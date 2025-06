Desmienten rumores sobre el estado salud de Alberto Vázquez; aseguran que su cirugía estaba programada

La familia de Alberto Vazquez compartió un importante comunicado. (Instagram: @albertovazquezofic)

Durante la tarde de este 18 de junio trascendió que Alberto Vázquez había sido hospitalizado de emergencia en Torreón, Coahuila, lo que alertó a sus seguidores y medios de comunicación.

Uno de los primeros en dar a conocer la noticia fue el periodista Carlo Uriel, quien aseguró haber hablado con Arturo Vázquez, hijo del cantante y actor mexicano.

“Esta mañana fue hospitalizado en la clínica 71 del IMSS en Torreón. El cantante fue sometido a una cirugía derivada de problemas cardiovasculares. Los médicos reportan que el estado es delicado pero estable”, informó.

Horas después de que la noticia comenzó a acaparar la atención mediática, la familia se pronunció a través de un comunicado, invitando al público a no caer en informaciónfalsa sobre el estado de salud del artista.

“Hacemos de su conocimiento que el Sr. Alberto Vázquez se encentra en buen estado de salud tras haber sido sometido a una cirugía programada de cateterismo en una pierna. Actualmente está en proceso de recuperación y se espera que sea dado de alta en los próximos días”, se lee al principio del documento.

Posteriormente, agradecen el apoyo e interés de todos los seguidores, medios y amigos, pero hacen un “enérgico llamado a no hacer caso a la información errónea que algunos medios han difundido públicamente, pues no corresponde a la realidad” y puede generar confusión.

“El Sr. Alberto Vázquez agradece sus mensajes y expresa su entusiasmo por pronto poder saludarlos y regresar a los escenarios”, concluye.

Alberto Vázquez está retirado de los escenarios desde 2022

Tras seis décadas de carrera, Alberto Vázquez, intérprete de éxitos como “Cosas” y “Maracas”, vive un retiro marcado por su legado artístico desde 2022, cuado dijo adiós a los escenarios.

En 2021, durante una entrevista para el programa “Sale el sol”, confesó: “Me siento muy mal cuando por el EPOC -enfermedad pulmonar obstructiva crónica- ya no quería pararme ni de mi cama, me empiezo a oxidar, me doy cuenta de que no es fácil, pero luego me acuerdo de mi público y el recuerdo de los aplausos me animan”.

Por su parte, su hijo Arturo Vázquez comentó recientemente en el programa “Ventaneando” que aunque el artista ya no puede ofrecer conciertos por recomendación médica debido a problemas cardíacos, aún se encuentra en condiciones para grabar música.

“Todavía puede cantar, lo que no puede hacer es esfuerzo, como subir o bajar escaleras porque se agita”, explicó.