Shanik Berman le hace incómoda pregunta a Karime sobre su intimidad con Gala Montes

Karime responde indiscreta pregunta sobre Gala (ViX)

La segunda temporada de La Casa de los Famosos México fue todo un éxito y una de las cosas que más emocionaron a los fans fue la amistad que surgió entre los habitantes del equipo Mar, especialmente la unión entre Karime Pindter y Gala Montes.

El tercer y segundo lugar del reality show enamoraron a los fans y luego de salir del programa de televisión confesaron que eran novias, dejando al resto de los participantes impactados. Aunque horas después Karime confesó: “Dejémoslo fluir porque luego uno la riega, porque se apresura con cosas que no está chido. Pero es un mujerón”.

En una entrevista reciente que Karime le dio a Shanik Berman, la periodista de espectáculos le hizo una serie de cuestionamientos incómodos sobre su amistad con Gala Montes. “¿Tú y Gala ya hablaron a solas de su amor? ¿Hicieron el amor?”.

Shanik Berman ha sido conocida por sus preguntas indiscretas (Mara Patricia Castañeda / YouTube)

Ante la pregunta, la ex Acapulco Shore dijo: “La primera noche hasta nos dormimos juntas, dormir, más no hacer nada, sólo ponernos al día. No, nada, ni un beso, porque cuando tienes química con alguien y es tu super amiga, no la vas a amarrar luego luego”.

La incómoda pregunta de Shanik Berman fue recibida en redes sociales y los fans recordaron los divertidos momentos de la periodista durante el tiempo que fue participante de La Casa de los Famosos México.

La polémica en “La Casa de los Famosos México 2″

El impacto de las redes sociales y las críticas de los seguidores dejó una huella significativa en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. La controversia generada por las actitudes de algunos participantes provocó que varias marcas decidieran retirar su apoyo al programa, argumentando que los comportamientos observados no se alineaban con sus valores corporativos. Esta situación afectó especialmente a Adrián Marcelo, quien no solo abandonó el programa, sino que también enfrenta rumores sobre un posible conflicto legal con la producción.

Adrián Marcelo fue el más polémico de LCDLFM. (@adrianmarcelo10, ViX)

Desde su salida, Adrián Marcelo estuvo ausente de las galas y entrevistas del programa, lo que ha intensificado las especulaciones sobre su situación legal y su relación con la producción del reality. Mientras tanto, el equipo Tierra, del cual formaba parte junto a Ricardo Peralta, Mariana Echeverría y Agustín Fernández, continúa lidiando con las consecuencias de las críticas y la pérdida de seguidores.

En contraste, el equipo Mar, compuesto por Arath de la Torre, Mario Bezares, Gala Montes, Karime Pindter y Briggitte Bozzo, ha logrado capturar la atención y el apoyo del público desde el inicio. La unión y el apoyo emocional entre sus integrantes han sido fundamentales para su éxito, demostrando que la amistad y la solidaridad son valores apreciados por la audiencia.

La situación en La Casa de los Famosos México pone de manifiesto cómo las dinámicas internas y las actitudes de los participantes pueden influir significativamente en la percepción pública y en el éxito comercial de un programa de televisión.