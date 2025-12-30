México

Este es el estado de salud y legal del conductor del Tren Interoceánico que se descarriló en Oaxaca

La presidenta indicó que la FGR ya entrevistó al conductor del convoy, por lo que próximamente informará sobre el caso

Sheinbaum informó que la Fiscalía ya entrevistó al conductor de Tren Interoceánico que se descarriló en Oaxaca. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló algunos detalles sobre el estado de salud y la situación legal del conductor de la unidad del Tren Interoceánico que se descarriló el domingo pasado, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, lo cual dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 98 lesionados.

En su conferencia mañanera de hoy, la mandataria indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya entrevistó al conductor del tren y “a varias personas”, como parte de las investigaciones.

Sin embargo, resaltó que por ello, la FGR es la encargada de informar sobre la situación legal del conductor, sin aclarar sobre si está en libertad o detenido por las autoridades.

“Eso tiene que informarlo la fiscalía a partir de las investigaciones que haga, ya la Fiscalía hizo entrevistas con el operador y varias personas, tendrán que informar ellos lo que procede y a partir de las investigaciones dar más información

“Tiene que informarlo la fiscalía, yo creo que son ellos son los que tienen que dar toda la información”, mencionó en Palacio Nacional.

Durante la conferencia, se recalcó que el conductor del Tren fue una de las personas que resultaron ilesas tras el accidente, sin que se haya dado mayores detalles sobre su estado de salud.

Sheinbaum garantiza reparación integral del daño

La presidenta garantizó que las personas afectadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, recibirán una reparación integral del daño, la cual precisó que será definida primero por la aseguradora del tren y posteriormente por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con las víctimas.

En ‘La Mañanera del Pueblo’, destacó que el gobierno asignó a un servidor público por familia para brindar acompañamiento permanente y enfatizó la importancia de estar presentes y cercanos a los afectados.

Mencionó que la FGR ya inició investigaciones con peritos especializados para determinar las causas del accidente, mientras que la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes realizan sus propias indagatorias en coordinación.

En materia de atención a víctimas, el subsecretario de Derechos Humanos informó que ya se visitó a las 36 personas que continúan hospitalizadas y se mantiene contacto con los familiares de quienes fallecieron, brindándoles asistencia integral con apoyo psicológico, legal y acompañamiento en trámites médicos y administrativos.

El IMSS y el ISSSTE reportaron atención médica continua a los lesionados, con la mayoría ya dados de alta y algunos aún hospitalizados bajo seguimiento.

Por su parte, Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, reconoció la rápida reacción de las autoridades y la solidaridad de la población local, mientras se avanza en esclarecer los hechos y en la atención a las víctimas.

