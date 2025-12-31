México

El SMN pronostica ambiente frío y posibles nevadas el 31 de diciembre

Las temperaturas bajas persistirán en gran parte del norte, noreste, oriente, centro y sureste, lo que incluye el Valle de México

Guardar
Crédito: Cuartoscuro.
Crédito: Cuartoscuro.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que varias regiones del sureste de México experimentarán lluvias torrenciales e intensos vientos, a consecuencia del frente frío número 25 y una masa de aire ártico asociada.

Según el SMN, en vísperas de las fiestas de Año Nuevo, las condiciones atmosféricas mantienen el riesgo de inundaciones, oleaje elevado y temperaturas muy bajas, mientras persiste la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en las principales cimas del país.

Pronostico de lluvias en México para el 31 de diciembre

  • El frente frío número 25 y una vaguada provocan lluvias torrenciales en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (noreste), Chiapas (norte) y Tabasco (oeste).
  • En Veracruz (región de Papaloapan) se presentan lluvias intensas.
  • Se registran lluvias muy fuertes en zonas de Puebla, Campeche y Quintana Roo.

Paralelamente, se esperan rachas de viento de 90 a 110 km/h en las costas de Veracruz, Istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); rachas de 60 a 80 km/h en la costa de Tamaulipas y Tabasco, y de 50 a 70 km/h en la península de Yucatán.

Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones ante el descenso de temperaturas, heladas y oleaje elevado en la entidad |Crédito: X @conagua_clima

Clima en CDMX para este 31 de diciembre

Las temperaturas bajas persistirán en gran parte del norte, noreste, oriente, centro y sureste, lo que incluye el Valle de México.

Existen bancos de niebla densos y la persistente posibilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote. Ante estas condiciones, el ambiente muy frío se extiende sobre amplias zonas urbanas y rurales.

En el noroeste y norte, una vaguada acompañada por el ingreso de un río atmosférico y la corriente en chorro subtropical provoca rachas fuertes de viento y lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, así como chubascos en Baja California y precipitaciones aisladas en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

El aporte de humedad del océano Pacífico también favorece la presencia de lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Para el miércoles, el frente frío número 25 se desplazará sobre el mar Caribe, dejando de impactar directamente al territorio nacional.

Sin embargo, la masa de aire ártico cubrirá el noreste, oriente y sureste del país, además de la península de Yucatán, donde aún se prevén lluvias fuertes en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco y chubascos en Puebla, Campeche y Quintana Roo.

El viento del norte persistirá, con rachas de 70 a 90 km/h en el Istmo y golfo de Tehuantepec, y rachas de 50 a 70 km/h en la costa de Veracruz, disminuyendo durante la tarde, además de rachas de 40 a 60 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Todas estas zonas marítimas seguirán con oleaje elevado. Además, continúa el ambiente muy frío con heladas y bancos de niebla en la Mesa del Norte y Mesa Central.

En el noroeste, una nueva vaguada, el río atmosférico y la corriente en chorro subtropical darán origen a lluvias muy fuertes en la península de Baja California y probabilidad de caída de nieve o aguanieve en la sierra de San Pedro Mártir durante la noche.

El aporte de humedad desde el Pacífico mantendrá lluvias y chubascos en regiones del occidente y sur mexicano.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoServicio Meteorológico NacionalFrente fríomexico-noticiasCDMX

Más Noticias

Temblor en Sonora: se registra sismo de 4.0 en Puerto Peñasco

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Sonora: se registra

Qué es la meningitis y cómo se diferencia de la gripe

El conocimiento sobre las diferencias entre estas infecciones ayuda a distinguirlas, ya que una de ellas requiere atención hospitalaria inmediata

Qué es la meningitis y

Inhabilitan a tres empresas para contratar con el Gobierno federal por falsificar información en licitaciones

La secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno publicó las sanciones y multas impuestas en el Diario Oficial de la Federación

Inhabilitan a tres empresas para

El gobierno otorgará facilidades para la licencia de conducir federal

El examen psicofísico será más sencillo a partir de 2026

El gobierno otorgará facilidades para

Mi Beca para Empezar 2026: este será el día que depositen a todos los beneficiarios el primer pago del año

El Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México informó la fecha exacta en que se realizará la primera dispersión del siguiente año

Mi Beca para Empezar 2026:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Plan Michoacán: estos son los

Plan Michoacán: estos son los resultados de seguridad que ha dejado la iniciativa desde su arranque hasta el 29 de diciembre

Decomiso millonario: autoridades aseguraron 172 kilos de cocaína con un valor de 37 mdp en Caborca, Sonora

Procesan al suegro y el cuñado de Iván Archivaldo, líder de “Los Chapitos”

Atacan e incendian propiedades de exalcalde de Puebla, no se registran detenidos

Fiscalía de Jalisco confirma que participaron más de 30 sicarios en intensa balacera de Zapopan

ENTRETENIMIENTO

Aislinn Derbez cierra el año

Aislinn Derbez cierra el año con mensaje a su mamá, Gabriela Michel, a un mes de su muerte: “Compleja e imperfecta”

Hijo de Jorge Ortíz de Pinedo presume que AMLO era fanático de “Una Familia de Diez”

“La Perrita Perrona”: Momo Guzmán estaría preparando nueva ‘mascotidrag’ tras separarse de Turbulence

Kunno revela cómo Nodal y Ángela Aguilar tomaron el odio mediático para fortalecer su matrimonio

Ranking Disney+ México: Mi pobre angelito conquista la cima del top 10 de las mejores producciones

DEPORTES

Reportan que Chivas y Cruz

Reportan que Chivas y Cruz Azul se encontrarían negociando el fichaje de Eduardo Águila

Las famosas tortas del luchador Súper Astro anuncian su cierre definitivo

Mariana Cadena se convierte en nuevo refuerzo de las Bravas de Juárez

Isa Haas llega al Nido, conoce todo sobre la nueva futbolista del América

Así se movió el valor de mercado de los futbolistas mexicanos en Europa durante 2025