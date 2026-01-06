La cantante compartió en redes sociales el momento exacto en que ambos interpretan una famosa canción del sonorense. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

Ángela Aguilar y Christian Nodal sorprendieron al interpretar juntos una canción del sonorense durante un evento familiar. La pareja, cuya relación ha sido tema de conversación en los últimos meses, compartió momentos destacados ante sus seguidores y la familia Aguilar recientemente.

La primera aparición pública de Nodal y Ángela Aguilar en 2026 ocurrió en la Charreada Juchipila, una tradicional celebración en la región. Allí, ambos artistas cantaron desde sus asientos ante el público, interactuaron con los asistentes y se mostraron accesibles. La jornada continuó con una reunión bohemia, espacio tradicional de la familia Aguilar, en el que la música y la convivencia son protagonistas.

Ángela Aguilar y Christian Nodal sorprenden con palomazo inédito en reunión familiar, (Instagram: Ángela Aguilar)

Durante la velada, llamó la atención un momento en que Christian Nodal eligió interpretar el tema “De los besos que te di” acompañado de mariachi. Ángela Aguilar, presente junto a él, intentó acompañarlo durante algunos segundos, mientras el cantante se mantuvo enfocado en la interpretación y evitó interactuar con su esposa en ese instante. Este gesto fue registrado en video y rápidamente circuló en redes sociales, generando debate por el simbolismo del tema.

La elección de dicha pieza cobra especial significado, ya que el sonorense dedicó esta canción en el pasado a su expareja Belinda y Cazzu durante etapas clave de sus respectivas relaciones. La pieza alcanzó notoriedad en 2020, cuando el artista la cantó con Belinda en el programa “La Voz México”, y en mayo de 2023, la interpretó junto a Cazzu en el Foro Sol. El hecho de retomar este tema en presencia de su esposa, reavivó las conversaciones sobre el trasfondo emocional de la canción.

Ángela publicó un breve videocliop donde aparece cantando con Nodal y su familia. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

No obstante el 5 de enero, Ángela Aguilar compartió en su cuenta de Instagram varios momentos de su día junto a Nodal. Las imágenes reflejaron diversas escenas: un beso entre ellos, la mano de Nodal sobre la pierna de Ángela, y una secuencia donde la cantante aparece jugando con perros. Lo que más destacó fue un breve video en el que ambos interpretan el fragmento de “Sé feliz x mí”, canción lanzada por Christian en 2025. En la grabación se escucha a la pareja entonar: “Pero nadie estaba equivocado si soy lo peor que te ha pasado. Volabas alto y te arrastró hasta aquí...”. Al fondo, se observa a Pepe Aguilar escuchando y a Leonardo Aguilar acompañándolos con la guitarra.

Rápidamente el videoclip se viralizó e internautas reaccionaron, “El que mucho presume de algo carece”, “Ya Nodal, esa historia ya se contó”, “¿Dónde hemos visto esas escenas antes?”, “Lo que menos tiene Nodal son sentimientos”, son algunos de los comentarios en redes sociales. De igual manera algunos seguidores de Ángela pidieron una colaboración musical de la pareja.