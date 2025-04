Senado tendrá periodo extraordinario tras elección de jueces: reformará procedimientos penales

El Senado modificará la legislación del Poder Judicial (AP Foto/Eduardo Verdugo)

El Senado de la República llevará a cabo un periodo extraordinario de sesiones después del próximo primero de junio, fecha en la que se realizará la elección de jueces, magistrados y ministros, informó el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña.

El morenista explicó que este periodo legislativo tendrá como objetivo definir el marco legal que regirá el funcionamiento del nuevo Poder Judicial, además de avanzar en reformas relacionadas con los procedimientos penales.

De acuerdo con Fernández Noroña, el Senado considera prioritario abordar las modificaciones necesarias en la legislación penal, ya que existen áreas que requieren ajustes para garantizar un sistema más eficiente.

Meses antes, el propio Noroña reveló que Morena planea una nueva reforma en materia político-electoral, aunque apuntó que esta se dará una vez realizada la elección judicial, por lo tanto se prevé sea discutida a partir de septiembre, cuando inicie el nuevo periodo ordinario de sesiones.

El líder del Senado aseguró que sí pueden promover la participación en la elección judicial | Crédito: Captura de Pantalla

Debate sobre la convocatoria a votar el primero de junio

Con relación a la elección de los nuevos integrantes del Poder Judicial, Fernández Noroña calificó como absurdo que se cuestione la posibilidad de convocar a la ciudadanía a participar en el proceso electoral del primero de junio.

Según el morenista, no existe impedimento constitucional o legal para invitar a la población a votar, siempre y cuando no se promueva a un candidato en particular.

“Miente quien diga que la Constitución o las leyes impiden convocar a votar. Lo que establecimos fue que no se puede llamar a votar por alguien en particular”, declaró.

El presidente de la Mesa Directiva también destacó que, aunque esta elección ha sido impulsada por la ciudadanía, un 60% de la población desconoce la fecha en la que se llevará a cabo. Por ello, insistió en que no puede considerarse ilegal promover la participación ciudadana en este proceso.

“La Constitución dice que todo mundo podemos convocar”, añadió.

Fernández Noroña señaló que, a pesar de su postura, será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien determine si es válido o no convocar a la ciudadanía a participar en la elección del primero de junio.

“Lo que resuelva el Tribunal es inatacable y lo respetaremos de manera absoluta. Si el Tribunal dice que no podemos llamar a que la gente participe el primero de junio, no hay discusión. En caso contrario, así lo haremos”, afirmó Noroña.

Por su parte, la Cámara de Diputados también prevé un periodo extraordinario, aunque en este caso sería para aprobar la reforma propuesta por la presidenta de la República en materia de búsqueda de desaparecidos.