Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 9 de enero

En Exatlón México, el Juego de la Salvación representa una de las competencias más relevantes de la semana.

Ante la buena racha del equipo azul, los rumores aseguran que ellos ganan el Juego de la Salvación hoy 9 de enero.

Los azules llegan a este enfrentamiento como favoritos, tras haber dominado el inicio del año y consolidado su confianza con la obtención previa de la villa y la victoria en la serie por la supervivencia.

Qué es el juego de la salvación

El equipo ganador obtiene inmunidad colectiva, lo que garantiza que ninguno de sus integrantes será eliminado en ese ciclo.

Por el contrario, el equipo perdedor debe seleccionar a uno de sus miembros para enfrentar el Duelo de Eliminación, donde un participante abandona la competencia.

Este formato se ha mantenido constante, convirtiendo al Juego de la Salvación en un momento clave dentro de la estrategia de ambos equipos.

Respecto al episodio del 9 de enero de 2026, no existe certeza sobre qué equipo, rojos o azules, resultará ganador en el Juego de la Salvación, sólo especulaciones.

Las filtraciones disponibles no han adelantado con certeza el desenlace de esa jornada.

En temporadas anteriores, ambos equipos han alternado victorias en este tipo de pruebas.

Quiénes siguen en Exatlón México

Rojos

Benyamin

Thayli

William

Ella Bucio

Mati Álvarez

Aristeo Cázares

Paulette Gallardo

Villaluz

Azules

Antonio

Evelyn Guijarro

Alexis

Karen

Doris del Moral

Koke Guerrero

Katia

Resumen de Exatlón México

El equipo azul llega a este episodio tras una racha positiva, incluidos los triunfos en la Batalla Colosal y la Recompensa Colosal, que les permitieron ganar una salida grupal a un parque acuático, reforzando la moral del conjunto.

Los rojos, liderados por Mati Álvarez y Humberto Noriega, enfrentaban una serie de derrotas que aumentaron la presión de cara a esta definición.

La jornada estuvo marcada por cruces verbales y momentos de alta tensión competitiva.

La revisión de la jugada entre Villaluz y Alejandro mantuvo suspendida la resolución final y fue central en el desarrollo del episodio.

Dónde ver Exatlón México hoy

Exatlón México actualmente se transmite por Azteca Uno de lunes a viernes de 8:30 p.m. a 10:30 p.m., y los domingos de 8:00 p.m. a 11:00 p.m. Hoy viernes 9 de enero de 2026, el horario es de 8:30 p.m. a 10:30 p.m. en Azteca Uno.

