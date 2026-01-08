Pensión Mujeres Bienestar: ¿Ya cayó el pago hoy 8 de enero? Esto deben saber las beneficiarias

Los depósitos se realizan de manera escalonada y el apoyo ya incluye el aumento para mujeres de 60 a 64 años

Hoy jueves 8 de enero de 2026 continúa el operativo de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar, correspondiente al bimestre enero–febrero. Sí hay depósitos hoy, aunque estos se realizan de manera escalonada y no aplican para todas las beneficiarias al mismo tiempo.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar, este día reciben el apoyo económico las mujeres inscritas en el programa cuyo apellido paterno inicia con la letra C.

El esquema alfabético permite una dispersión ordenada de los recursos y evita la saturación de sucursales y cajeros del Banco del Bienestar. Para quienes tengan un apellido distinto, el depósito se reflejará en la fecha asignada dentro del calendario vigente, el cual se extiende hasta el 28 de enero.

¿Cómo se realiza el depósito y dónde consultar el saldo?

El apoyo económico se deposita de forma directa y sin intermediarios en la tarjeta del Banco del Bienestar. Las autoridades han reiterado que no es obligatorio retirar el dinero el mismo día, ya que el monto permanece seguro en la cuenta y puede utilizarse en cualquier momento.

La Pensión Mujeres Bienestar continúa con depósitos escalonados; hoy reciben el pago las beneficiarias cuyo apellido paterno inicia con la letra C, conforme al calendario oficial de la Secretaría del Bienestar

Las beneficiarias pueden verificar si el pago ya se reflejó a través de distintas vías:

Cajeros automáticos o sucursales del Banco del Bienestar.

Aplicación móvil oficial , disponible para dispositivos Android y iOS, que permite consultar saldo y movimientos.

Consulta telefónica, llamando al número oficial del banco y siguiendo el menú automatizado.

¿De cuánto es el pago y cuál fue el aumento en 2026?

A partir de enero de 2026, la Pensión Mujeres Bienestar otorga un monto de 3 mil 100 pesos bimestrales, tras un incremento de 100 pesos respecto a lo entregado durante 2025. Este ajuste forma parte de la actualización anual de los Programas para el Bienestar y busca proteger el poder adquisitivo de las beneficiarias frente a la inflación.

El anuncio fue realizado por la titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes, quien subrayó que el programa mantiene su carácter universal dentro del rango de edad, sin importar la condición laboral o social de las mujeres inscritas.

¿Qué es la Pensión Mujeres Bienestar y a quién va dirigida?

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social del Gobierno de México dirigido a mujeres de 60 a 64 años, con el objetivo de reconocer el trabajo no remunerado realizado históricamente en el hogar y en las labores de cuidado, además de fortalecer su autonomía económica.

Al cumplir 65 años, las beneficiarias pasan automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que en 2026 otorga un apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales, sin necesidad de realizar un nuevo trámite.

Recomendaciones clave para las beneficiarias

Las autoridades recomiendan:

Tener paciencia , ya que los depósitos pueden reflejarse a distintas horas del día.

Evitar intermediarios o gestores , pues el pago es completamente directo.

Consultar únicamente canales oficiales para conocer fechas, montos y evitar fraudes.

En resumen:

Sí hay pago de la Pensión Mujeres Bienestar este jueves 8 de enero de 2026 .

El depósito corresponde al bimestre enero–febrero .

No todas las beneficiarias cobran el mismo día ; los pagos son escalonados.

Hoy reciben el apoyo las mujeres cuyo apellido paterno inicia con la letra C .

La dispersión se realiza conforme a un calendario alfabético oficial .

El objetivo es evitar saturaciones en sucursales y cajeros del Banco del Bienestar.

Si tu apellido inicia con otra letra, el pago se reflejará en la fecha asignada .

El calendario de pagos se extiende hasta el 28 de enero.