Muere nieto de Juan Gabriel a unas horas de nacer: “Mis brazos están vacíos, mi corazón duele”

Iván Aguilera

La familia de Juan Gabriel atraviesa un momento devastador. Iván Aguilera y su esposa, Simona Aguilera, acaban de sufrir la pérdida de su tercer hijo, una tragedia que compartieron con sus seguidores a través de las redes sociales.

Fue Simona Aguilera quien, con profundo dolor, comunicó la desgarradora noticia en Instagram. La madre de dos hijos reveló los detalles de lo sucedido y expresó el inmenso dolor que los embarga:

“Cómo hacen una madre y un padre para expresar el dolor que siente cada célula de nuestro cuerpo, cuando las esperanzas y sueños que teníamos para ti, nuestro recién nacido hijo, se han ido en un instante”.

El pequeño Elijah Jedidiah Aguilera nació y falleció el pasado 8 de julio de 2024. Simona describió cómo el dolor físico se mezcla con el emocional, dejándolos sumidos en lágrimas y desconsuelo. “Nuestro hijo, Elijah Jedidiah Aguilera, nació y se marchó a la eternidad el pasado 8 de julio de 2024. Mi corazón duele físicamente y no tengo palabras, solo lágrimas de amor. Tantas, tantas lágrimas. Iván y yo estamos de luto por nuestro hijo Elijah, pero también le celebramos porque sabemos dónde está, con nuestro Señor y Salvador, nuestro Padre en el cielo”, añadió.

La pareja, que ya tiene dos hijos, Iván y Valentina, esperaba con alegría la llegada de Elijah. Esta tragedia ha roto sus corazones y dejado un vacío inmenso en sus vidas. En su escrito, Simona Aguilera pidió a Dios que los ampare en estos momentos de tanta angustia y profunda tristeza. “Mi cuerpo duele sin él. Mis brazos están vacíos. Mi cuerpo tiene cada señal de mi hijo, pero ya no lo puedo sentir”, expresó destrozada.

La fe de la pareja es lo único que les da un poco de consuelo en este difícil momento. Simona aseguró que confía plenamente en la voluntad de Dios. “Te amo y confío en ti, Dios, con todo lo que soy... Nunca cuestionaría Sus decisiones y Su voluntad”, concluyó, despidiéndose de su angelito. “Mamá te ama, mi dulce Elijah. Duerme con los ángeles en el cielo, mi dulce niño”.

Simona Hackman, quien en redes sociales adoptó el apellido de su esposo, confirmó la noticia. (@simonaaguilera)

Tragedia ocurre en medio de nuevas polémicas

Esta pérdida irreparable llega en un momento de dolor para una familia ya conocida por el gran legado que dejó Juan Gabriel. La noticia ha conmovido a seguidores y amigos de la familia, quienes han enviado sus condolencias y muestras de apoyo. A través de las redes sociales, muchos han expresado su solidaridad y tristeza por esta tragedia.

La ausencia de más detalles sobre lo sucedido refleja el profundo dolor que atraviesa la familia. En este momento, el apoyo de sus seres queridos y su fe son fundamentales para sobrellevar esta pérdida. La historia de Simona y Iván Aguilera es un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la importancia de la familia y la fe en los momentos más oscuros.

Iván Aguilera y Simona Hacman radican en EEUU. Tras la muerte de Juan Gabriel, su matrimonio ha estado bajo el escrutinio público. (Univisión, YouTube)

Iván y Simona Aguilera radican en Estados Unidos, donde la distancia no ha sido suficiente para que sus vidas no estén bajo el escrutinio público. En junio pasado, en el programa Chisme No Like se informó que la pareja atravesaba una crisis matrimonial. Asimismo, Guillermo Pous, exrepresentante legal de Iván Aguilera, lo demandó por incumplir el pago de honorarios y buscaría implementar recursos legales para destituir al empresario como albacea de la herencia del ‘Divo de Juárez’.

Iván Aguilera, hijo adoptivo de Juan Gabriel, fue nombrado heredero y albacea de la fortuna del 'Divo de Juárez'.(@gtzcecy)