Ataques en Guanajuato dejan 6 muertos, entre ellos 2 menores

– (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un total de seis personas fueron asesinadas durante la madrugada del 10 de enero de 2026 en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, tras una serie de ataques simultáneos que sacudieron dos comunidades fronterizas con Michoacán.

Entre las víctimas figuran dos menores de edad y una mujer, generando consternación en la región por la brutalidad y el perfil de los afectados. Las autoridades estatales desplegaron equipos especializados para investigar los hechos y anunciaron la aplicación de protocolos de alta prioridad para identificar y ubicar a los responsables, informó la Fiscalía General del Estado.

¿En qué poblados ocurrieron los ataques?

| Visuales IA

En el transcurso de la investigación, las fuerzas de seguridad mantuvieron bajo resguardo los poblados de Las Cañas y Los Martínez, donde ocurrieron los ataques. Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional patrullaron caminos y carreteras vecinas, pero no lograron dar con los autores de los homicidios.

Los hechos se registraron minutos después de las 3:00 de la mañana, cuando comandos armados irrumpieron de manera coordinada en dos viviendas ubicadas en las calles Morelos y Francisco Villa, en la comunidad de Las Cañas. El saldo en ese lugar fue de tres personas muertas: Juan Ángel, de 15 años; Juan Carlos, de 43 años; y un hombre de 60 años cuya identidad no se informó. Además, una persona identificada como Pilar, de 43 años, sufrió lesiones por disparos de arma de fuego y fue trasladada a una institución hospitalaria, donde recibe atención.

De manera simultánea, en Los Martínez, un comando atacó a una familia compuesta por un hombre y una mujer de aproximadamente 45 años, así como un menor de entre ocho y diez años, quienes también perdieron la vida. La forma en la que los agresores sorprendieron a las víctimas, quienes se encontraban dormidas en sus domicilios, evidencia la planeación y la violencia de los ataques, según los reportes recabados por las líneas del Sistema de Emergencias 911.

Las primeras indagatorias de la Fiscalía General del Estado señalan que después de los crímenes, se conformaron células de investigación para recabar pruebas y procesar técnicamente las escenas, con el objetivo de obtener datos sólidos que lleven a la aprehensión de los culpables. Peritos y agentes ministeriales continúan trabajando bajo procedimientos rigurosos en ambas comunidades desde la madrugada de los hechos.