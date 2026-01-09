México

Internautas critican la participación de Pepe Aguilar en el Rodeo Houston 2026

La presencia del cantante en el cartel ha generado controversia desde el anuncio

Guardar
La presencia del cantante en
La presencia del cantante en el cartel ha generado controversia desde el anuncio. (Pepe Aguilar, Facebook)

La publicación del cartel oficial de conciertos del Houston Livestock Show and Rodeo 2026 ha desatado una ola de reacciones en redes sociales, donde internautas criticaron la participación de Pepe Aguilar en el evento. La exposición y rodeo, reconocidos como los más grandes del mundo, recibirán a miles de asistentes del 2 al 22 de marzo en Houston, con un programa que incluye a figuras como J Balvin, Shaboozey, Kelly Clarkson, Lizzo y Luke Bryan.

La presencia de Pepe Aguilar en el line-up ha generado controversia desde el anuncio. Usuarios de plataformas como Facebook y TikTok cuestionaron la selección del cantante mexicano, sugiriendo que la organización pudo haber optado por otros artistas. Algunos comentarios apuntaron a la posibilidad de que Ángela Aguilar, hija de Pepe, también participara en el espectáculo, lo que acentuó el debate entre los seguidores y detractores.

Rodeo Houston anunció recientemente su
Rodeo Houston anunció recientemente su cartel de artistas. (Facebook Rodeo Houston)

El cartel oficial del Rodeo Houston muestra una diversidad de géneros y artistas internacionales, pero el nombre del hijo de Antonio Aguilar acaparó la atención por motivos ajenos a su trayectoria musical. La discusión en redes sociales se centró en la pertinencia de su inclusión, mencionando que existen otras opciones para representar la música mexicana en el evento.

“El ‘Pepeyonce’ con la amaaaaaar”, “¿Cómo logró Pepeyonce hacer esto después de todo lo que ha estado sucediendo?“, ”Todos los no hispanos ahora se enteran del drama de Angela Aguilar y Pepeyonce gracias al Rodeo de Houston", “¿No había nadie más disponible?“, ”Y así lo consiguió Pepe con sus hijos y su yerno", son algunos de los comentarios que se leen en Facebook.

Usuarios de redes sociales llenaron
Usuarios de redes sociales llenaron de comentarios la publicación del evento. (Captura de pantalla Facebook / TikTok Rodeo Houston)

Por otro lado, Pepe Aguilar, junto con su esposa Aneliz Álvarez y su hija Aneliz Aguilar, comunicaron su emoción por participar en el festival mediante publicaciones en Instagram. Incluso crearon un videoclip especial para la noticia con una recopilación de imágenes donde Pepe aparece cabalgando un caballo y cantando su éxitos musicales. La fecha programada para su presentación es el 15 de marzo, según los datos difundidos por la cuenta oficial del evento y el cantante.

Hasta el momento, ni la edición 2026 del Houston Livestock Show and Rodeo, ni los organizadores se han pronunciado ante las críticas por la selección artística.

La familia Aguilar se mantiene en medio de la polémica ya que durante las recientes celebraciones navideñas y del Día de Reyes. La dinastía realizó una entrega de roscas en San José de Tayahua, localidad donde se encuentra el rancho familiar El Soyate. Además, el 24 de diciembre, integrantes de la familia y el cantante Christian Nodal llevaron a cabo una jornada de reparto de juguetes en distintas comunidades del estado.

Temas Relacionados

Pepe AguilarÁngela AguilarRodeo Houston 2026mexico-entretenimiento

Más Noticias

Sismo de 4.4 de magnitud se registra en Guerrero

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Sismo de 4.4 de magnitud

Atole de amaranto: cómo preparar esta deliciosa bebida, ideal para la temporada de frío

Esta receta saludable es muy versátil, por lo que se puede acompañar con diferentes postres

Atole de amaranto: cómo preparar

Natanael Cano logra frenar orden de arresto en su contra en Sonora

La situación legal del cantante volvió a colocarse bajo los reflectores en este inicio de 2026

Natanael Cano logra frenar orden

Familiares de Gaby “N”, conductora que arrolló a motociclista, se van de México: ella sigue prófuga

La investigación por la muerte del motociclista Roberto Hernández en Iztapalapa sigue abierta. Gaby “N”, principal sospechosa del homicidio calificado, sigue sin ser localizada

Familiares de Gaby “N”, conductora

Vacunación mantiene a México sin casos de poliomielitis desde hace 35 años

El IMSS celebró tal récord e instó a la población mexicana a seguir manteniendo completo su esquema de vacunación

Vacunación mantiene a México sin
MÁS NOTICIAS

NARCO

Trump dice que EEUU empezará

Trump dice que EEUU empezará ataques terrestres contra cárteles: “Controlan México”

“Mercurio retrogrado para El Sagitario”: embajada de EEUU en México se burla de Pedro Inzunza, segundo al mando de los Beltrán Leyva

Acusan a hombre en EEUU de lavar millones de dólares para narcotraficantes mexicanos a través de red china

Peritos trataron de recuperar cuerpo del hermano del “Bótox”, líder de Los Blancos de Troya, durante funeral en Michoacán

Prisión preventiva para Eduardo “N”, exfuncionario acusado de delincuencia organizada y peculado que ligan con Genaro García Luna

ENTRETENIMIENTO

Natanael Cano logra frenar orden

Natanael Cano logra frenar orden de arresto en su contra en Sonora

Karime Pindter revela si ocupará el lugar de Tania Rincón en Hoy durante la Copa Mundial 2026

Fernando Delgadillo anuncia que concierto en el Parque Naucalli será transmitido en vivo

Gerson Leos, fallecido músico de Banda MS, había celebrado 15 años de casado poco antes de morir: “Vamos por más”

‘Cositas’ enfrenta críticas tras compartir un video junto a un hombre sin camisa y aclara la situación “por sus niños”

DEPORTES

Rumbo a los Juegos Olímpicos

Rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno: cómo le fue los atletas mexicanos en la edición pasada

A dónde se irá Cruz Azul Femenil tras salir del Estadio Olímpico Universitario

Ex campeón mundial revela quién ganaría en una pelea entre Benavidez y Bivol: “Pega más fuerte”

André Jardine confiesa la enfermedad que Henry Martín sufrió y afectó su regreso con América para el Clausura 2026

¿Álvaro Fidalgo podría salir de América?: este es el club que estaría interesado en su fichaje