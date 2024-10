¿Por qué Alejandra Guzmán asegura que le pusieron el pie? Esto fue lo que le sucedió a la rockera

Alejandra Guzmán se encuentra en medio de su gira 'Reynísima' (Foto: Instagram)

Alejandra Guzmán ha vuelto a generar polémica después de su reciente publicación en redes sociales en donde asegura que algunas personas le pusieron el pie. Sus fans y el público en general has especulado sobre lo que significan estas palabras.

Sin embargo, muchas personas saben que se refiere a otro evento que sucedió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde la cantante tuvo una fuerte caída tras regresar de unas vacaciones con su madre, la icónica actriz Silvia Pinal.

El incidente, que fue captado por las cámaras, no tardó en generar comentarios en redes sociales y medios de comunicación, con especulaciones sobre su estado físico en ese momento. Ahora, la cantante ha roto el silencio y ha lanzado el curioso mensaje que ha dado mucho de qué hablar.

Alejandra Guzmán, la cantante de 56 años, brindará 2 conciertos imperdibles en nuestro país.

Tras las críticas y rumores que apuntaban a que la intérprete de “Hacer el amor con otro” podría haber estado en estado inconveniente al momento de la caída, Alejandra Guzmán decidió aclarar lo sucedido a través de su cuenta oficial de Instagram. En una historia, la rockera se mostró relajada y con buen humor, pero no dejó pasar la oportunidad para dirigir algunas palabras a sus seguidores y, especialmente, a quienes la han criticado.

“Hola, ¿qué tal amigos? A todos los que se han preocupado por mí, gracias, los quiero mucho. Estoy bien”, comentó la cantante.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de su mensaje fue el comentario que lanzó contra aquellos que la han señalado en los últimos días.

“Y también un saludo a los que me metieron el pie. Les mando un beso”, dijo Alejandra, en un tono irónico.

La cantante envió un mensaje tras caída en el aeropuerto Crédito: IG@laguzmanmx

La caída de Guzmán, ocurrida mientras caminaba hacia su camioneta en el estacionamiento del aeropuerto, despertó comentarios sobre si la cantante podría haber estado bajo los efectos del alcohol, ya que en el video se la ve tropezando y aparentemente perdiendo el equilibrio. Algunos testigos del momento también mencionaron que la cantante arrastraba las palabras y se mostraba desorientada, lo que alimentó aún más las especulaciones.

A pesar de estos rumores, Alejandra Guzmán ha dejado claro que se encuentra en buen estado de salud y que no fue más que un mal momento. No obstante, su comentario sobre “los que le metieron el pie” ha dejado entrever que la cantante no está contenta con la manera en que algunos medios y personas han abordado la situación, insinuando que la han atacado sin razón.

Además de aclarar el incidente, la cantante aprovechó la ocasión para invitar a sus seguidores a su más reciente espectáculo, “Brilla tú”, el cual asegura ha recibido excelentes críticas. “Tenemos una gran producción, todo nuevo y la verdad es que he tenido muy buenos comentarios”, concluyó.