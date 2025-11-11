México

Vicente Fox reaparece y llama a marchar “por México” tras el asesinato del alcalde de Uruapan

Lo que inició como un movimiento generacional en redes sociales se convirtió en una marcha nacional para pedir justicia

Vicente Fox Quesada invitó a
Vicente Fox Quesada invitó a la ciudadanía a participar el 15 de noviembre en la manifestación. Crédito: Cuartoscuro

El expresidente Vicente Fox Quesada difundió un video en su cuenta de X para invitar a la ciudadanía a participar el 15 de noviembre en una manifestación promovida a raíz del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Lo que inició como una convocatoria en redes sociales se transformó en una marcha nacional que busca justicia no solo por el edil michoacano, sino por todas las víctimas de la violencia.

“Hola, queridas amigas y amigos de toda la República Mexicana. Me dirijo a ustedes en un momento sumamente especial. Quiero invitarles a participar en la marcha nacional como un gran homenaje a un gran héroe, don Carlos Manzo, por quien me quito nuevamente el sombrero”, expresó el exmandatario.

Comunicado de Fox, llama a todos a marchar por justicia. Crédito: X @VicenteFoxQue

Fox pidió que la movilización sea pacífica y sin violencia, e insistió en que el propósito es enviar “un gran mensaje de seguridad, paz y justicia para todo México”.

En su publicación, acompañó el mensaje con la frase: “El 15 de noviembre marchemos por Carlos Manzo, por los desaparecidos, por las víctimas de la impunidad, por los héroes sin capa, por México”.

Movimiento en redes sociales se convierte en marcha nacional

La convocatoria surgió en redes sociales a través del colectivo “Generación Z México”, conformado, supuestamente, por jóvenes quienes organizaron la marcha en respuesta a inconformidades que conciernen a la generación.

El movimiento comenzó a viralizarse en plataformas digitales, especialmente en grupos comunitarios, logrando reunir la confirmación de miles de participantes en más de 55 municipios.

El objetivo, según los organizadores, es exigir justicia por las victimas de violencia y demandar el fin de la corrupción y la inseguridad que, aseguran, ha cobrado miles de vidas en los últimos años.

Alcalde municipal que fue asesinado en Uruapan.
Alcalde municipal que fue asesinado en Uruapan. (Fb: Carlos Manzo)

La marcha está programada para iniciar a las 4:00 de la tarde del viernes 15 de noviembre, con punto de reunión en la Plaza Principal de la avenida 20 de Noviembre.

Aunque la ruta no ha sido revelada, se prevé que siga el recorrido tradicional por las calles céntricas.

Los organizadores han insistido en que se trata de una manifestación apartidista; sin embargo, en redes sociales ha surgido polémica luego de que algunos políticos de oposición expresaran su respaldo a la movilización, lo que ha generado especulaciones sobre un posible uso político del evento.

La marcha del 15 de noviembre supone convertir la indignación en una voz colectiva.

