo con el reporte inicial de la FGR, el contenido de las mantas forma parte de la investigación que busca establecer la responsabilidad penal de quienes las colocaron.

Los reportes indican que la Fiscalía Federal en Michoacán, dependiente de la FGR, avanza en la integración de la carpeta de investigación con el objetivo de reunir datos de prueba que permitan fincar responsabilidades por el delito de apología del delito.

Según informes oficiales, se mantiene coordinación con otras instancias de seguridad y procuración de justicia para identificar a los responsables de la colocación de las mantas y deslindar responsabilidades conforme a derecho.

Postura de Grecia Quiroz ante las narcomantas

Quiroz fue cuestionada sobre el material hallado un día antes. Crédito: Facebook/Grecia Quiroz

El pasado 26 de enero, Grecia Quiroz calificó la aparición de las narcomantas como parte de una “guerra sucia” y acciones de desprestigio contra su administración.

Durante una conferencia de prensa, Quiroz señaló que existen indicios de que estos mensajes buscan afectar la imagen del gobierno municipal y aseguró que sus adversarios políticos podrían estar detrás de la estrategia, en referencia a hechos violentos recientes en el municipio.

La alcaldesa subrayó que ningún miembro de su administración se ha negado a colaborar con las autoridades y que ha dado instrucciones para que todos los funcionarios se presenten ante las instancias correspondientes si son requeridos.

Además, añadió que, en caso de que existan responsabilidades, se actuará conforme a la ley.