La aparición de cadáveres en la zona de Marroquín, Guanajuato, genera alarma entre la población y autoridades

Automovilistas encuentran cuerpo sin vida con impactos de bala en la carretera Apaseo el Alto–Querétaro, cerca de Marroquín, Guanajuato. (EFE/ STR)

Alrededor de las 18:40 horas, automovilistas que conducían sobre la carretera Apaseo el Alto–Querétaro, cerca del acceso a Marroquín, Guanajuato, donde alertaron al Sistema de Emergencias 911 luego de ver el cuerpo sin vida de una persona.

Tras el reporte, elementos de la Guardia Nacional (GN) arribaron al lugar y confirmaron que mostraba huellas de violencia, así como impactos de bala, por lo que posteriormente llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron las indagatorias en el lugar, recabando indicios para integrarlos a la carpeta de investigación correspondiente.

La Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado llegaron al lugar del hallazgo para comenzar las investigaciones del homicidio. (SSP Guanajuato)

Avances en la investigación y el hallazgo previo

De acuerdo con reportes preliminares emitidos por fuentes locales, entre ellas El Sol de México, el cuerpo habría sido abandonado por tripulantes de una camioneta. Hasta el momento, la persona permanece en calidad de desconocida y fue trasladada a la capital del estado para continuar con las investigaciones relacionadas con este homicidio.

El hecho generó alarma entre las autoridades y los ciudadanos, pues tan sólo cinco días antes se encontró otro cuerpo a pocos metros del reciente hallazgo.

El otro caso ocurrió el pasado 5 de enero de 2026 en Apaseo el Alto, Guanajuato con múltiples huellas de violencia, entre ellas, al parecer, impactos de arma de fuego. El cuerpo del hombre apareció en la curva, a la entrada de la comunidad de Marroquín.

De acuerdo con El Sol del Bajío, alrededor de las 8:00 horas, se emitió el reporte y como primeros respondientes, llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes a su vez iban acompañados de personal de la Guardia Nacional, así como una ambulancia.

Los paramédicos revisaron a la víctima, pero sólo pudieron confirmar a los policías que ya no contaba con signos vitales; además se le encontraron huellas de violencia y, al parecer, también contaba con impactos de bala de arma de fuego.

Por protocolo, la zona tuvo que ser acordonada por los elementos y posteriormente se dio aviso a la Fiscalía General del Estado. Minutos después hicieron presencia elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscritos a la Unidad Especializada en Homicidios, quienes iniciaron las primeras investigaciones.

Mientras tanto, el personal especializado en Servicios Periciales comenzó con el procesamiento del lugar para hallar cualquier indicio que ayudase a identificar a los responsables. Se esperan más avances en la investigación.

Finalmente, el personal del Servicio Médico Forense (Semefo) ingresó a la zona del crimen para levantar el cuerpo de la víctima, cuya identidad aún se desconoce, pues al momento de su localización no contaba con ninguna identificación.