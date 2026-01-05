Christian Nodal le dedica serenata a Ángela Aguilar: “Que nunca cruce por su mente traicionarla...”

Ángela Aguilar y Christian Nodal se mostraron muy enamorados frente a los Aguilar. (Redes sociales/Captura de pantalla)

Entre rumores de infidelidad que han rodeado su matrimonio en las últimas semanas, Ángela Aguilar y Christian Nodal iniciaron 2026 juntos y aparentemente más enamorados que nunca, luego de que se filtrara un video en donde el cantante sonorense dedica una serenata a su esposa durante una reunión familiar.

El video, difundido este domingo, muestra a Christian Nodal sentado junto a Ángela Aguilar en una mesa larga, rodeados de familiares y amigos, en lo que claramente es una velada privada. En el clip se escucha al cantante de música regional entonar “Disculpe Usted”, de Los Rayos del Norte y Sergio Vega.

En un ambiente familiar, Christian Nodal le da serenata a Ángela Aguilar. (Instagram: teamangelita_aguilar)

Las imágenes captadas muestran a Nodal mirando de frente a Ángela, quien lo escucha sonriente y atenta, mientras ella también canta. Durante la interpretación, Nodal le toma cariñosamente la pierna, reforzando la complicidad entre ambos y el tono romántico de la escena.

“Disculpe Usted”: el mensaje detrás de la canción

La canción elegida por Nodal para dedicarle a Ángela Aguilar no pasó desapercibida. “Disculpe Usted” narra la historia de un hombre que se dirige a la actual pareja de su exnovia para advertirle y aconsejarle cómo tratarla para no perderla. En la letra, el narrador explica que hace un año él ocupaba ese mismo lugar y no quiere que el otro cometa los mismos errores.

El tema enfatiza la importancia de los pequeños detalles para mantener viva una relación, como llevar serenatas, despertar con un beso o regalar una rosa roja. Además, subraya que se trata de una mujer sumamente fiel y lanza una advertencia clara sobre la traición, al señalar que una infidelidad podría “matarla” emocionalmente.

Ángela Aguilar y Christian Nodal en Navidad. (Instagram)

Letra de disculpe usted:

“Disculpe usted, no quiero molestarlo

Es necesario decirle unas palabras

Yo sé muy bien que hoy, camina de su mano

Igual que ya hace un año, ella lo hacía conmigo

Le voy aconsejar, del modo más amable

Que creo indispensable decirle unas palabras

No quiero que le pase lo que paso conmigo

Y que usted pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido

Le gusta mucho que le lleven serenata

Que la despierten con un beso en las mañanas

Que le regalen una hermosa rosa roja

Ese detalle es el que más la vuelve loca

Mas nunca dude de su amor, que es de esperarse

Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse

Que nunca cruce por su mente traicionarla

Eso mi amigo, eso la mata

Le voy aconsejar, del modo más amable

Que creo indispensable decirle unas palabras

No quiero que le pase lo que paso conmigo

Y que usted pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido

Le gusta mucho que le lleven serenata

Que la despierten con un beso en las mañanas

Que le regalen una hermosa rosa roja

Ese detalle es el que más la vuelve loca

Mas nunca dude de su amor, que es de esperarse

Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse

Que nunca cruce por su mente traicionarla

Eso mi amigo, eso la mata".

El rumor de Nodal con Esmeralda Camacho

Una serie de interacciones en el escenario entre Nodal y Camacho generaron versiones de un supuesto romance. (@nodal, @angela_aguilar_, @esmeraldacanape, Instagram)

En los últimos meses, la supuesta relación entre Christian Nodal y su violinista Esmeralda Camacho ha sido tema constante de especulación y debate en redes sociales.

Los rumores surgieron a partir de videos y fotografías donde se observa una aparente cercanía entre Nodal y Esmeralda Camacho durante presentaciones en vivo, incluyendo miradas, gestos y situaciones como compartir tequila en el escenario. Algunos internautas interpretaron estos momentos como señales de complicidad o incluso de un posible romance, lo que llevó a especulaciones sobre una relación más allá de lo profesional.

Usuarios en redes han alimentado la polémica con comentarios, comparaciones y teorías, especialmente tras la ausencia de Esmeralda en algunos conciertos.

Hasta ahora, ni Nodal ni Esmeralda Camacho han emitido declaraciones públicas para confirmar o desmentir una relación sentimental, pero el sonorense se ha dejado ver estas últimas semanas junto a Ángela y su familia.