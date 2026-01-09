Internautas critican la participación de Pepe Aguilar en el Rodeo Houston 2026

La presencia del cantante en el cartel ha generado controversia desde el anuncio. (Pepe Aguilar, Facebook)

La publicación del cartel oficial de conciertos del Houston Livestock Show and Rodeo 2026 ha desatado una ola de reacciones en redes sociales, donde internautas criticaron la participación de Pepe Aguilar en el evento. La exposición y rodeo, reconocidos como los más grandes del mundo, recibirán a miles de asistentes del 2 al 22 de marzo en Houston, con un programa que incluye a figuras como J Balvin, Shaboozey, Kelly Clarkson, Lizzo y Luke Bryan.

La presencia de Pepe Aguilar en el line-up ha generado controversia desde el anuncio. Usuarios de plataformas como Facebook y TikTok cuestionaron la selección del cantante mexicano, sugiriendo que la organización pudo haber optado por otros artistas. Algunos comentarios apuntaron a la posibilidad de que Ángela Aguilar, hija de Pepe, también participara en el espectáculo, lo que acentuó el debate entre los seguidores y detractores.

Rodeo Houston anunció recientemente su cartel de artistas. (Facebook Rodeo Houston)

El cartel oficial del Rodeo Houston muestra una diversidad de géneros y artistas internacionales, pero el nombre del hijo de Antonio Aguilar acaparó la atención por motivos ajenos a su trayectoria musical. La discusión en redes sociales se centró en la pertinencia de su inclusión, mencionando que existen otras opciones para representar la música mexicana en el evento.

“El ‘Pepeyonce’ con la amaaaaaar”, “¿Cómo logró Pepeyonce hacer esto después de todo lo que ha estado sucediendo?“, ”Todos los no hispanos ahora se enteran del drama de Angela Aguilar y Pepeyonce gracias al Rodeo de Houston", “¿No había nadie más disponible?“, ”Y así lo consiguió Pepe con sus hijos y su yerno", son algunos de los comentarios que se leen en Facebook.

Usuarios de redes sociales llenaron de comentarios la publicación del evento. (Captura de pantalla Facebook / TikTok Rodeo Houston)

Por otro lado, Pepe Aguilar, junto con su esposa Aneliz Álvarez y su hija Aneliz Aguilar, comunicaron su emoción por participar en el festival mediante publicaciones en Instagram. Incluso crearon un videoclip especial para la noticia con una recopilación de imágenes donde Pepe aparece cabalgando un caballo y cantando su éxitos musicales. La fecha programada para su presentación es el 15 de marzo, según los datos difundidos por la cuenta oficial del evento y el cantante.

Hasta el momento, ni la edición 2026 del Houston Livestock Show and Rodeo, ni los organizadores se han pronunciado ante las críticas por la selección artística.

La familia Aguilar se mantiene en medio de la polémica ya que durante las recientes celebraciones navideñas y del Día de Reyes. La dinastía realizó una entrega de roscas en San José de Tayahua, localidad donde se encuentra el rancho familiar El Soyate. Además, el 24 de diciembre, integrantes de la familia y el cantante Christian Nodal llevaron a cabo una jornada de reparto de juguetes en distintas comunidades del estado.