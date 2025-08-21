Metrobús de CDMX llama a pasajeros a evitar esta práctica en todas las estaciones

El Metrobús de la Ciudad de México informó que los pasajeros deben evitar esta práctica. Foto: X/@MetrobusCDMX.

El Metrobús de la Ciudad de México hizo un llamado a los usuarios para evitar hacer una práctica que es muy común con la finalidad de salvaguardar la vida de todos.

Fue la directora General de este transporte público, Rosario Castro, quien notificó e hizo un llamado a evitar esta acción.

Asimismo, informó sobre un plan que está llevando a cabo el personal del Metrobús de la Ciudad de México para cuidar la seguridad y vida de todos los pasajeros.

Pidió a todos los usuarios que frecuentan este medio de transporte público de la Ciudad de México evitar saltar de la plataforma de cada estación al carril exclusivo del Metrobús de la capital del país.

El Metrobús de la Ciudad de México hizo un llamado a evitar que los pasajeros salten de la plataforma al carril exclusivo. Foto: @MetrobusCDMX.

Lo anterior, ya que es frecuente y se han reportado casos de personas que realizan esta acción, lo que pone en peligro su vida, así como la de los pasajeros que se encuentran en las respectivas unidades.

Por medio de redes sociales, la Castro hizo este llamado a todos los pasajeros.

“Saltar de la plataforma hacia el carril exclusivo del Metrobús de la Ciudad de México es una práctica que te pone en riesgo y a quienes viajan a bordo de las unidades. Por seguridad, ¡no lo hagas!”, informó la funcionaria capitalina.

El Metrobús CDMX compartió la manera correcta para hacer un reporte de cualquier incidente dentro de las unidades |Crédito: X/@MetrobusCDMX

Cabe destacar que no solamente estar en el carril exclusivo pone en peligro la vida tanto del pasajero como de los usuarios que se encuentran en las unidades del Metrobús, sino también la de las personas que manejan carros particulares.

Lo anterior, ya que las personas quieren evitar las escaleras que dan acceso al paso peatonal, por lo que saltan las plataformas al carril exclusivo y atraviesan las avenidas o calles donde transitan los vehículos particulares.

Para evitar esta acción y hacer un llamado a salvaguardar todas las vidas, el Metrobús implementó una iniciativa desde este miércoles 20 de agosto.

¿Cuál es la iniciativa para evitar que los pasajeros salten de las plataformas de las estaciones del Metrobús de CDMX al carril exclusivo?

Rosario Castro informó que la iniciativa para evitar que los pasajeros salten de las plataformas de las estaciones del Metrobús de la Ciudad de México es pintar leyendas y frases en estos sitios donde transitan las unidades.

En sus redes sociales, compartió fotografías donde se observa que personal del Metrobús se encuentra escribiendo con pintura amarilla leyendas como: “¡No saltes!”; “Cuida tu vida”; “Evita riesgos”.

"¡No saltes!", son algunas de las leyendas que el Metrobús de la Ciudad de México implementó para evitar accidentes. Foto: X/@RosarioCastroE.

Por lo tanto será común que en algunas estaciones se comienzan a observar estas leyendas y palabras.

El Metrobús de la Ciudad de México dio a conocer las pintas que se están llevando a cabo en los carriles exclusivos. Foto: X/@RosarioCastroE.