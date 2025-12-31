El SMN pronostica ambiente frío y posibles nevadas el 31 de diciembre

Crédito: Cuartoscuro.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que varias regiones del sureste de México experimentarán lluvias torrenciales e intensos vientos, a consecuencia del frente frío número 25 y una masa de aire ártico asociada.

Según el SMN, en vísperas de las fiestas de Año Nuevo, las condiciones atmosféricas mantienen el riesgo de inundaciones, oleaje elevado y temperaturas muy bajas, mientras persiste la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en las principales cimas del país.

Pronostico de lluvias en México para el 31 de diciembre

El frente frío número 25 y una vaguada provocan lluvias torrenciales en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (noreste), Chiapas (norte) y Tabasco (oeste).

En Veracruz (región de Papaloapan) se presentan lluvias intensas.

Se registran lluvias muy fuertes en zonas de Puebla, Campeche y Quintana Roo.

Paralelamente, se esperan rachas de viento de 90 a 110 km/h en las costas de Veracruz, Istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); rachas de 60 a 80 km/h en la costa de Tamaulipas y Tabasco, y de 50 a 70 km/h en la península de Yucatán.

Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones ante el descenso de temperaturas, heladas y oleaje elevado en la entidad |Crédito: X @conagua_clima

Clima en CDMX para este 31 de diciembre

Las temperaturas bajas persistirán en gran parte del norte, noreste, oriente, centro y sureste, lo que incluye el Valle de México.

Existen bancos de niebla densos y la persistente posibilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote. Ante estas condiciones, el ambiente muy frío se extiende sobre amplias zonas urbanas y rurales.

En el noroeste y norte, una vaguada acompañada por el ingreso de un río atmosférico y la corriente en chorro subtropical provoca rachas fuertes de viento y lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, así como chubascos en Baja California y precipitaciones aisladas en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

El aporte de humedad del océano Pacífico también favorece la presencia de lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Para el miércoles, el frente frío número 25 se desplazará sobre el mar Caribe, dejando de impactar directamente al territorio nacional.

Sin embargo, la masa de aire ártico cubrirá el noreste, oriente y sureste del país, además de la península de Yucatán, donde aún se prevén lluvias fuertes en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco y chubascos en Puebla, Campeche y Quintana Roo.

El viento del norte persistirá, con rachas de 70 a 90 km/h en el Istmo y golfo de Tehuantepec, y rachas de 50 a 70 km/h en la costa de Veracruz, disminuyendo durante la tarde, además de rachas de 40 a 60 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Todas estas zonas marítimas seguirán con oleaje elevado. Además, continúa el ambiente muy frío con heladas y bancos de niebla en la Mesa del Norte y Mesa Central.

En el noroeste, una nueva vaguada, el río atmosférico y la corriente en chorro subtropical darán origen a lluvias muy fuertes en la península de Baja California y probabilidad de caída de nieve o aguanieve en la sierra de San Pedro Mártir durante la noche.

El aporte de humedad desde el Pacífico mantendrá lluvias y chubascos en regiones del occidente y sur mexicano.