“No coincidimos”: Sheimbaum ante proyección de Moody´s sobre el crecimiento económico de México

Crédito: Presidencia

Al ser cuestionada respecto a los pronósticos de crecimiento a la baja estimados para México por parte de la calificadora Moody´s, menor a lo pronosticado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que no está de acuerdo con ello.

“No sé cuáles sean las consideraciones de Moody´s, pero no coincidimos, porque eso ocurría si nosotros nos cruzamos de brazos si nosotros cruzamos de brazos y esperamos a que la economía crezca solita, a que solos aumenten los salarios y a que haya bienestar en México”, externó la mandataria.

Agregó que “el presupuesto de Egresos de la Federación tiene cuatro ejes fundamentales”:

Cumplir con los compromisos de deuda. Todos los programas de Bienestar están garantizados (800 mil millones de pesos para 2025). Está garantizada la inversión pública en todos los sectores. Existe un plan de inversión privada.

Fue enfática al explicar que no existe coincidencia entre las valoraciones de crecimiento de la calificadora y de su gobierno, “Por eso no coinciden nuestras estimaciones, porque ellos tienen modelos que además ahora le ponen, si hay aranceles pues va a impactar el crecimiento económico y así los desarrollan, nosotros no, nosotros somos proactivos, queremos que haya crecimiento económico, queremos que haya distribución, queremos que haya buenos salarios, qué vamos a hacer, es un plan distinto”.

“Y cuando vean que da resultados, por eso digo que no es sólo un consejo empresarial más, sino es un consejo que va a estar activo en el vínculo del sector privado con el sector público desarrollando todo aquello en lo que coincidimos, entonces, proactivo para qué, pues para que haya desarrollo en el país”, aseveró al justificar la labor del recién creado Consejo de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas (CADERR), que entre sus objetivos están regresar la política industrial en el país.

De igual modo la jefa del Ejecutivo omitió decir qué tipo de medidas implementaría su gobierno, en caso de que el presidente electo Donald Trump cumpla con su propuesta de imponer o incrementar aranceles, “hay que ir paso a paso y tener distintos escenarios, si tú haces esto yo hago esto, por eso es un plan de corto y largo plazo lo que estamos construyendo, no creemos que se vaya a presentar una situación de éste tipo y ponemos sobre la mesa todos los argumentos, por qué, porque le afecta a Estados Unidos”, dijo.

“¡Calma, tranquilos, tranquilas todas y todos, porque estamos unidos, estamos trabajando y sobre todo por nuestro pueblo que es a quien nos debemos!”, exhortó a todos aquellos que están preocupados por el futuro económico de México.

