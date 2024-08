La desesperada petición de una mujer cuya casa se inundó en minutos; temió morir ahogada en Jiutepec

La mujer mostró como el agua poco a poco arrasaba con sus pertenencias. (Facebook Avilene Mota)

Distintos sistemas meteorológicos han provocado fuertes lluvias en gran parte de país en los últimos días, aunque las precipitaciones de este fin de semana se las debemos principalmente al monzón mexicano y a la Onda Tropical 15 de la temporada; aunque las autoridades han divertido sobre el estado del tiempo, la realidad es que la naturaleza es impredecible y suele causar afectaciones que a veces superan toda prevención.

Tal es el caso del estado de Morelos, donde desde el jueves están padeciendo fuertes tormentas que incluso ya provocaron el desbordamiento de ríos y decenas de familias con pérdidas debido a que el agua se metió a sus casas. Sin embargo, en redes sociales se ha hecho viral el desgarrador video de una joven que documentó durante una transmisión en vivo cómo se fue inundando su vivienda en cuestión de segundos.

La usuaria de Facebook Avilene Mota transmitió desde su cuenta de Facebook el momento en que su casa se inundó. Se puede ver en la grabación que el líquido arrasa con sus alimentos, muebles, cubetas, bolsas e incluso los juguetes de sus hijos; en un acercamiento se puede ver que el agua le llega arriba de la cintura.

Desesperada, Avilene pide ayuda casi al borde del llanto:

“Si alguien puede, que nos mande ayuda, nos estamos inundando. Por favor, por favor, si alguien puede que nos mande ayuda, nos estamos inundando. Por favor, por favor, ya se nos está metiendo el agua… Tenemos todo inundado afuera”.

Una mujer de Jiutepec grabó el momento en que se empezó a inundar su casa debido a las fuertes lluvias Crédito: Facebook Avilene Mota

Afortunadamente sí recibió ayuda

El video fue grabado entre el jueves 8 y viernes 9 de agosto, cuando fuertes lluvias azotaron a dicho municipio morelense. De acuerdo con Francisco Barona, director de Protección Civil y Rescate de Jiutepec, las tormentas de esa noche-madrugada dejaron severas afectaciones en las colonias El Porvenir, Paraíso, Civac y Vicente Guerrero, en esta última al menos 12 viviendas se tuvieron severos daños debido al desbordamiento de la barranca La Gachupina, dijo el funcionario.

Horas después de la tragedia, Avilene no perdió la oportunidad de agradecer a las personas que atendieron su desesperado llamado:

“Gracias a los que me llamaron, escribieron o han venido a ver cómo está mi familia, pues por hoy se ha avanzado, primeramente Jehová que nos mantuvo con vida y salud, que Jehová les multiplique cada apoyo, porque sé que nos es fácil en estos días”, publicó.

A su mensaje, agregó un par de fotografías que muestran cómo quedó su casa e incluso se puede ver la marca que el agua dejó en sus paredes. Hay sillones y ropa empapados, cajas de cartón prácticamente deshechas, y varios objetos en el suelo. “Es bien feo no saber ni para dónde moverse, aún más con mis peques, gracias a dios mi esposo estaba en casa, sino no sé qué hubiera hecho de verdad”, les respondió a una de las usuarias que le ofreció ayuda y le dijo que le alegraba que no hubiera ido más allá de daños materiales.

Desafortunadamente, el pronóstico del tiempo pinta poco favorecedor para Morelos en las próximas horas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé todavía lluvias fuertes con puntuales muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el estado, además de temperaturas máximas de entre 30 y 35 grados.

La colonia Vicente de Guerrero fue la más afectada por las lluvias; Avilene mostró cómo quedó su casa por dentro. (Facebook Gobierno de Jiutepec Facebook Avilene Mota)