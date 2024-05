Influencer regala una casa a su tía y ella la rechaza por estar muy ‘pequeña’; usuarios la critican por su reacción

Lupita Anaya se llevó una enorme decepción tras la reacción de su tía. Foto: Jovani Pérez

Muchas veces, las sorpresas no resultan como uno espera, y recientemente, Lupita Anaya, famosa influencer mexicana, vivió una enorme decepción tras no haber sido bien correspondida por parte de su tía, a quien optó por regalarle una casa para ayudarle con su situación económica; sin embargo, la familiar de la creadora de contenido, no vio con buenos ojos el obsequió recibido.

Fue a través de sus redes sociales, donde Lupita Anaya compartió la sorpresa que le tenía preparada a su tía, misma que consistía en regalarle una casa para apoyarla económicamente y así, evitar que su familiar continuará pagando una renta; sin embargo, la sorprendida fue la creadora de contenido pues aparentemente su familiar no estuvo de acuerdo con la casa y rechazó el regalo de su sobrina.

En el video que Lupita Anaya compartió, se ve cómo la joven llega a la casa que planeaba regalar a su pariente. No obstante, desde los momentos en que observan la fachada y el portón de la vivienda, se puede apreciar el disgusto de la tía, pasando de la emoción a la decepción en cuestión de segundos.

Lupita se decepciona por la reacción de su tía. Foto: Facebook/Lupita Anaya

Ya dentro del inmueble, la tía de la influencer comenzó a señalar aspectos negativos de la casa, resaltando que se encontraba demasiado lejos de donde ella vive actualmente. Además, se mostró desilusionada por lo “pequeña” de esta y solo tener dos cuartos.

Está bien lejos de donde yo vivo. Nomás dos cuartitos, ya ves que tengo mucha familia. Está muy sucio, le hace falta una mano de mujer en esta casa [...] Esperaba una casa más grande, más arregladita y limpiecita.

Tía se disgusta por el tamaño de una casa que le regalaron. Crédito: Lupita Anaya

A raíz de ello, al darse cuenta del desagrado de su familiar, Lupita Anaya le cuestiona si no le había gustado el inmueble, pues la veía muy poco emocionada y hasta decepcionada. Sin saber que decir, la pariente de la joven señaló no estar en total de desacuerdo con el recinto, pero le pidió que dejaran de grabar y que se hiciera la firma de papeles para poner el inmueble a su nombre para posteriormente, con ayuda de su hijo, ponerla a la venta y con ese dinero comprar algo más cerca de donde actualmente alquila la vivienda.

Lupita se decepciona por la reacción de su tía. Foto: Facebook/Lupita Anaya

Aunado a ello y por si fuera poco, le pidió a su sobrina que después de poner en venta esa nueva casa, mejor le brindará su ayuda para pagar algunos meses de renta en su actual hogar.

Mejor se los doy los papeles a mi hijo y que venda la casa y yo me compro algo más cerca de por allá por donde vivo para no perder mis amistades, mi hijo le sabe a todo eso, mejor me apoyas a unos mesesitos de renta.

Al final, la joven optó por no regalarle la casa a su tía, y en cambio, expresó en uno de los comentarios que estaba considerando seriamente la posibilidad de obsequiar el inmueble a uno de sus seguidores o entregarlo como premio a alguien en la calle.