Beca Benito Juárez: qué debes llevar a tu cita para cambio de NIP y que tu pago se active

Nuevos beneficiarios de la Beca Benito Juárez deben cambiar su NIP a la brevedad (X/@BecasBenito)

Si eres benecifiario de la Beca Benito Juárez y recibiste tu tarjeta este año, no pierdas de vista que para que tu pago se active debes cumplir con requisito adicional: cambiar el NIP. Este procedimiento busca prevenir la clonación de tarjetas y cargos no reconocidos; si no lo cumples, no recibirás ningún depósito.

El cambio de NIP no es solo un requisito adicional indispensable para recibir el apoyo económico, sino que también es una medida preventiva. Se recomienda no usar combinaciones obvias como fechas de nacimiento o secuencias numéricas comunes al definir el nuevo código.

Los beneficiarios pueden revisar el día asignado para realizar el cambio de NIP y la sucursal correspondiente del Banco del Bienestar a través del Buscador de Estatus ,disponible en línea. Es crucial llevar la tarjeta y una identificación oficial al momento de realizar el trámite, el cual se puede efectuar de 9:00 a 16:30 horas .

El proceso en sí consiste en que el personal en ventanilla ingrese el número de la tarjeta en el sistema y confirme el nombre completo del titular. Luego, se proporciona un teclado para que el beneficiario escriba los cuatro dígitos de su nuevo NIP. Al finalizar, se entrega un comprobante con el nombre y los cuatro números, que debe ser firmado por el titular.

El cambio de NIP se realiza en el Banco del Bienestar (Foto: Especial)

La importancia de este cambio radica no solo en la funcionalidad operativa, sino en asegurar la protección de los estudiantes contra posibles ilícitos. Las medidas preventivas deben ser tomadas con seriedad para evitar inconvenientes futuros.

En ese sentido, es recomendable realizar cambios de NIP frecuentes. En el futuro puedes hacerlo desde cualquier cajero del Banco del Bienestar. El primer paso del procedimiento es insertar la tarjeta en un cajero automático e ingresar la clave que venía en el sobre que contiene la tarjeta. Una vez dentro del sistema, se debe seleccionar la opción “Cambiar NIP” e introducir un nuevo código de cuatro dígitos, que se solicitará una segunda vez. Por último es importante recoger el ticket emitido, firmarlo y guardarlo de manera segura.

¿Qué hacer si no te depositan después de activar el NIP?

Si no has recibido el depósito correspondiente después de 45 días y ya cambiaste tu NIP podrías estar enfrentando un problema. Según la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez , es normal que haya demoras, pero si la espera supera este período, es recomendable tomar acción.

Para reportar la situación, debes ingresar al Buscador de Estatus en la página oficial de la beca. Allí encontrarás una sección llamada “Formularios” donde debes seleccionar la opción “Ya pasó 45 días o más desde que tengo mi tarjeta y aún no he recibido el depósito de mi beca”. Esto te permitirá comunicar formalmente tu situación a la Coordinación Nacional de Becas.

Si no recibes tu beca después de cambiar de NIP, debes reportar (Foto: X/@MxRegeneracion)

Una vez completado el formulario, el personal de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez se pondrá en contacto contigo. Es importante llenar todos los campos requeridos con la información correcta para agilizar el proceso. Este es un paso crucial para asegurar que recibas la ayuda económica que te corresponde sin más demoras innecesarias.

Es relevante mencionar que los beneficiarios de esta beca deben estar al tanto de su NIP y verificar periódicamente el estado de su tarjeta para detectar cualquier irregularidad a tiempo.

La Beca Benito Juárez es una herramienta vital para muchos estudiantes en México, ofreciendo soporte financiero en sus estudios. Por ello, es esencial seguir correctamente los procedimientos establecidos para resolver cualquier inconveniente que surja en la recepción de los fondos.