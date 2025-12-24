México

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Chispazo

El sorteo de Chispazo se hace dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Guardar
La Lotería Nacional realiza tres
La Lotería Nacional realiza tres sorteos de Chispazo al día (Infobae/Jovani Pérez)

La Lotería Nacional ha hablado: los resultados de los sorteos de Chispazo han sido revelados. Estos son los números de la suerte de este martes 23 de diciembre.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y cuida que no se maltrate.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para reclamar tu dinero. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Número ganador:

05, 11, 12 y 15

Chispazo Clásico

Resultado ganador:

04, 05, 07 y 23

Chispazo realiza dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes participar en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 15:00 horas y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 21:00 horas.

Qué requisitos necesito para cobrar un premio de Chispazo

Los resultados de los sorteos
Los resultados de los sorteos de Chispazo (Cuartoscuro)

Para cobrar un premio de la lotería Chispazo, debes cumplir con las siguientes reglas y requisitos oficiales:

Presentar el boleto ganador o constancia de participación correspondiente sin alteraciones, ya que es el comprobante oficial para reclamar el premio.

Contar con una identificación oficial vigente, que puede ser credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, o INAPAM, entre otras autorizadas.

Presentar CURP (Clave Única de Registro de Población).

Presentar RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

Presentar comprobante de domicilio reciente.

En caso de premios mayores, algunas formalidades adicionales pueden ser requeridas, como la constancia de situación fiscal y posiblemente pago ante notario público.

El plazo para reclamar el premio es de 60 días naturales a partir del día siguiente del sorteo. Pasado ese plazo caduca el derecho a cobrar.

El pago se puede realizar en oficinas autorizadas de Pronósticos o en bancos autorizados, previa validación del boleto y documentos.

El reglamento oficial estipula que todo debe realizarse conforme a las disposiciones vigentes y en los canales autorizados para evitar problemas.

Estas reglas están reguladas específicamente en el Reglamento del sorteo Chispazo publicado por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

Temas Relacionados

ChispazoPronósticosmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Feria del Juguete Neza 2025: fechas y detalles para los regalos de Día de Reyes

Este evento incluirá una amplia oferta de opciones variadas y económicas para adquirir los regalos necesarios

Feria del Juguete Neza 2025:

¿Qué se sabe del hombre que mató a El Panu? Así operó el ataque en Zona Rosa

El asesinato de Óscar Noé Medina González, jefe de seguridad de Los Chapitos, ocurrió a unas cuadras de la sede de la SSC

¿Qué se sabe del hombre

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este 24 de diciembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: noticias

Chiapas registra sismo de magnitud 4.3

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Chiapas registra sismo de magnitud

Asesinan a Alan Gabriel Núñez, operador de Los Chapitos por quien la DEA ofrecía 1 millón de dólares

Núñez Herrera estaba en la mira de EEUU por tráfico de fentanilo y lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa

Asesinan a Alan Gabriel Núñez,
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Qué se sabe del hombre

¿Qué se sabe del hombre que mató a El Panu? Así operó el ataque en Zona Rosa

Asesinan a Alan Gabriel Núñez, operador de Los Chapitos por quien la DEA ofrecía 1 millón de dólares

Los asesinatos de narcos del Cártel de Sinaloa en CDMX, la ciudad que se ha convertido en su guarida

Iván Archivaldo ya tiene otro equipo de seguridad pese a capturas y asesinatos de cercanos a Los Chapitos, asegura Mike Vigil

Condenan miembros del Cártel del Golfo que se enfrentaron a la Marina con 17 armas de fuego en Tamaulipas

ENTRETENIMIENTO

Majo Aguilar responde a los

Majo Aguilar responde a los rumores de un nuevo romance a menos de un año de terminar su relación con Gil Cerezo

Top 10 de los podcasts más reproducidos hoy de Spotify México

Aislinn Derbez publica imágenes del funeral de su mamá y revela detalles de la cirugía a la que se sometió

Este es el ritual con lentejas que Galilea Montijo ha popularizado para cada fin de año

Conoce las 10 películas favoritas de Disney+ México en la semana de navidad para disfrutar en familia

DEPORTES

¿Quién es Max Serrano, nuevo

¿Quién es Max Serrano, nuevo portero del Club América de 19 años que llega del Toluca?

Vicente Sánchez revela cuál fue el jugador de Cruz Azul que más lo sorprendió: “Es todo lo que está bien”

Club América anuncia alianza internacional: General Atlantic será inversionista de las águilas

Dictan prisión preventiva a Marco Antonio “Chiquimarco”, ex árbitro mexicano, por violencia familiar

Naoya Inoue revela de qué deberá cuidarse de Alan Picasso para no perder su campeonato indiscutido: “Pelea con mucho empuje”