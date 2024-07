Tras lanzamiento de intro animada, crean con IA estatua de AMLO: “No te has ido y ya te puse un monumento”

Así se ve la estatua a favor de AMLO creada por Tía María | Foto: X @marie_tabares / @lopezobrador_

La mañana del pasado viernes 12 de julio, millones de mexicanos fuimos testigos de una manera diferente en que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inició su conferencia de prensa conocida como La Mañanera, pues no aparecía el típico mensaje que anunciaba que iniciaría en breve, sino que en su lugar se estrenó un nuevo intro hecho con animación. La creadora de este material, ahora lanzó el diseño del que dijo, será el monumento para el mandatario federal.

La animación del presidente llegando a Palacio Nacional fue estrenada la mañana de este viernes 12 de julio Crédito: IG @lopezobrador

A través de las redes sociales, la diseñadora y creadora identificada como Marie Tabares, también conocida como Tía María, dio a conocer su más reciente creación dedicada al presidente de México y fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), por lo que, valiéndose de su estilo, mostró cómo se vería el monumento dedicado al antes citado quien está a poco tiempo de dejar Palacio Nacional.

La imagen del presidente cabe destacar, no es realista, sino que muestra al originario de Macuspana, Tabasco, como un personaje caricaturizado en onde se lee la farse:

“El pueblo de México a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México de 2018 a 2024″.

Tía María, como se identifica en todas sus redes sociales, acompañó la imagen con la frase: “Aún no te has ido y yo ya te puse un monumento”, por lo que de manera inmediata acumuló una serie de comentarios que, además de aplaudir la creatividad de la diseñadora, secundaron el cariño que le tienen al presidente. Otros, en tanto, se mofaron de la obra digital; sin embargo, hasta ahora no ha habido ningún pronunciamiento de parte del mandatario federal.

La diseñadora creo esta imagen que presumió en redes sociales | Foto: X @marie_tabares

“Amo tu trabajo, animar la vez que AMLO camino entre las multitudes sería sublime, aunque imposible tal vez”; “Está simplemente hermoso querida. Me encanta tu creatividad, haces cosas muy bonitas para nuestro amado presidente, me puse nostálgica, ojalá nunca se fuera, yo lo voy a extrañar demasiado”; “Qué chulada”; “Por los mejores años del país, por realidades, no promesas. Porque ya nos enseñó que podemos tener un México mejor”, se lee en redes.

¿Quién es Tía María?

En el marco en el que el presidente de México presentó el intro de su conferencia de prensa conocida como La Mañanera, destacó que el trabajo de la diseñadora ya se había hecho popular, pues difundió una imagen donde aparece el morenista acompañado de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo con quien el tabasqueño se reunió en Palacio Nacional días después de celebrarse las elecciones del 2 de junio.

“Hay una creativa, una compañera, es una artista. Marie Tabares. Es una aportación de ella hizo (...) es una artista porque no es fácil hacer eso”, declaró el pasado 12 de julio.

AMLO y Sheinbaum animados, AMLO

Marie Tabares o María Tabares, es de origen mexicano, aunque al momento se sabe, radica en Holanda. Su trabajo se especializa en la creación de figuras en 3D y animación, tal como se ha observado en las imágenes compartidas por el presidente de México, tanto en redes sociales como en su mensaje matutino.

Cabe destacar que Tabares, se ha manifestado abiertamente a favor de la denominada Cuarta Transformación, por lo que incluye tanto a los personajes de Morena como a los que fungen como grupo opositor. Ejemplo de ello fue la excandidata a la presidencia por la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruíz de quien se mofó tars perder en la pasada contienda electoral.

“Presidenta Claudia, ¿va a querer gelatinas?”, se lee en la imagen.

Creativa (Foto: @marie_tabares)

Sobre el posible monumento, conviene recordar que el presidente se hizo tendencia por el hecho de tener una estatua en el municipio de Atlacomulco, en el Estado de México, una demarcación que se convirtió en la cuna del priismo y de donde han salido personajes principales del Partido revolucionario Institucional (PRI).

Aunque las muestras de cariño han sido agradecidas por el presidente saliente, con frecuencia remarca que, tras su jubilación, no desea ni calles en su honor o monumentos, por lo que advirtió que incluso, cerrará sus redes sociales y se alejará de la vida pública.