El secreto japonés para tener piel de porcelana después de los 50

Las mujeres en Japón han confiado durante siglos en una sencilla receta que mejora la elasticidad y unifica el tono del cutis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Considerado un remedio tradicional, existe un tónico que se asocia con la apariencia uniforme y luminosa de la piel que caracteriza a muchas mujeres niponas, incluso después de los 50 años.

Es por eso que se le considera el “secreto japones” para tener una piel suave y luminosa incluso en pieles maduras.

Nos referimos al agua de arroz la cual ha sido parte de las rutinas de belleza en Japón durante siglos.

Su uso frecuente se vincula con la suavidad y el aspecto terso, similar a la porcelana, debido a la presencia de vitaminas, minerales y antioxidantes que aporta el arroz y es ideal para tener una piel de porcelana incluso en pieles maduras.

El tónico de agua de arroz se ha popularizado fuera de Asia como una alternativa sencilla y accesible para el cuidado facial y aquí te contamos sobre sus numerosos beneficios.

El tónico de arroz aporta hidratación profunda y favorece una piel jugosa, combatiendo la sequedad frecuente en pieles maduras. Foto: iStock

Cuáles son los beneficios de un tónico de arroz para las pieles maduras

El tónico de arroz se ha consolidado como un aliado en el cuidado de las pieles maduras debido a varios beneficios q respaldados tanto por la tradición asiática como por la cosmética moderna.

De acuerdo con un estudio sobre las propiedades cosméticas del agua de arroz de la Universidad de Lisboa sus principales aportes para este tipo de piel incluyen los siguientes:

Hidratación profunda: El tónico de arroz ayuda a retener el agua en la piel, lo que favorece una apariencia más jugosa y reduce la sequedad, una condición frecuente en pieles maduras.

Mejora de la elasticidad: Gracias a su contenido en antioxidantes, vitaminas del complejo B y vitamina E, el tónico de arroz puede contribuir a preservar la elasticidad cutánea y atenuar la aparición de líneas finas y arrugas.

Efecto iluminador: El arroz contiene enzimas y compuestos como el ácido kójico que pueden ayudar a unificar el tono y reducir manchas, ofreciendo un aspecto más luminoso y menos apagado.

Suavidad y textura uniforme: La suave acción exfoliante del arroz elimina células muertas, facilitando una piel más lisa y uniforme.

Propiedades calmantes y antiinflamatorias: El tónico de arroz resulta útil para calmar irritaciones y enrojecimientos, favoreciendo el confort en pieles sensibles o reactivas.

Refuerzo de la barrera cutánea: Los minerales y nutrientes presentes en el arroz fortalecen la barrera protectora de la piel, lo que ayuda a preservar su integridad frente a factores externos.

Potencial astringente: Puede ayudar a minimizar la apariencia de los poros y a regular la producción de sebo, sin resecar la piel.

Estos beneficios lo convierten en una opción versátil para quienes buscan productos naturales y efectivos para el cuidado de la piel madura, ya sea en tónico casero o en versiones comerciales formuladas específicamente para este segmento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar un tónico de arroz para la piel de manera casera

El tónico de arroz es una preparación casera utilizada en rutinas de cuidado facial, sobre todo en Asia, por su efecto suavizante y su potencial para mejorar la apariencia de la piel. Su elaboración es sencilla y requiere pocos ingredientes. A continuación, te contamos cómo prepararlo y utilizarlo.

Ingredientes

1/2 taza de arroz blanco (no instantáneo, sin condimentos)

1 taza de agua

Recipiente limpio con tapa

Algodón o botella con atomizador

Instrucciones

Lavado del arroz: Lava el arroz en agua fría para retirar impurezas y almidón superficial. Escurre el agua del primer enjuague. Remojo: Coloca el arroz limpio en un recipiente y agrega la taza de agua. Deja reposar durante 30 minutos, revolviendo ocasionalmente para que el agua absorba los nutrientes del arroz. Filtrado: Cuela el arroz y reserva el agua resultante en un recipiente limpio. Este líquido es el tónico. Almacenamiento: Guarda el tónico en el refrigerador en un envase hermético. Utilízalo dentro de 5 a 7 días.

Uso

Aplica el tónico sobre la piel limpia usando un algodón o un atomizador, evitando el área de los ojos.

Deja secar al aire y continúa con tu rutina de hidratación.

La preparación casera del tónico de arroz requiere arroz blanco, agua y almacenamiento en el refrigerador para conservar sus propiedades beneficiosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuerda realizar una prueba en una pequeña zona de la piel antes de usarlo en todo el rostro. Suspende su uso si notas irritación o molestias.