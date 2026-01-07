México

Un adolescente desaparecido en Jalisco dejó una carta que sugiere presión del narco: “Ya no quiero darles problemas; los voy a extrañar”

El 65% de las desapariciones de menores en el estado se concentran en los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Guardar
Crédito: Jovani Pérez / Infobae
Crédito: Jovani Pérez / Infobae México

El adolescente Luis Santiago Marín García fue localizado con vida, de acuerdo con la Alerta AMBER Jalisco, tras permanecer tres días desaparecido.

El joven había sido visto por última vez el sábado 3 de enero en el municipio de Etzatlán, lo que activó la movilización de sus familiares y autoridades.

Durante los días de búsqueda, la familia mantuvo una intensa difusión del caso ante el temor de que el menor hubiera sido víctima de reclutamiento forzado, una modalidad delictiva que ha mostrado un incremento en la entidad.

De acuerdo con el testimonio de Fabiana Vanessa García Martínez, tía del adolescente, Luis Santiago salió de su casa con el pretexto de ir a la tienda. Vestía una chamarra roja y mostró un comportamiento inusual, lo que llevó a su familiar a seguirlo a distancia.

Sin embargo, tras varias cuadras, el joven se perdió de vista. “Iba a pasos agigantados… corrí hacia el lado contrario y ya no lo vimos”, relató en entrevista con Milenio.

Una carta de despedida encendió las alarmas de la familia

Horas después de su desaparición, la familia encontró una carta dentro del ropero del menor, cuyo contenido incrementó la preocupación.

En el escrito, Luis Santiago señalaba que se iría de casa por un tiempo y que no podría comunicarse con ellos, aunque aseguraba que se encontraba bien y que incluso enviaría dinero.

Santiago y María, amores reales
Santiago y María, amores reales -VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Si leyeron esta carta es porque ya no estoy aquí, me fui de la casa y no les voy a poder contestar mensajes ni llamadas por un buen tiempo. Pero no se preocupen, voy a estar bien. Yo les marco cuando pueda y también para depositarles dinero. Y, pues, los quiero mucho, ya no quiero darles problemas y los voy a extrañar”, según lo recuperado por Milenio.

La madre del adolescente, María Gabriela García Martínez, declaró al medio que el mensaje, junto con cambios recientes en el comportamiento de su hijo, la llevaron a sospechar que podría haber sido engañado con una falsa oferta de trabajo. La misiva fue integrada como parte de la investigación oficial.

Temor por reclutamiento forzado de adolescentes en Jalisco

La preocupación de la familia se da en un contexto alarmante. En mayo de 2025, el periodista Diego Ulises documentó que el Comité Universitario de Análisis en materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara (UdeG) advirtió un aumento sostenido de desapariciones de adolescentes y jóvenes, asociado al reclutamiento forzado por parte del crimen organizado.

Desaparecen cinco jóvenes en Bolívar,
Desaparecen cinco jóvenes en Bolívar, temen reclutamiento forzado - crédito iStock

Este fenómeno se ha intensificado desde 2024, particularmente en municipios como Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco y Tlaquepaque.

Desaparición de jóvenes, una crisis humanitaria en la entidad

Datos del comité universitario indican que ocho de cada diez personas desaparecidas entre 15 y 19 años son hombres. Tan solo en los primeros cuatro meses de 2025 se contabilizaron 122 desapariciones en este grupo de edad, aunque únicamente 61 casos cuentan con cédula oficial de búsqueda, lo que evidencia una brecha significativa entre denuncias y respuesta institucional.

En 2025, cuando se esperaba
En 2025, cuando se esperaba que la verdad tuviera garantías, una mujer que se atrevió a hablar de los abusos sufridos durante su infancia en la guerra recibe amenazas por contar lo que vivió - crédito imagen Ilustrativa Infobae

En la misma línea, cifras del Registro Estatal de Personas Desaparecidas (REPD) muestran que durante 2024 se reportaron 769 desapariciones de menores de 20 años en Jalisco.

Temas Relacionados

JaliscoInfancias desaparecidaspersonas desaparecidascrimen organizadoNarco en MéxicoSeguridadmexico-noticias

Más Noticias

Julio Preciado se despide en el Auditorio Nacional: fecha y precios para la leyenda de la banda en ‘Por Siempre’

El ícono de la banda sinaloense dirá adiós a los escenarios este 2026, repasando los grandes éxitos que marcaron su carrera con Banda Limón y Banda El Recodo, y sumando el toque especial de su próximo cumpleaños número 60

Julio Preciado se despide en

SAT reduce el tiempo para entregar el saldo a favor de los contribuyentes este 2026

Una nueva disposición fijará un tiempo récord para entregar los excedentes, beneficiando a personas físicas y morales

SAT reduce el tiempo para

Euro: cotización de cierre hoy 7 de enero en México

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy

Los Ardillos, el grupo criminal detrás del desplazamiento del padre Filiberto Velázquez de Guerrero: “uno tiene que caminar por terrenos complicados”

El sacerdote seguirá enfocándose en el fortalecimiento del tejido social y la defensa de derechos humanos

Los Ardillos, el grupo criminal

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: qué necesito llevar para recoger mi tarjeta Bienestar y recibir los más de 9 mil pesos

A través del plástico los nuevos aprendices podrán cobrar el dinero que entrega el programa

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los Ardillos, el grupo criminal

Los Ardillos, el grupo criminal detrás del desplazamiento del padre Filiberto Velázquez de Guerrero: “uno tiene que caminar por terrenos complicados”

Morenista desata polémica por afirmar que el narco es difícil de enfrentar porque genera empleos

Fuerzas federales aseguran y destruyen narcolaboratorio con sustancias químicas en Culiacán, Sinaloa

Asesinato de “El Prieto”: Pablo Lemus niega que fuera empresario y apunta a rifas colombianas y tráfico de armas

Enfrentamiento en Durango deja dos agentes de la Guardia Nacional y un niño muertos

ENTRETENIMIENTO

Las 5 canciones más legendarias

Las 5 canciones más legendarias de Juan Gabriel para recordarlo en su cumpleaños número 76

Julio Preciado se despide en el Auditorio Nacional: fecha y precios para la leyenda de la banda en ‘Por Siempre’

Turbulence da el adiós definitivo a Burrita Burrona y revela quién tomó la decisión de la separación

Quién es Joss Favela, el creador sinaloense detrás de los “himnos del regional mexicano”

Ricardo Pérez exhibe mensajes y asegura que esposo de Jessica Bustos sí aceptó su disculpa: “En fin”

DEPORTES

Místico, Máscara Dorada y Esfinge

Místico, Máscara Dorada y Esfinge regalan una victoria a los pequeños en el Día de Reyes

Varias cruzazuleadas, un título que rompió la sequía y el cariño de los aficionados: así fue el paso de Nacho Rivero en Cruz Azul

Hubertus von Hohenlohe, conoce la historia del príncipe que nació en México y lo llevó a los Juegos Olímpicos de Invierno

Real Madrid vs Atlético: a qué hora y dónde ver en México las Semifinales de la Supercopa de España

Jornada 2 Liga Mx Femenil: cuándo y dónde ver cada uno de los partidos