Mi Beca para Empezar 2024: estas son las posibles fechas en que caerán los siguientes pagos

Si has sido seleccionado, es importante que verifiques los detalles de tu beca y la recibas de manera oportuna. Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México ha iniciado un nuevo ciclo escolar y, con él, el programa “Mi Beca para Empezar” ha comenzado a beneficiar a estudiantes de escuelas públicas. Esta beca tiene como objetivo principal erradicar la deserción educativa y mejorar el ingreso de las familias con personas inscritas o matriculadas en nivel básico.

El programa, que se deposita en diez pagos durante el ciclo escolar, ya ha realizado su primer pago correspondiente al mes de septiembre. Los beneficiarios, que son estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, recibirán este apoyo económico para ayudar a sus familias a cubrir los gastos educativos.

“Mi Beca para Empezar” no solo se enfoca en brindar apoyo económico, sino también en garantizar que los estudiantes tengan acceso a los útiles escolares y uniformes necesarios para comenzar el ciclo escolar. Esto busca reducir la brecha educativa y garantizar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de éxito.

“Mi Beca para Empezar” es un programa que busca apoyar a los estudiantes de escuelas públicas de la Ciudad de México y garantizar que tengan acceso a una educación de calidad. / (Facebook Claudia Sheinbaum)

El programa es una iniciativa del gobierno de la Ciudad de México para apoyar a las familias más vulnerables y garantizar que sus hijos tengan acceso a una educación de calidad. Con “Mi Beca para Empezar”, se busca reducir la deserción educativa y mejorar las oportunidades de los estudiantes de escuelas públicas.

Es importante destacar que el programa es una herramienta para apoyar a las familias y no un sustituto de la educación pública. El objetivo es garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad y puedan alcanzar sus metas y objetivos.

¿Como puedo ver el estado actual de mi solicitud?

La Ciudad de México ha implementado el programa “Mi Beca para Empezar” para apoyar a los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico y sus familias. Si has solicitado esta beca, es importante que verifiques el estado de tu solicitud para saber si has sido seleccionado o no.

Los estudiantes de preescolar recibirán $500 MXN mensuales, mientras que los estudiantes de primaria y secundaria recibirán $550 MXN mensuales. / @TolucalaBellaCd

Para verificar el estado de tu solicitud, puedes acceder al sitio web oficial del Buscador de Estatus y seguir los siguientes pasos: introduce tu CURP o el de tus hijos o menores a tu cuidado, marca la casilla “No soy un robot” y haz clic en “Buscar”. Esto te permitirá ver el estado actual de tu solicitud.

Para obtener “Mi Beca para Empezar”, es necesario cumplir con ciertos requisitos. Debes ser alumno inscrito en una escuela pública de nivel básico o en un Centro de Atención Múltiple (CAM) en la Ciudad de México, tener un CURP válido, identificación oficial vigente del padre, madre o tutor, comprobante de domicilio del tutor y una Cuenta Llave CDMX creada por el tutor.

El monto de la beca varía según el nivel educativo del estudiante. Los estudiantes de preescolar recibirán $500 MXN mensuales, mientras que los estudiantes de primaria y secundaria recibirán $550 MXN mensuales. Los estudiantes de Centros de Atención Múltiple (CAM) recibirán $600 MXN mensuales.

Es importante recordar que la beca es un apoyo económico para ayudar a las familias a cubrir los gastos educativos de sus hijos. Si has sido seleccionado, es importante que verifiques los detalles de tu beca y la recibas de manera oportuna.

¿Cuándo serán los siguientes pagos del 2024?

Los beneficiarios de “Mi Beca para Empezar” ya pueden marcar en sus calendarios las fechas importantes para recibir los próximos pagos correspondientes al ciclo escolar 2024-2025. Según la información oficial, los siguientes pagos están programados para:

Es importante recordar que estos pagos se emplean para que los estudiantes puedan seguir adelante con su educación sin interrupciones. / Fotos: Instagram/@TolucalaBellaCd

1 de octubre de 2024 : Los estudiantes y sus familias recibirán el segundo pago de la beca, que les ayudará a cubrir los gastos educativos del mes.

1 de noviembre de 2024 : El tercer pago de la beca se realizará en esta fecha, brindando apoyo económico a las familias para que puedan seguir adelante con la educación de sus hijos.

1 de diciembre de 2024: El cuarto pago de la beca se realizará en esta fecha, cerrando el año con un apoyo económico importante para las familias beneficiarias.

Es importante recordar que estos pagos se emplean para que los estudiantes puedan seguir adelante con su educación sin interrupciones.