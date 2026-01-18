México

Cinco tipos de flores blancas que serán tendencia en la decoración de interiores este 2026 porque atraen la paz y armonía

Así puedes embellecer tu espacio

Tu hogar se verá mejor
Tu hogar se verá mejor con estas flores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las flores blancas han adquirido un lugar preferencial en la decoración contemporánea, configurando espacios donde la calma y la sensación de orden resultan prioritarios.

Para 2026, la tendencia de incorporar flores blancas para crear ambientes que transmiten paz y armonía gana fuerza en proyectos de interiorismo tanto residenciales como comerciales. El uso de estas especies no solo responde a criterios estéticos sino que, según expertos en diseño, su presencia contribuye a mejorar la percepción de amplitud y luminosidad en distintos entornos.

La predilección por flores blancas se asocia a la búsqueda de equilibrio y bienestar en el hogar. Diversos diseñadores internacionales destacan que estas especies destacan por su capacidad de adaptarse a estilos variados, desde lo minimalista hasta lo clásico.

Orquídeas

- (Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las orquídeas blancas mantienen un lugar privilegiado en la decoración por su aspecto sofisticado y su capacidad para adaptarse a diferentes ambientes. Se considera que su presencia aporta serenidad y pureza visual. Los floristas recomiendan ubicarlas en espacios de descanso, como dormitorios o salas de estar, donde su estructura y color favorecen la sensación de calma. La versatilidad de las orquídeas permite combinarlas con jarrones de líneas simples y materiales naturales, reforzando la tendencia hacia lo natural y lo esencial.

Narcisos

El narciso blanco es valorado por su perfil delicado y su simbolismo asociado a nuevos comienzos. Diseñadores de interiores sugieren utilizar narcisos en arreglos sobre mesas auxiliares o escritorios, ya que su forma y color contribuyen a crear un punto focal sutil pero impactante. Su fragancia ligera añade un componente sensorial que complementa la atmósfera tranquila de los espacios interiores. Los narcisos suelen asociarse a la renovación y la esperanza, conceptos clave en tendencias de bienestar.

Lirios

Crédito: Infobae / Gemini /
Crédito: Infobae / Gemini / Imagen ilustrativa

Los lirios blancos se encuentran entre las flores más solicitadas por quienes buscan ambientes elegantes y equilibrados. Se les atribuye una capacidad especial para transmitir paz y solemnidad, atributos altamente valorados en espacios como recibidores y áreas de meditación. El impacto visual de los lirios se potencia al agrupar varias flores en un solo recipiente, generando composiciones armónicas y contemporáneas. El lirio blanco simboliza pureza y respeto, elementos recurrentes en propuestas de decoración consciente.

Alcatraz

El alcatraz blanco se reconoce por su porte estilizado y su presencia escultórica. Este tipo de flor resulta ideal para ambientes modernos, donde se busca un efecto limpio y sofisticado. Su tallo largo y su flor de gran tamaño funcionan bien en jarrones altos y estrechos, aportando verticalidad al espacio. El alcatraz es habitual en celebraciones y espacios institucionales por su simbolismo de honestidad y renovación.

Margarita

- Crédito: Infobae / Gemini
Crédito: Infobae / Gemini / Imagen ilustrativa

La margarita blanca, con su apariencia sencilla y fresca, se convierte en una opción muy apreciada para quienes desean transmitir autenticidad y naturalidad en sus ambientes. Los expertos en diseño destacan que las margaritas favorecen la creación de atmósferas relajadas y cercanas, siendo apropiadas tanto para cocinas luminosas como para terrazas y comedores. La margarita representa inocencia y alegría, valores que ganan protagonismo en la decoración emocional de 2026.

