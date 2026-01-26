México

El secreto japonés para tener piel de porcelana después de los 50

Una tradición milenaria inspira a quienes buscan disminuir arrugas y revitalizar el rostro con un método natural y fácil de preparar en casa

Guardar
Las mujeres en Japón han
Las mujeres en Japón han confiado durante siglos en una sencilla receta que mejora la elasticidad y unifica el tono del cutis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Considerado un remedio tradicional, existe un tónico que se asocia con la apariencia uniforme y luminosa de la piel que caracteriza a muchas mujeres niponas, incluso después de los 50 años.

Es por eso que se le considera el “secreto japones” para tener una piel suave y luminosa incluso en pieles maduras.

Nos referimos al agua de arroz la cual ha sido parte de las rutinas de belleza en Japón durante siglos.

Su uso frecuente se vincula con la suavidad y el aspecto terso, similar a la porcelana, debido a la presencia de vitaminas, minerales y antioxidantes que aporta el arroz y es ideal para tener una piel de porcelana incluso en pieles maduras.

El tónico de agua de arroz se ha popularizado fuera de Asia como una alternativa sencilla y accesible para el cuidado facial y aquí te contamos sobre sus numerosos beneficios.

El tónico de arroz aporta
El tónico de arroz aporta hidratación profunda y favorece una piel jugosa, combatiendo la sequedad frecuente en pieles maduras. Foto: iStock

Cuáles son los beneficios de un tónico de arroz para las pieles maduras

El tónico de arroz se ha consolidado como un aliado en el cuidado de las pieles maduras debido a varios beneficios q respaldados tanto por la tradición asiática como por la cosmética moderna.

De acuerdo con un estudio sobre las propiedades cosméticas del agua de arroz de la Universidad de Lisboa sus principales aportes para este tipo de piel incluyen los siguientes:

  • Hidratación profunda: El tónico de arroz ayuda a retener el agua en la piel, lo que favorece una apariencia más jugosa y reduce la sequedad, una condición frecuente en pieles maduras.
  • Mejora de la elasticidad: Gracias a su contenido en antioxidantes, vitaminas del complejo B y vitamina E, el tónico de arroz puede contribuir a preservar la elasticidad cutánea y atenuar la aparición de líneas finas y arrugas.
  • Efecto iluminador: El arroz contiene enzimas y compuestos como el ácido kójico que pueden ayudar a unificar el tono y reducir manchas, ofreciendo un aspecto más luminoso y menos apagado.
  • Suavidad y textura uniforme: La suave acción exfoliante del arroz elimina células muertas, facilitando una piel más lisa y uniforme.
  • Propiedades calmantes y antiinflamatorias: El tónico de arroz resulta útil para calmar irritaciones y enrojecimientos, favoreciendo el confort en pieles sensibles o reactivas.
  • Refuerzo de la barrera cutánea: Los minerales y nutrientes presentes en el arroz fortalecen la barrera protectora de la piel, lo que ayuda a preservar su integridad frente a factores externos.
  • Potencial astringente: Puede ayudar a minimizar la apariencia de los poros y a regular la producción de sebo, sin resecar la piel.
Estos beneficios lo convierten en
Estos beneficios lo convierten en una opción versátil para quienes buscan productos naturales y efectivos para el cuidado de la piel madura, ya sea en tónico casero o en versiones comerciales formuladas específicamente para este segmento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar un tónico de arroz para la piel de manera casera

El tónico de arroz es una preparación casera utilizada en rutinas de cuidado facial, sobre todo en Asia, por su efecto suavizante y su potencial para mejorar la apariencia de la piel. Su elaboración es sencilla y requiere pocos ingredientes. A continuación, te contamos cómo prepararlo y utilizarlo.

Ingredientes

  • 1/2 taza de arroz blanco (no instantáneo, sin condimentos)
  • 1 taza de agua
  • Recipiente limpio con tapa
  • Algodón o botella con atomizador

Instrucciones

  1. Lavado del arroz: Lava el arroz en agua fría para retirar impurezas y almidón superficial. Escurre el agua del primer enjuague.
  2. Remojo: Coloca el arroz limpio en un recipiente y agrega la taza de agua. Deja reposar durante 30 minutos, revolviendo ocasionalmente para que el agua absorba los nutrientes del arroz.
  3. Filtrado: Cuela el arroz y reserva el agua resultante en un recipiente limpio. Este líquido es el tónico.
  4. Almacenamiento: Guarda el tónico en el refrigerador en un envase hermético. Utilízalo dentro de 5 a 7 días.

Uso

  • Aplica el tónico sobre la piel limpia usando un algodón o un atomizador, evitando el área de los ojos.
  • Deja secar al aire y continúa con tu rutina de hidratación.
La preparación casera del tónico
La preparación casera del tónico de arroz requiere arroz blanco, agua y almacenamiento en el refrigerador para conservar sus propiedades beneficiosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuerda realizar una prueba en una pequeña zona de la piel antes de usarlo en todo el rostro. Suspende su uso si notas irritación o molestias.

Temas Relacionados

piel maduracuidado de la pieltónicosbellezaremedios naturalesmexico-noticias

Más Noticias

Pugna entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima ocasionó la muerte de 11 personas en Salamanca

Tras el ataque armado fue reforzada la seguridad en la zona

Pugna entre el CJNG y

Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué beneficiarias recibirán el pago de 3 mil 100 pesos del lunes 26 al viernes 30 de enero

Los pagos de este programa social arrancaron el pasado lunes 3 de enero, de acuerdo con datos de la Secretaría del Bienestar

Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué

¿Quién es Lucero Ibarra, la nueva directora del CIDE tras la destitución de Romero Tellaeche?

La salida del exdirector del Centro de Investigación se produce tras denuncias de plagio, despidos polémicos y protestas de la comunidad académica

¿Quién es Lucero Ibarra, la

Martha Higareda tuvo pesadilla previo al nacimiento de sus gemelas donde se despedía de su esposo: “Bautízalas”

Semanas antes del parto, la actriz confesó que soñó pidiendo a Lewis Howes cuidar a sus bebés, reflejando el profundo miedo que atravesaba en ese momento

Martha Higareda tuvo pesadilla previo

El error que todos cometen al comer chía y que impide que obtengan su omega- 3

Conocer el método correcto permite que el cuerpo acceda mejor a los compuestos esenciales vinculados al bienestar digestivo

El error que todos cometen
MÁS NOTICIAS

NARCO

Pugna entre el CJNG y

Pugna entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima ocasionó la muerte de 11 personas en Salamanca

Un músico y un expolicía de tránsito: identifican a algunas de las víctimas del ataque armado en Salamanca

Salamanca: así operan el Cártel de Santa Rosa de Lima y el CJNG donde fueron asesinadas 11 personas

Detienen a dos integrantes de ‘Los Malportados’ en Iztapalapa por homicidio de dos personas

Asesinan a peleador de la MMA en Azcapotzalco, se presume fue atacado por un sicario de ‘Los Malportados’ en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Martha Higareda tuvo pesadilla previo

Martha Higareda tuvo pesadilla previo al nacimiento de sus gemelas donde se despedía de su esposo: “Bautízalas”

La canción más reproducida en Apple México este día

Vicente Fernández Jr. impacta con 17 kilos menos a sus 62 años antes de ser papá por quinta vez

Netflix México: Estas son las mejores series para ver hoy

Mamá de Vadhir Derbez sostiene que Eugenio no fue buen padre y asegura que tiene más talento su hijo que el papá

DEPORTES

New England Patriots vs Seattle

New England Patriots vs Seattle Seahawks: cuándo y dónde ver el Super Bowl 60 en México

Así fue la vez que Carlos Hermosillo supo que tenía cáncer de tiroides

5 datos curiosos de Checo Pérez para celebrar su cumpleaños 36

NFL Pro Bowl Games 2026: cuándo y dónde ver en México

Alan Pulido se va de Guadalajara y da pistas sobre cuál sería su próximo destino futbolístico en la Liga MX