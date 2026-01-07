México

Fuerzas federales aseguran y destruyen narcolaboratorio con sustancias químicas en Culiacán, Sinaloa

Se incautaron 2 mil 250 litros de acetona, 900 litros de alcohol etílico, 280 litros de bencilo y 30 litros de tolueno, elementos utilizados para la fabricación de drogas sintéticas

Guardar
Marina, SSPC y Ejercito mexicano
Marina, SSPC y Ejercito mexicano aseguraron grandes volúmenes de precursores químicos potencialmente utilizados para drogas sintéticas en La Mora, Culiacán. (Imagen de Archivo/ SSP Sinaloa)

El Grupo Interinstitucional aseguró y desmanteló un área de concentración de materiales químicos en el municipio de Culiacán., en el estado de Sinaloa.

De acuerdo con un reporte oficial emitido por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la acción se efectuó el 7 de enero de 2026 en el marco de la “Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos”, en el poblado La Mora, en la capital de Sinaloa.

La operación contó con la intervención de elementos de diferentes corporaciones como el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, (GN) la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa a través de la Policía Estatal Preventiva (PEP).

En operativo conjunto, Fuerzas Federales
En operativo conjunto, Fuerzas Federales desmantelaron y aseguraron químicos en un predio ubicado en Culiacán. (SSP Sinaloa)

Qué se incautó durante el operativo de las Fuerzas Federales

Según informó la autoridad, los efectivos localizaron una zona donde se almacenaban grandes cantidades de sustancias químicas potencialmente utilizadas para la fabricación ilegal de drogas sintéticas.

Durante el operativo, el personal militar aseguró seis tinacos con una capacidad de 500 litros cada uno, conteniendo aproximadamente 375 litros de acetona por unidad, acumulando un total de 2 mil 250 litros de esta sustancia.

Además, se incautaron seis tinacos adicionales con un estimado de 150 litros de alcohol etílico, junto con siete bidones de 50 litros que sumaban 280 litros de bencilo y un bidón con 30 litros de tolueno. En el sitio también se hallaron dos costales con 50 kilos de hidróxido de sodio en escamas , es decir, se trata de sosa cáustica.

El operativo en Sinaloa resultó
El operativo en Sinaloa resultó en la incautación de 2,250 litros de acetona, 900 litros de alcohol etílico, 280 litros de bencilo y 30 litros de tolueno. (Imagen de Archivo/ X: @sspsinaloa1)

De acuerdo con la información oficial proporcionada por la SSP, todo el material incautado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, donde se procedió a su destrucción conforme a los protocolos establecidos.

Esta acción fue reportada con puntualidad por las autoridades, quienes reiteraron la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de precursores químicos.

El Gobierno Federal y el Gobierno del Estado señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral para proteger a la sociedad sinaloense y combatir la producción ilegal de estupefacientes.

Asimismo, las autoridades invitaron a la ciudadanía en general a comunicarse al número de emergencias 911 y al 089 para levantar denuncias anónimas, con el objetivo de fortalecer la colaboración social en materia de seguridad.

Temas Relacionados

SinaloaCuliacánNarcolaboratorioMarinaDefensaGuardia NacionalNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Cómo preparar caldo de pollo antigripal y alto en proteínas así como vitaminas de verduras de hojas verdes

La ciencia respalda su poder hidratante, su capacidad para liberar las vías respiratorias y su aporte de nutrientes

Cómo preparar caldo de pollo

Tostadas de plátano macho con frijoles: la receta mexicana y sin gluten que te encantará

Un giro a este antojito mexicano sorprenderá a tus seres queridos

Tostadas de plátano macho con

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 7 de enero: autoridades desalojan refugio animal en la carretera México-Toluca, hay cierre a la circulación

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

¿Cómo obtener el descuento del 50% en el agua en CDMX? Estos son los requisitos y fechas clave

Conoce quiénes pueden acceder, qué documentos se necesitan y por qué es clave tramitarlo desde el primer bimestre del año

¿Cómo obtener el descuento del

Gobierno de CDMX realizará recorrido por Mercado de Sonora para garantizar que ya no hay venta de animales

Desde el 1 de enero del 2026 entró en vigor la prohibición del comercio de seres sintientes en apego a la Ley de Protección y Bienestar Animal

Gobierno de CDMX realizará recorrido
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinato de “El Prieto”: Pablo

Asesinato de “El Prieto”: Pablo Lemus niega que fuera empresario y apunta a rifas colombianas y tráfico de armas

Enfrentamiento en Durango deja dos agentes de la Guardia Nacional y un niño muertos

Confirman la localización de cuatro adolescentes reportados como desaparecidos en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

Asesinaron a más de 340 policías en México durante 2025: estos son los cinco estados con más agentes muertos

Cae “El Gordo” junto con ocho miembros de La Barredora del CJNG en Puebla

ENTRETENIMIENTO

Eugenio Derbez revela cómo ayudó

Eugenio Derbez revela cómo ayudó a su hija Aislinn a transitar el duelo por la muerte de su madre

Arrestan de nuevo a Tekashi 6ix9ine y presume que compartirá cárcel con Nicolás Maduro: “¡Quiero bailar con él!”

Jessica Bustos denuncia amenazas tras proceder contra Ricardo Pérez y Slobotzky por presunto acoso sexual: “Tengo miedo”

Hijo de Juan Gabriel reacciona al video viral del ‘doble’ parisino del Divo de Juárez: “Nos están faltando al respeto”

Excompañero de Patricio Borghetti en ‘VLA’ revela que una crisis de salud detonó su salida del matutino

DEPORTES

Lanzan serie televisiva dedicada a

Lanzan serie televisiva dedicada a los Toros Neza: dónde verla y cuándo se estrena

Cuartos de final Copa Africana de Naciones: cuándo y dónde ver los juegos en México

Charlyn Corral se posiciona como la mejor goleadora del mundo por segundo año consecutivo según la IFFHS

La Fórmula 1 ajustará su formato de clasificación en 2026 ante la llegada de Cadillac y Checo Pérez

Anuncian partido amistoso entre las leyendas del Real Madrid y Barcelona en México