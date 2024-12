Maryfer Centeno responde afectada a las críticas en su contra: “No sé cómo voy a terminar”

Maryfer Centeno enfrenta los malos comentarios (Facebook)

El conflicto entre Mr. Doctor y Maryfer Centeno ha captado la atención nacional al llegar a la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Durante la rueda de prensa, un periodista interrogó a la mandataria sobre su postura respecto a la disputa entre el médico y la grafóloga. Sheinbaum se comprometió a investigar el caso

El origen del conflicto se remonta a comentarios realizados por el médico en redes sociales, donde cuestionó la veracidad del trabajo de Maryfer Centeno, especialista en lenguaje corporal. La grafóloga respondió criticando las formas y calificativos empleados por el médico al referirse a ella. Este intercambio ha escalado hasta convertirse en un asunto de interés público, con implicaciones legales y mediáticas.

Las recientes actualizaciones sobre el caso han provocado que aumenten las críticas de los internautas contra Maryfer Centeno. La experta en grafología usó sus redes sociales para expresar lo que siente.

La respuesta de Maryfer Centeno a las críticas

La grafóloga, visiblemente afectada, subió este video luego de que fuera mencionada en la mañanera de Claudia Sheinbaum Crédito: Tiktok/maryfercentenom

En un video donde se le ve bastante afectada, Maryfer Centeno encaró las críticas y confesó que se siente triste, pues han sido demasiado duras:

“Qué días tan feos, tan duros. Ojalá que aleccionadores. Si yo les contara las cosas. Escucho que dicen cosas de mí y yo no siento que sea esa persona, pero sí te hacen dudar de quién eres y te generan mucha inseguridad. Estaba escuchando a unos abogados que me dijeron que el objetivo era llevarme destruida emocionalmente. Hasta cuando va a pasar, no lo sé. Solamente sé que no quiero seguir así, no quiero, me siento mal, me siento triste, tengo miedo, y que todo esto ya acabe”.

Confesó además:

La mandataria destacó que desconoce el tema, pero que deberá ser revisado por la fiscalía de la CDMX. (Jesús Avilés / Infobae)

“He pensado en cada cosa. A lo mejor hay que normalizar la violencia, ni modo, así me tocó vivir. No lo sé. Ni siquiera sé si tenga sentido lo que estoy diciendo porque no estoy pensando con claridad, pienso a través del miedo. La violencia empieza con palabras, hay que tomar en cuenta que cuando es mediático es más feo”.

No obstante, aprovechó el final del video para confesarse contenta de que Claudia Sheinbaum haya hablado de la grafología en la mañanera: “También ha habido muchos gestos de apoyo, hoy que validaron a la grafología y a la grafología pues me dio mucho gusto, pero a veces me cuesta trabajo ver lo bueno, veo solo lo malo.