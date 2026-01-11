México

Encuentran a un joven desaparecido al fondo de un barranco en Puebla

La Fiscalía investiga si fue un accidente o un crimen planeado


El joven fue localizado cerca de su vehículo al fondo de un barranco en Puebla

Un joven que estaba desaparecido fue encontrado sin vida en un barranco en la Sierra Norte de Puebla, en la comunidad de Xicotepec. La persona, identificada como Filogonio M. J., de 22 años, permanecía extraviado desde el 2 de enero de 2026.

Las autoridades investigan ahora si la causa de su fallecimiento fue un accidente automovilístico o si su muerte estuvo relacionada con un posible delito, según confirmó la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

Al cierre de las diligencias de rescate, los brigadistas utilizaron cuerdas para extraer el cuerpo debido a la falta de luz y a la dificultad del terreno. El cuerpo, en avanzado estado de descomposición, fue trasladado por el Servicio Médico Forense (Semefo) a la cabecera municipal, donde se realizará la necropsia correspondiente.

Así fue el hallazgo

La localización se produjo tras la alerta de habitantes de Xopanapa, quienes detectaron un vehículo abandonado dentro de un despeñadero. Al llegar, elementos de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, junto con la Policía Estatal y la Policía Municipal de Huauchinango, confirmaron la presencia de un automóvil Volkswagen Golf azul marino, placas UKS-8258 del estado de Querétaro, con el parabrisas destrozado.

A unos veinte metros del automóvil, localizaron el cadáver de un hombre que, según la evidencia preliminar, conducía el vehículo y perdió el control, terminando fuera del camino y cayendo al fondo del barranco. Filogonio había salido la noche del 2 de enero desde la comunidad de Los Naranjos, Xicotepec, según reportaron sus familiares a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición. Desde entonces, no se tenía noticias de su paradero.

La Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene abiertas varias líneas de investigación para determinar si la muerte de Filogonio M. J. fue consecuencia exclusiva de un accidente o si existen elementos que apunten a la comisión de un delito.

