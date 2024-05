PRD recrimina fiscalización a Xóchitl Gálvez por parte del INE: “Deben preocuparse por la violencia”

El líder del PRD se manifestó en contra de la medida del INE contra Xóchitl Gálvez (X/@Jesus_Zambrano)

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) concentrarse en la violencia que ha azotado las campañas y no en fiscalizar la presencia de la candidata a la presidencia de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, en la marcha de la marea rosa.

Durante la presentación del Mapa de Riesgos de Violencia, el presidente del Sol Azteca indicó que la autoridad electoral incurre en irresponsabilidad por omisión al no actuar debidamente ante la crisis que se está viviendo en todo el país y que se materializa con asesinatos, amenazas y secuestros a candidatos.

Ante esto, reprochó que, en cambio, sí se piense en fiscalizar y apuntar como un evento de campaña la presencia de la senadora con licencia del Partido Acción Nacional (PAN) en la congregación de la marea rosa, por lo que mandó mensaje a la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala de preocuparse por la violencia en las elecciones.

“El INE incurre en irresponsabilidad por omisión, como ahorita lo ha subrayado Santiago Creel, es cosa de que se asuma como la autoridad electoral superior y que, en lugar de andar viendo si le van a cargar costos, gastos de campaña del evento del 19 de mayo la señora Taddei a nuestra próxima presidenta Xóchitl Gálvez, debería preocuparse por esto que estamos planeando, por evitar que esta democracia que está severamente amenazada, la defendamos entre todos”, expresó el jueves 9 de mayo.

El líder del PRD pidió al INE resolver la violencia en el. proceso electoral (X/@INEMexico)

Las palabras del líder del Sol Aztecas se dieron momentos después de que la consejera presidenta del INE afirmó que, en caso de que la candidata Xóchitl Gálvez participe en el evento de la Marea Ros’, programado para el próximo 19 de mayo —coincidiendo con la fecha del tercer debate presidencial—, dicho acto será considerado como parte de sus gastos de campaña.

La determinación, según explicó, se basa en un criterio de transparencia y equidad en el proceso electoral, enfocándose en la necesidad de que todas las actividades y gastos de los candidatos sean debidamente registrados y transparentes ante la autoridad electoral.

La Marea Rosa, una coalición de agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil, extendió una invitación formal a Gálvez para sumarse a su evento, con el propósito de manifestar abiertamente su apoyo a la candidata.

“Es una decisión personalísima. Si es un evento de la candidata, tiene que ser tomado en cuenta como gastos de campaña”, sentenció Taddei, subrayando la importancia de la responsabilidad individual y de campaña en el manejo de eventos y sus respectivos costos.

“El caso, por ejemplo, de incumplimiento de reglas es no entregar a tiempo sus gastos, no entregar a tiempo sus agendas para poder ser seguidas por el Instituto Nacional Electoral o bien, al final que se rebasen los topes de gastos de campaña, contratar tiempos en espacios televisivos, eso está fuera de toda norma”, aclaró Taddei, enfatizando las consecuencias de no adherirse a los lineamientos establecidos.

Mario Delgado pidió contabilizar marcha de la marea rosa a gastos de Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez ya confirmó su presencia en esta movilización, la cual se realizará el mismo día del Tercer Debate Presidencial (Prensa/Xóchitl Gálvez)

En medio de un ambiente político cada vez más movido conforme se acercan las elecciones, Mario Delgado, líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ha realizado una solicitud formal al árbitro electoral para que los gastos de una próxima marcha, a la cual asistirá la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD, sean incluidos en los registros de gastos de campaña de dicha candidatura.

Esta petición viene tras la confirmación de la asistencia de la abanderada opositora a dicho evento, marcando un precedente en la fiscalización de actividades relacionadas con las campañas políticas en México.

Según declaraciones de Delgado en conferencia de prensa, esta acción busca que se respeten las normativas vigentes en materia de reporte y fiscalización de gastos de campaña, indicando que “se debe reportar” toda actividad que involucre a las candidaturas.