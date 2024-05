El patrimonio de Juan Manuel Fócil: una desfile de adeudos y empresas sin reportar

Juan Manuel Fócil, candidato del PRD a la gubernatura de Tabasco (Infobae)

Tabasco es uno de los dos estados donde no habrá alianza opositora en las elecciones para renovar la gubernatura. Aquí, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) irá por su lado y lo hará abanderado por Juan Manuel Fócil Pérez.

Fócil Pérez no la tiene sencillo, aparece en los últimos lugares de las encuestas y se ve difícil que remonte la contienda electoral.

Dejó de forma temprana su curul en el Senado de la República para ser candidato a gobernador de Tabasco. Antes había sido diputado federal en la Cámara de Diputados. En ambas ocasiones como plurinominal. Donde sí consiguió los votos para llegar fue al escaño del Congreso de Tabasco, como legislador local.

Con 30 años militando en el PRD, Juan Manuel Fócil no tiene una declaración patrimonial abultada, destaca más lo que no tiene que lo que sí. En la última versión que entregó a la Contraloría Interna del Senado de la República solo dijo tener una larga lista de adeudos. Mientras que en el Registro Público del Comercio aparecen empresas ligadas a su nombre que no reportó.

Ni casas, ni autos, ni muebles

Juan Manuel Fócil dice no tener propiedades. De acuerdo con su declaración patrimonial, el candidato perredista no es dueño de ningún bien inmueble, vehículo o mueble alguno.

En cada uno de los apartados del documento el tabasqueño agregó la leyenda “ninguno”.

Fócil Pérez solo atinó a decir que sus ingresos anuales ascienden al millón 689 mil 328 pesos.

De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, los ingresos que el candidato recibió cuando era senador se desglosan de la siguiente manera:

Dieta: 119 mil 769.65 pesos

Seguridad Social ISSSTE: 2 mil 789.44 pesos

Seguridad Social Fovissste: mil 499.70 pesos

Seguridad Social Sar: 599.88 pesos

Todo esto en cantidades mensuales y a ingreso neto, es decir, con los impuestos ya descontados. Más un pago único anual bajo el concepto de aguinaldo por 228 mil 600 pesos.

15 adeudos que suman más de 643 mil pesos

De las ocho páginas que conforman la declaración patrimonial de Juan Manuel Fócil, la mitad de ellas las utilizó para reportar sus adeudos. Se trata de una serie de 15 deudas, entre tarjetas de crédito y departamentales, así como créditos hipotecarios, que suman más de 643 mil pesos.

La gran mayoría del monto adeudado provienen de los dos créditos hipotecarios que Fócil Pérez sacó en 2010. El primero es de 289 mil 527 pesos y el segundo de 195 mil 136 pesos. Ambos fueron obtenidos el mismo día: el 29 de junio de 2010.

Además de los créditos, el candidato reportó nueve tarjetas de créditos de las cuales cuatro no tienen adeudo, sin embargo, en las cinco restantes suma 158 mil 81 pesos.

Finalmente, Juan Manuel Fócil agregó cuatro tarjetas de crédito departamentales, una sin adeudo y las tres restantes con un pasivo de 799 pesos.

Las empresas que no aparecen

En el apartado de conflicto de intereses, Juan Manuel Fócil dejó un apartado en blanco: el de participación de empresas, sociedades o asociaciones.

En esta sección el candidato no agregó la leyenda “ninguno”, como lo hizo en la parte de bienes inmuebles, vehículos o muebles, simplemente lo dejó en blanco.

Esto toma sentido al revisar el Registro Público del Comercio (RPC), donde aparece relacionado con al menos seis empresas. Se trata de las siguientes:

Servicios Limpiatab : fundada a principios de la década de los noventa, se dedica a la limpieza de oficinas e instalaciones en general. Fócil Pérez aparece como representante y luego como accionista en dos documentos de la empresa del RPC.

Arrenta : fundada a finales de la década de los noventa, se dedica a la compra y venta de todo tipo de bienes. El candidato aparece como accionista en los registros del RPC.

Agua Fina del Sureste : fundada a finales de la década de los ochenta, se dedica a la compra, venta, reparación, distribución y transportación de todo tipo de equipos, refacciones y materiales para filtrado y purificación de agua. Juan Manuel aparece como accionista en un documento del RPC.

Fopher Control : fundada a mediados de la década de los ochenta, se dedica a la prestación de servicios turísticos de bares, restaurantes y centros nocturnos, así como a la limpieza y mantenimiento de edificios. Juan Manuel aparece como accionista en un documento del RPC.

Limpiatab del Sureste : fundada a mediados de la década de los ochenta, se dedica a la limpieza de oficinas e instalaciones en general. Juan Manuel aparece como accionista en un documento del RPC.

Inmobiliaria Valle Verde: fundada a principios de la década de los ochenta, se dedica a la adquisición, compra y venta de toda clase de bienes. Juan Manuel aparece como accionista en un documento del RPC.

Por ocultar información de su declaración patrimonial, Juan Manuel Fócil podría ser suspendido del cargo y hasta inhabilitado, así lo señala la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El artículo 60 de dicha legislación califica como “falta administrativa grave” ocultar la información de la declaración patrimonial y de intereses.

Mientras que el artículo 78 de la misma ley menciona que las faltas administrativas graves se sancionan con suspensión o destitución del empleo, cargo o comisión; sanción económica y hasta la inhabilitación temporal para desempeñar cargos públicos.