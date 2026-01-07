Un adolescente desaparecido en Jalisco dejó una carta que sugiere presión del narco: “Ya no quiero darles problemas; los voy a extrañar”

Crédito: Jovani Pérez / Infobae México

El adolescente Luis Santiago Marín García fue localizado con vida, de acuerdo con la Alerta AMBER Jalisco, tras permanecer tres días desaparecido.

El joven había sido visto por última vez el sábado 3 de enero en el municipio de Etzatlán, lo que activó la movilización de sus familiares y autoridades.

Durante los días de búsqueda, la familia mantuvo una intensa difusión del caso ante el temor de que el menor hubiera sido víctima de reclutamiento forzado, una modalidad delictiva que ha mostrado un incremento en la entidad.

De acuerdo con el testimonio de Fabiana Vanessa García Martínez, tía del adolescente, Luis Santiago salió de su casa con el pretexto de ir a la tienda. Vestía una chamarra roja y mostró un comportamiento inusual, lo que llevó a su familiar a seguirlo a distancia.

Sin embargo, tras varias cuadras, el joven se perdió de vista. “Iba a pasos agigantados… corrí hacia el lado contrario y ya no lo vimos”, relató en entrevista con Milenio.

Una carta de despedida encendió las alarmas de la familia

Horas después de su desaparición, la familia encontró una carta dentro del ropero del menor, cuyo contenido incrementó la preocupación.

En el escrito, Luis Santiago señalaba que se iría de casa por un tiempo y que no podría comunicarse con ellos, aunque aseguraba que se encontraba bien y que incluso enviaría dinero.

“Si leyeron esta carta es porque ya no estoy aquí, me fui de la casa y no les voy a poder contestar mensajes ni llamadas por un buen tiempo. Pero no se preocupen, voy a estar bien. Yo les marco cuando pueda y también para depositarles dinero. Y, pues, los quiero mucho, ya no quiero darles problemas y los voy a extrañar”, según lo recuperado por Milenio.

La madre del adolescente, María Gabriela García Martínez, declaró al medio que el mensaje, junto con cambios recientes en el comportamiento de su hijo, la llevaron a sospechar que podría haber sido engañado con una falsa oferta de trabajo. La misiva fue integrada como parte de la investigación oficial.

Temor por reclutamiento forzado de adolescentes en Jalisco

La preocupación de la familia se da en un contexto alarmante. En mayo de 2025, el periodista Diego Ulises documentó que el Comité Universitario de Análisis en materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara (UdeG) advirtió un aumento sostenido de desapariciones de adolescentes y jóvenes, asociado al reclutamiento forzado por parte del crimen organizado.

Este fenómeno se ha intensificado desde 2024, particularmente en municipios como Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco y Tlaquepaque.

Desaparición de jóvenes, una crisis humanitaria en la entidad

Datos del comité universitario indican que ocho de cada diez personas desaparecidas entre 15 y 19 años son hombres. Tan solo en los primeros cuatro meses de 2025 se contabilizaron 122 desapariciones en este grupo de edad, aunque únicamente 61 casos cuentan con cédula oficial de búsqueda, lo que evidencia una brecha significativa entre denuncias y respuesta institucional.

En la misma línea, cifras del Registro Estatal de Personas Desaparecidas (REPD) muestran que durante 2024 se reportaron 769 desapariciones de menores de 20 años en Jalisco.