Fuerzas federales aseguran y destruyen narcolaboratorio con sustancias químicas en Culiacán, Sinaloa

Marina, SSPC y Ejercito mexicano aseguraron grandes volúmenes de precursores químicos potencialmente utilizados para drogas sintéticas en La Mora, Culiacán. (Imagen de Archivo/ SSP Sinaloa)

El Grupo Interinstitucional aseguró y desmanteló un área de concentración de materiales químicos en el municipio de Culiacán., en el estado de Sinaloa.

De acuerdo con un reporte oficial emitido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la acción se efectuó el 7 de enero de 2026 en el marco de la “Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos”, en el poblado La Mora, en la capital de Sinaloa.

La operación contó con la intervención de elementos de diferentes corporaciones como el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, (GN) la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa a través de la Policía Estatal Preventiva (PEP).

En operativo conjunto, Fuerzas Federales desmantelaron y aseguraron químicos en un predio ubicado en Culiacán. (SSP Sinaloa)

Qué se incautó durante el operativo de las Fuerzas Federales

Según informó la autoridad, los efectivos localizaron una zona donde se almacenaban grandes cantidades de sustancias químicas potencialmente utilizadas para la fabricación ilegal de drogas sintéticas.

Durante el operativo, el personal militar aseguró seis tinacos con una capacidad de 500 litros cada uno, conteniendo aproximadamente 375 litros de acetona por unidad, acumulando un total de 2 mil 250 litros de esta sustancia.

Además, se incautaron seis tinacos adicionales con un estimado de 150 litros de alcohol etílico, junto con siete bidones de 50 litros que sumaban 280 litros de bencilo y un bidón con 30 litros de tolueno. En el sitio también se hallaron dos costales con 50 kilos de hidróxido de sodio en escamas , es decir, se trata de sosa cáustica.

El operativo en Sinaloa resultó en la incautación de 2,250 litros de acetona, 900 litros de alcohol etílico, 280 litros de bencilo y 30 litros de tolueno. (Imagen de Archivo/ X: @sspsinaloa1)

De acuerdo con la información oficial proporcionada por la SSP, todo el material incautado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, donde se procedió a su destrucción conforme a los protocolos establecidos.

Esta acción fue reportada con puntualidad por las autoridades, quienes reiteraron la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de precursores químicos.

El Gobierno Federal y el Gobierno del Estado señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral para proteger a la sociedad sinaloense y combatir la producción ilegal de estupefacientes.

Asimismo, las autoridades invitaron a la ciudadanía en general a comunicarse al número de emergencias 911 y al 089 para levantar denuncias anónimas, con el objetivo de fortalecer la colaboración social en materia de seguridad.