Mi Beca Para Empezar 2026: ¿qué pasa si no recibí mi pago el 1 de enero?

El próximo pago esta registrado para el jueves 01 de enero del 2026

Mi Beca para Empezar es un programa social enfocado en fortalecer el bienestar y la permanencia escolar de niñas, niños y adultos inscritos en educación básica en la Ciudad de México.

El apoyo está dirigido a estudiantes de nivel preescolar y primaria, así como a quienes asisten a Centros de Atención Múltiple (CAM) en los niveles preescolar, primaria y laboral, además de personas adultas que cursan primaria.

Durante el ciclo escolar 2025–2026, el programa otorga un apoyo económico mensual mediante transferencia monetaria. El monto varía de acuerdo con el nivel educativo que se esté cursando y tiene como objetivo contribuir a las necesidades básicas relacionadas con la educación.

Los recursos se entregan a través de una tarjeta, la cual puede utilizarse en establecimientos autorizados para la adquisición de productos necesarios para la formación escolar. De acuerdo con información oficial, el pago correspondiente a enero de 2026 está programado para realizarse el jueves 1 de enero.

Montos y características del apoyo económico

Un apoyo que se les da a los estudiantes de preescolar y primaria de la Ciudad de México

El apoyo económico de Mi Beca para Empezar se asigna según el nivel educativo del beneficiario y se entrega de manera mensual mientras el ciclo escolar se encuentra activo. En total, el programa contempla 10 pagos al año.

Los montos establecidos para el ciclo escolar 2025–2026 son los siguientes:

El apoyo consta de 600 pesos mensuales para niñas y niños de nivel preescolar inscritos en instituciones públicas de la Ciudad de México.

A los estudiantes de nivel primaria inscritos en escuelas públicas de la Ciudad de México se les otorgan 650 pesos mensuales.

Las y los alumnos inscritos en CAM de nivel preescolar, primaria y laboral reciben un apoyo mensual de 600 pesos.

¿Qué hacer si el pago no se reflejó el 1 de enero?

Si no se ve reflejado el pago el primer día lo ideal es esperar a la fecha de término

Si el pago no se refleja en la fecha establecida, una de las razones más comunes es el alto número de beneficiarios afiliados al programa. Debido a ello, los depósitos pueden realizarse de forma gradual y tardar algunos días en verse reflejados en la tarjeta.

Por esta razón, se recomienda esperar algunos días antes de considerar que existe un problema con el depósito.

Sin embargo, si el tiempo de espera se prolonga más de lo habitual, es importante revisar si existe alguna situación administrativa que esté impidiendo la dispersión del apoyo económico.

Posibles causas del retraso en el depósito

En caso de que el pago tarde más se debe de considerar estas opciones - (Foto: Fideicomiso de Bienestar Educativo)

De acuerdo con información del Fideicomiso Bienestar Educativo Ciudad de México, existen diversas razones por las cuales el pago puede no haberse realizado. Entre las principales causas se encuentran las siguientes:

Ingreso al nivel de secundaria, donde el apoyo corresponde a la Beca Rita Cetina

Cambio de escuela o cambio de turno

Registro reciente en el programa

Falta de actualización de datos en Cuenta Llave

Falta de actualización de información general

Duplicidad de CURP

Ante cualquiera de estas situaciones, la recomendación es verificar que la información del beneficiario esté actualizada y, de ser necesario, acudir a las oficinas correspondientes para recibir orientación.