Buscan a Marlen y Susan Nicol, jóvenes desaparecidas en Nuevo León

FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Aunque no están relacionadas, desaparecieron tres jóvenes en Nuevo León, por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que,pese a lograr ubicar a una de las menores desaparecidas el 12 de diciembre en el municipio de Escobedo, la investigación se mantiene para dar con el paradero de las otras mujeres reportadas durante esta misma semana.

Marlen Alexandra Zapata García

(Fiscalía Nuevo León)

El caso más antiguo corresponde a Marlen Alexandra Zapata García, una madre de 22 años que no ha sido vista desde el 7 de diciembre.

La última vez que se le observó, se encontraba en compañía de su hija, Isabela Alejandra Eguía Zapata, de seis años, en la colonia Villas de San Francisco, Escobedo.

Marlen destaca por su complexión delgada y una altura de 1,65 metros. Lleva el cabello castaño oscuro y ondulado, piel morena clara, nariz chata y boca pequeña.

Entre sus señas particulares, resalta la presencia de tatuajes —como tres flores en el dorso de la mano izquierda entre los dedos pulgar e índice, ahora descoloridas—, la leyenda “2003” en el pie izquierdo, otro tatuaje en la pierna izquierda y una marca de quemadura situada entre la rodilla y la cintura.

Susan Nicol Reyes Sánchez

En el municipio de García, se busca también a Susan Nicol Reyes Sánchez, de 14 años, vista por última vez el 11 de diciembre en la colonia Hacienda del Fraile.

(Fiscalía Nuevo León)

La menor presenta una complexión delgada, mide 1,55 metros y tiene el cabello castaño oscuro y rizado, además de piel morena clara. Las señas particulares incluyen un lunar bajo el ojo derecho y una cicatriz en la mejilla. Al momento de su desaparición, vestía chamarra verde militar, pantalón negro y tenis negros.

Por su parte, la Comisión Local de Búsqueda de Personas y la Agencia Estatal de Investigaciones han puesto a disposición diferentes medios de contacto para quienes puedan aportar información relevante en cualquiera de los casos abiertos.

Se puede escribir al correo aei.gebi@fiscalianl.gob.mx o bien comunicarse al número 81 20 20 44 11, así como a la Comisión Local en comisiondebusqueda@nuevoleon.gob.mx y los teléfonos 81 19 90 38 73 y 81 20 33 26 56.

Buscan a Zenaida García e hijos en Guerrero

El caso involucra a tres niños y dos niñas de entre 4 y 15 años, mantiene en alerta a la comunidad y a las instituciones estatales, municipales y federales, mientras la investigación oficial permanece abierta y sin una línea clara sobre las circunstancias del hecho.

Zenaida desapareció junto a sus cinco hijos. Foto: (FGE Guerrero)

De acuerdo con la ficha de Alerta Violeta difundida por el Gobierno de Guerrero, la familia fue vista por última vez el 6 de diciembre.

Desde entonces, la Fiscalía General del Estado ha detallado los perfiles físicos de Zenaida y de los menores para facilitar su identificación.

Las autoridades insisten en que cualquier dato relevante puede ser reportado a los números de emergencia 911 y 800 832 7692, o directamente ante la Fiscalía.

La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero confirmó la activación inmediata del Protocolo Violeta, un mecanismo que coordina la participación de diversas corporaciones y prioriza la localización de mujeres y niñas en riesgo.

Zenaida García Vivar, de 33 años y originaria de Metlatónoc, mide 1,63 metros y pesa 65 kilogramos. Su cabello es negro, lacio y largo, de tez morena clara y complexión delgada. Entre sus señales particulares destacan una cicatriz en el abdomen por cesárea, cicatrices de varicela en la mejilla derecha y una cicatriz lineal en la frente, lado derecho.

Los menores, identificados con las iniciales J.D.G., R.I.G., E.I.G., M.I.G. y V.I.G., presentan rasgos físicos diferenciados:

Viridiana Ignacio García , de cuatro años, tiene una mancha pequeña en la mejilla derecha

Mileydy Ignacio García , de seis años, posee tez morena clara y cabello largo y lacio

Heriberto Ignacio García , de once años, muestra manchas café claro en la mejilla derecha, un lunar en la nariz y cicatriz de varicela en la frente

Ronaldo Ignacio García , de doce años, se distingue por una cicatriz circular en la ceja izquierda y otra en el brazo derecho

Juan Diego Ignacio García, de quince años, comparte algunas de las características y cicatrices señaladas en sus hermanos.