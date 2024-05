Álvarez Máynez revela a quiénes preferiría en las dirigencias del PRI y PAN: “Gente más decente”

Álvarez Máynez reveló a quiénes preferiría como dirigentes de la oposición Crédito: Cuartoscuro

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, reveló a quiénes preferiría como dirigentes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), en sustitución de los actuales líderes: Alejandro Alito Moreno y Marko Cortés.

En un encuentro con medios de comunicación, el presidenciable sostuvo que Moreno y Cortés “le han hecho mucho daño al país”. En ese sentido, los exhortó a dar paso a “gente más decente”.

Respecto al PRI, el aspirante a la presidencia señaló a la senadora Beatriz Paredes como una buena opción para ocupar el puesto de Moreno.

Mientras que en relación al PAN aseguró en primer término que el partido político se deshizo de buenos perfiles. Pero mencionó que, pese a ello, hay militantes que podrían tener un buen desempeño en la dirigencia.

Álvarez Máynez señaló a Damián Zepeda como un buen perfil para dirigir al PAN (Foto: Twitter/damianzepeda)

“Se fueron deshaciendo de los mejores cuadros del PAN de todo el país. Pero supongo que hay gente mucho más decente y congruente que Marko Cortés”, expuso este 14 de mayo.

Entre los nombres que mencionó están el de Juan Carlos Romero Hicks y Damián Zepeda, quienes afirmó podrían actuar con más congruencia que Cortés.

Álvarez Máynez confesó que tiene afinidad con Beatriz Paredes

En una ocasión previa, el abanderado de Movimiento Ciudadano mostró su afinidad hacia Beatriz Paredes, quien también estuvo interesada en la candidatura presidencial de Fuerza y Corazón por México.

Fue durante la 87° Convención Bancaria en Acapulco, Guerrero que el candidato fue cuestionado acerca de con quién de las candidatas presidenciales preferiría trabajar. En respuesta, confesó tener más puntos en común con otros perfiles que aspiraron a la presidencia, como Paredes y Marcelo Ebrard.

“Si fueran Beatriz Paredes y Claudia Sheinbaum le diría que siento un poquito más de afinidad con Beatriz Paredes; si me dijera fueron Ebrard y Xóchitl los candidatos, diría me siento con un poquito más de afinidad con Ebrard”, mencionó.

Máynez ha reconocido en más de una ocasión a Beatriz Paredes FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El emecista subrayó que no tiene afinidad por Sheinbaum debido a su vínculo cercano con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aunque reconoció que la candidata tiene cualidades.

También apuntó al desacuerdo con la forma en que Fuerza y Corazón por México ha llevado su campaña presidencial como el principal motivo por el que no trabajaría con Xóchitl Gálvez.

“Antes de la campaña sin duda le hubiera dicho que tenía más afinidad con Xóchitl. No me gusta su campaña, no me parecen sus ataques, no me gusta que dice una cosa y dice otra, creo que era más emocionante lo que se prometía al inicio de esa campaña”, sostuvo.

Conviene recordar que Álvarez Máynez se negó a la petición de Alejandro Moreno de declinar a favor de Gálvez, para vencer a Sheinbaum en las elecciones.

El líder del PRI ofreció dejar la dirigencia y renunciar a su candidatura al Senado a cambio de la declinación del emecista. Sin embargo, éste se negó, aunque aseguró que la propuesta de que deje de ser el presidente nacional del Revolucionario Institucional es buena.

“Vamos a pedir que ponga el ejemplo de que por México renuncie, que se haga a un lado. Le sugiero que ponga a Beatriz Paredes de dirigente, que es una persona respetable, que Beatriz encabece la lista al Senado”, sentenció.

El presidenciable incluso afirmó que tendrían que ser PRI y PAN los que declinen a su favor, no a la inversa.