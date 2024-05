Estos son los vehículos exentos del Doble Hoy No Circula en la CDMX

El programa del Doble Hoy No Circula se mantiene para este jueves 16 de mayo (Infobae)

Por cuarto día consecutivo la Comisión Ambiental de la Megalópolis mantuvo la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que este jueves se mantendrá la medida del Doble Hoy No circula.

Por lo tanto, desde las 5:00 a las 22:00 horas de este jueves 16 de mayo, no podrán circular los automóviles de uso particular con holograma de verificación 2. Tampoco los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 1, 2, 4, 6 y 8

Además, habrá restricción para los autos particulares con holograma de verificación 00 y 0, engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Vehículos exentos del Doble Hoy No circula

Todos los taxis podrán circular hasta las 10 de la mañana, sin importar la terminación de su matrícula. Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro

Todos los vehículos privados eléctricos e híbridos, así como aquellos con matrícula ecológica o holograma tipo exento, podrán circular sin restricciones.

Además, los vehículos particulares portadores de holograma “00″ o “0″ vigente pueden transitar sin limitaciones, siempre y cuando tengan un engomado de color distinto al rojo y una terminación de placa diferente al 3 y 4. Estas condiciones abarcan automóviles matriculados en cualquier entidad federativa, según especificó el comunicado publicado.

También, se permite la circulación de taxis entre las 5:00 y las 10:00 horas, incluidos aquellos días con restricciones bajo el Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten. Esta disposición busca facilitar la movilidad de la población, puntualizó el informe.

Por otra parte, los vehículos de servicios urbanos relacionados con emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, vigilancia ambiental y suministro de agua también están exentos de las limitaciones del programa.

En la CDMX persisten las malas condiciones atmosféricas. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

En el ámbito educativo y laboral, los vehículos destinados al transporte escolar y de personal que cumplan con las normativas vigentes de verificación vehicular y posean el correspondiente holograma y autorización, también están exentos.

Igualmente, los vehículos destinados a cortejos fúnebres y servicios funerarios, con holograma de verificación vigente, pueden transitar sin restricciones. Asimismo, los vehículos para personas con discapacidad que disponen del Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad u placas específicas según la entidad, tienen libre circulación.

Finalmente, las motocicletas no enfrentan restricciones durante la Fase I del programa, permitiendo su circulación libremente.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ha decidido mantener la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) hasta el jueves 16 de mayo de 2024. Esta medida se ha adoptado debido a que el miércoles 15 de mayo se registraron concentraciones máximas de ozono de 178 partes por billón (ppb) en la estación de monitoreo ubicada en Tlalnepantla.

La decisión fue influenciada por las condiciones meteorológicas adversas que persistieron durante la tarde, las cuales incluyeron estabilidad atmosférica, viento débil, escasa nubosidad, alta radiación solar y temperaturas superiores a los 30 °C. Estos factores favorecieron la formación y acumulación de ozono, manteniendo las concentraciones por encima del umbral de 154 ppb. Según los pronósticos meteorológicos, se espera que estas condiciones adversas continúen mañana, indicando una calidad del aire de Mala a Muy Mala.

La CAMe, basándose en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas en la ZMVM, publicados por los Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, ha implementado medidas para reducir la exposición de la población al aire contaminado, minimizar el riesgo de afectaciones a la salud y disminuir la emisión de contaminantes. Estas medidas seguirán vigentes el jueves 16 de mayo.

Además de estas acciones, se insta a la población a tomar precauciones adicionales para proteger su salud durante este periodo de contingencia, evitando actividades al aire libre y siguiendo las recomendaciones de las autoridades locales. Las autoridades continuarán monitoreando las condiciones atmosféricas y proporcionarán actualizaciones conforme sea necesario.