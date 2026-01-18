Cinco tipos de flores blancas que serán tendencia en la decoración de interiores este 2026 porque atraen la paz y armonía

Tu hogar se verá mejor con estas flores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las flores blancas han adquirido un lugar preferencial en la decoración contemporánea, configurando espacios donde la calma y la sensación de orden resultan prioritarios.

Para 2026, la tendencia de incorporar flores blancas para crear ambientes que transmiten paz y armonía gana fuerza en proyectos de interiorismo tanto residenciales como comerciales. El uso de estas especies no solo responde a criterios estéticos sino que, según expertos en diseño, su presencia contribuye a mejorar la percepción de amplitud y luminosidad en distintos entornos.

La predilección por flores blancas se asocia a la búsqueda de equilibrio y bienestar en el hogar. Diversos diseñadores internacionales destacan que estas especies destacan por su capacidad de adaptarse a estilos variados, desde lo minimalista hasta lo clásico.

Orquídeas

Las orquídeas blancas mantienen un lugar privilegiado en la decoración por su aspecto sofisticado y su capacidad para adaptarse a diferentes ambientes. Se considera que su presencia aporta serenidad y pureza visual. Los floristas recomiendan ubicarlas en espacios de descanso, como dormitorios o salas de estar, donde su estructura y color favorecen la sensación de calma. La versatilidad de las orquídeas permite combinarlas con jarrones de líneas simples y materiales naturales, reforzando la tendencia hacia lo natural y lo esencial.

Narcisos

El narciso blanco es valorado por su perfil delicado y su simbolismo asociado a nuevos comienzos. Diseñadores de interiores sugieren utilizar narcisos en arreglos sobre mesas auxiliares o escritorios, ya que su forma y color contribuyen a crear un punto focal sutil pero impactante. Su fragancia ligera añade un componente sensorial que complementa la atmósfera tranquila de los espacios interiores. Los narcisos suelen asociarse a la renovación y la esperanza, conceptos clave en tendencias de bienestar.

Lirios

Los lirios blancos se encuentran entre las flores más solicitadas por quienes buscan ambientes elegantes y equilibrados. Se les atribuye una capacidad especial para transmitir paz y solemnidad, atributos altamente valorados en espacios como recibidores y áreas de meditación. El impacto visual de los lirios se potencia al agrupar varias flores en un solo recipiente, generando composiciones armónicas y contemporáneas. El lirio blanco simboliza pureza y respeto, elementos recurrentes en propuestas de decoración consciente.

Alcatraz

El alcatraz blanco se reconoce por su porte estilizado y su presencia escultórica. Este tipo de flor resulta ideal para ambientes modernos, donde se busca un efecto limpio y sofisticado. Su tallo largo y su flor de gran tamaño funcionan bien en jarrones altos y estrechos, aportando verticalidad al espacio. El alcatraz es habitual en celebraciones y espacios institucionales por su simbolismo de honestidad y renovación.

Margarita

La margarita blanca, con su apariencia sencilla y fresca, se convierte en una opción muy apreciada para quienes desean transmitir autenticidad y naturalidad en sus ambientes. Los expertos en diseño destacan que las margaritas favorecen la creación de atmósferas relajadas y cercanas, siendo apropiadas tanto para cocinas luminosas como para terrazas y comedores. La margarita representa inocencia y alegría, valores que ganan protagonismo en la decoración emocional de 2026.