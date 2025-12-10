México

Viacrucis de Iztapalapa: qué otras actividades mexicanas han sido reconocidas por la Unesco por su valor cultural

La Unesco reconoció la Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo de Iztapalapa por su valor social, cultural y comunitario. En 2024 reunió a más de 1.4 millones de personas

Guardar
La Pasión de Cristo en
La Pasión de Cristo en Iztapalapa reúne cada año a más de un millón de personas en las calles. Fotografía: CUARTOSCURO

La Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo de Iztapalapa fue inscrita este miércoles por la Unesco en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, un reconocimiento que otorga estatus global al viacrucis más grande de México y a una de las expresiones de fe y participación comunitaria más importantes de América Latina.

Durante la vigésima reunión del Comité Intergubernamental de la Unesco, celebrada en Nueva Delhi, la subdirectora de Patrimonio Inmaterial de México, Edaly Quiroz, destacó que esta representación trasciende lo estrictamente religioso y se ha convertido en un poderoso símbolo de identidad colectiva.

“Se trata de una manifestación que trasciende lo religioso. Es un acto de unidad, fe y resiliencia, que convoca a miles de personas en un ejercicio colectivo de memoria, identidad y participación”, expresó la funcionaria mexicana ante los representantes de decenas de países.

Cada año, la celebración moviliza a los ocho barrios originarios de Iztapalapa, una de las alcaldías más pobladas de la Ciudad de México, donde las y los vecinos transforman calles, cerros y plazas en escenarios bíblicos para recrear los episodios del Nuevo Testamento durante la Semana Santa.

La Pasión de Iztapalapa es considerada la representación de Semana Santa más multitudinaria del país. Tan solo en 2024 reunió a más de 1.4 millones de asistentes, mientras que, en los años previos a la pandemia, ha llegado a superar los dos millones de personas congregadas en las calles.

Vecinos de los ocho barrios
Vecinos de los ocho barrios originarios participan en la escenificación de Semana Santa. Fotografía: CUARTOSCURO

Más allá de las cifras, la Unesco destacó su enorme valor como fenómeno de cohesión social, especialmente en una alcaldía que históricamente ha enfrentado retos de seguridad, marginación y alta densidad demográfica. Para miles de familias, la organización del viacrucis representa su principal espacio de participación comunitaria y transmisión de valores intergeneracionales.

El origen de esta tradición se remonta a 1833, cuando una epidemia de cólera diezmaba a la población de Iztapalapa. Ante la crisis sanitaria, las y los habitantes realizaron un voto comunitario para pedir el fin de la enfermedad. Una década después, en 1843, se formalizó aquel compromiso con la primera representación escénica, iniciando un ciclo que suma más de 180 años de historia ininterrumpida.

En su defensa ante la Unesco, el Estado mexicano subrayó la capacidad de la tradición para adaptarse a los tiempos modernos, incorporando en sus estatutos principios de igualdad de género, inclusión y derechos humanos. Asimismo, se informó que el plan de salvaguardia aprobado contempla el fortalecimiento de los archivos históricos y la consolidación del Comité Organizador de la Semana Santa en Iztapalapa (COSSIAC) como órgano rector legítimo de la celebración.

Con esta inscripción, la Pasión de Iztapalapa se suma a otras expresiones emblemáticas de México reconocidas por la Unesco, como la cocina tradicional mexicana, el Día de Muertos, el mariachi y el bolero, ampliando el catálogo de manifestaciones nacionales con reconocimiento internacional.

Temas Relacionados

Pasión de IztapalapaLa Pasión de Iztapalapa es Patrimonio Cultural de la HumanidadUnescoIztapalapamexico-noticias

Más Noticias

Tiramisú de vainilla y canela con panqué de especias: el postre navideño original y delicioso

Si buscas un postre navideño distinto y lleno de sabor, descubre el encanto de México e Italia en cada bocado de este platillo

Tiramisú de vainilla y canela

Discriminación y falta de atención médica agravan el riesgo para trabajadoras sexuales, advierte organización civil

Denuncian decesos por omisión de servicios públicos, estigmatización en hospitales, obstáculos burocráticos y discursos criminalizantes

Discriminación y falta de atención

Sheinbaum felicita a Iztapalapa luego de que la Unesco nombrara como Patrimonio Cultural de la Humanidad al viacrucis

La presidenta también felicitó a la jefa de Gobierno de la CDMX Clara Brugada y a la actual alcaldesa de Iztapalapa Aleida Alavez

Sheinbaum felicita a Iztapalapa luego

La CDMX se alista para una lluvia de miles de millones gracias a la Virgen de Guadalupe… y Bad Bunny

La combinación de turismo religioso y entretenimiento masivo convertirá a la capital en uno de los principales polos económicos del cierre de año

La CDMX se alista para

Lasaña de huitlacoche, espinaca y queso Oaxaca: fusión vegetariana para tu mesa festiva

Si buscas sorprender y consentir, esta receta es la adecuada para ti

Lasaña de huitlacoche, espinaca y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo da con flotilla de

Operativo da con flotilla de autos robados, blindados y coche “monstruo” en Agua Prieta, Sonora | Video

Grupo criminal en Colima planeó ataque armado contra el subsecretario Heriberto Morentín, afirma Sheinbaum

Fuerzas federales y estatales detienen a “El Pelón”, presunto involucrado en el ataque armado e incendio del Bar Lacoss

Disputa del Cártel de Sinaloa causó parte del millón de hectáreas afectadas por incendios forestales en 2025

Detienen en Guatemala a hombre por intentar entrar a México con drones y armas tras incursión del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La CDMX se alista para

La CDMX se alista para una lluvia de miles de millones gracias a la Virgen de Guadalupe… y Bad Bunny

Lalo España anuncia su separación tras dos años de relación: “Es fuerte enfrentar estos procesos de duelo”

Historia de Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe: cómo nació esta tradición en la televisión

La Granja VIP en vivo: los granjeros se desvelan para ver el nacimiento del becerro de Jacinta

Día de Muertas: así fue el polémico encuentro en La Más Draga, rumbo a la gran final

DEPORTES

La “última misión” de Gignac:

La “última misión” de Gignac: el francés buscaría cerrar su historia con un título más

Benfica vs Napoli: a qué hora y dónde ver en México la fecha 6 de la Champions League

Faitelson explota por desaparición del Mazatlán, pero luego celebra al Atlante: usuarios lo tachan de doble moral

Cruz Azul vs Flamengo en vivo: dónde ver, resultados y transmisión en directo de la Copa Intercontinental

Preventa México vs Portugal: usuarios explotan con memes las fallas en la página a minutos de liberar los boletos