Laura Bozzo explotó contra Christian Nodal y le pidió no andar “regando hijos”

La peruana se refirió a la polémica de Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar (Foto: Instagram)

Recientemente Laura Bozzo renunció a Masterchef Celebrity tras sufrir un accidente en el programa, colocándose de nuevo entre las figuras más polémicas de la televisión mexicana. Ahora, fuera del programa de TV Azteca, la conductora peruana aprovechó una reciente entrevista en Venga la Alegría para expresar su preocupación sobre la nueva relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar.

En el mencionado programa, Bozzo comentó sobre la pequeña Inti, hija de Nodal y Cazzu, mostrando especial inquietud por el futuro de la niña debido a la ausencia de su padre.

Durante la entrevista, Bozzo envió un mensaje directo al cantante mexicano.

“Nodal, me dirijo a ti, te voy a decir una cosa, tú puedes cambiar de mujer como de calzón, eso no me interesa, pero sí traer hijos al mundo. Uno no trae hijos al mundo si uno no está seguro con una relación, uno no trae hijos para que después se críen sin papás”

La pequeña Inti nació en septiembre de 2023 (Captura de pantalla Instagram)

Además, Laura Bozzo enfatizó que, a su parecer, el dinero no es suficiente para criar a un niño, resaltando la importancia de la figura paterna en el desarrollo de su hija.

“Ay no, no es dinero lo único que uno tiene que recibir. Es más importante tener a tu papá, compartir, que te muestre la vida, los recuerdos de mi infancia, pero esas criaturas que nacen sus papás, eso no pasa”, continuó.

Bozzo también manifestó su decepción con Ángela Aguilar, luego de rumores sobre el inicio de su relación con Nodal mientras él aún estaba con Cazzu.

“Ángela y Cazzu, lo siento, no me interesan, me interesa la criatura y si Ángela empezó la relación estando él con Cazzu, me parece fatal, pero en todo caso es su conciencia”, concluyó Bozzo en la entrevista.

La cantante compartió un mensaje dirigido al padre de su hija Inti Crédito: Telemundo

Ángela Aguilar pide que no critiquen su romance con Christian Nodal

Por su parte y luego de haber confirmado su relación, Ángela Aguilar rompió su silencio sobre los rumores que circulan en torno a una posible boda secreta con el cantante de Botella tras botella.

La hija de Pepe Aguilar habló para la revista Quién, enfatizando la importancia de mantener su vida privada alejada del escrutinio público.

Según lo publicado por Quién, Aguilar mencionó que prefiere no revelar detalles sobre su relación con Nodal, argumentando que cualquier explicación podría ser interpretada incorrectamente.

“En este caso no quería que la gente pudiera robarme esa oportunidad de vivir la etapa que estoy viviendo, es una etapa preciosa, nunca había tenido la oportunidad de sentirme así, de vivir este sueño, de crecer”

Ángela Aguilar negó haberse casado ya con Nodal (Facebook Ángela Aguilar / @nodal)

Asimismo, comentó que raramente responde a los rumores o acusaciones, ya que confía en su carácter y valores, conocidos por su entorno cercano.

La cantante explicó que esta vez decidió abordar públicamente su vida personal porque desea disfrutar plenamente la etapa que está viviendo.

“Soy la hija de Pepe Aguilar y la nieta de Flor Silvestre, y si algo me han enseñado es que tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo”, expresó Aguilar.

Además, hizo un llamado a la comprensión del público, recordando la época en que las personas se enamoran por primera vez.

“No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”

En relación con los rumores sobre una posible boda en Roma, Aguilar aclaró que no se hagan conclusiones precipitadas sobre su estado civil o posibles embarazos. Concluyó la conversación enfocándose en su música y sus proyectos empresariales.