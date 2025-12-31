Martín Ricca defiende a su compatriota Cazzu y niega que su fama sea por Christian Nodal

Martín Ricca defiende la trayectoria artística de Cazzu durante una entrevista en el programa De primera mano (IG)

La defensa pública de Cazzu por parte del actor argentino Martín Ricca irrumpe en el debate sobre la legitimidad de la fama de la cantante, en un año donde el foco mediático ha estado sobre las vidas personales de artistas como Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Ricca, con una trayectoria propia en la industria, sostuvo que la valoración artística de Cazzu se justifica plenamente en sus logros previos a cualquier relación sentimental y denunció la tendencia de atribuirle notoriedad solo por su vínculo con Nodal.

Durante su intervención en el programa De primera mano, Ricca profundizó en la perspectiva del público y minimizó la influencia de la vida privada de la cantante en la consolidación de su carrera.

El actor argentino destaca que Cazzu ya era reconocida en la industria musical urbana antes de su vínculo con Christian Nodal (@eslamascara)

Martín Ricca reconoce la trayectoria de Cazzu

El actor destacó: “Son artistas que vienen trabajando desde hace tiempo, con menos popularidad o con un poco más, pero vienen hace años, está bastante bien, lleva varios años y le va bastante bien”.

Esta afirmación, emitida en el último tramo de la conversación, refuerza la idea de que la trayectoria de Cazzu es independiente de cualquier situación mediática reciente.

Ricca explicó además que, aunque no conoce personalmente a Cazzu, su apreciación se funda en el recorrido musical que la artista ha construido a lo largo de los años. Declaró: “Ya había escuchado su música, no la conozco personalmente, pero había escuchado su música hace años atrás”, divorciando así su evaluación profesional de cualquier rumor o polémica sobre la vida íntima de la cantante.

Ricca afirma que el reconocimiento y la popularidad de Cazzu en Argentina provienen de su constancia y méritos personales, no de su relación con Nodal (Créditos: Cuartoscuro - IG, Cazzu)

El argentino subrayó que la intérprete forma parte de una generación que ha forjado su camino en la música urbana a través de la constancia y el trabajo sostenido.

El actor insistió en que en Argentina, la figura de Cazzu ha sido reconocida por méritos propios, como su estilo y la continuidad en su propuesta musical. Ricca señaló que el público que sigue la carrera de la cantante lo hace por su música y no por las noticias difundidas en medios de comunicación acerca de sus relaciones personales o situaciones ajenas al escenario.

México, fundamental en el éxito profesional de Martín Ricca

Al margen del diálogo sobre Cazzu, Ricca aprovechó la ocasión para expresar su vínculo con México, país que definió como fundamental en su desarrollo artístico.

Recordó que allí participó en telenovelas como El Diario de Daniela y Cómplices al rescate, experiencias que —según sus palabras— resultaron determinantes tanto en lo profesional como en lo personal.

Cazzu es parte de una generación de artistas de música urbana argentina que han forjado su éxito a partir del esfuerzo sostenido (Foto Bizarrolivepe)

El actor manifestó: “México es un país que abraza a todos, te lo digo por experiencia, México es un país maravilloso que te da muchas oportunidades, que te recibe realmente con los brazos abiertos en todos sentidos, la gente, la calle”.

Martín Ricca recuerda el impacto fundamental de México en su carrera artística y el respaldo recibido en el país (Créditos: RS / YT, Warner Music México)

Su intervención en De primera mano marca una diferencia dentro del tono dominante en la conversación pública sobre Cazzu, ya que dirige la atención hacia la consistencia y el reconocimiento artístico de la cantante, prescindiendo de referencias a controversias y temas personales.