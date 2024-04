Yolanda Andrade lleva varios días en cama y no pudo ir al cumpleaños de Montserrat: “Está postrada”

Yolanda Andrade no ha suspendido su tratamiento por el aneurisma que le diagnosticaron (YouTube/Unicable)

Yolanda Andrade ha enfrentado complicaciones de salud recientemente, lo que ha llevado a disminuir su presencia pública y participación en eventos importantes, incluyendo el cumpleaños número 58 de su compañera y gran amiga Montserrat Oliver, celebrado el pasado 13 de abril.

La conductora de Unicable fue diagnosticada, tras presentar dolores de cabeza intensos y comenzar a vomitar sangre, con un aneurisma cerebral en abril del año pasado, una condición que ha impactado gravemente su bienestar, provocándole serios malestares que han requerido hospitalización y un tratamiento exhaustivo.

El aneurisma, descrito por el portal Medline Plus como una zona débil en la pared de un vaso sanguíneo que sobresale, ha causado que Andrade experimente sensibilidad extrema a la luz, obligándola a utilizar un parche en el ojo como medida de protección.

“Me da mucho gusto verlos a todos, pero no me siento tan bien, entonces, yo creo que voy a reportarme con mi equipo. Hoy no me siento bien... Tuve otra vez lo del ojo, pero lo tuve desde la madrugada y de verdad que no me sentí bien. Me despertó el dolor y me tuve que volver a pone el parche por la luz y no me siento bien”, declaró Andrade a los medios hace unos días al llegar a las instalaciones de Televisa en el Centro Histórico, expresando su condición física limitada.

Yolanda Andrade sospecha que su crisis de salud se deba a una brujería

Tras ello, la presentadora se ha ausentado de las grabaciones de su programa Montse & Joe.

Ahora, la periodista Inés Moreno de Univision, conocida cercana de Yolanda Andrade, compartió detalles sobre la lucha de la presentadora con su salud.

“Si Yolanda no estuvo en el cumpleaños de Montse fue porque no se ha sentido muy bien últimamente”, explicó Moreno, desmintiendo rumores de conflictos personales, pues una revista aseguró que Yaya Kosikova, esposa de Montserrat, no la había dejado invitar a su amiga, “Y es por eso que les decíamos ‘por favor, vamos a pedir por la salud de Yolanda”, agregó.

Moreno también indicó que Andrade se encuentra pasando períodos de recuperación en casa, acompañada y cuidada por su hermana Marilé y su mamá.

Yolanda desconoce cuál es el origen de su afección (Foto: Unicable)

“Yolanda no ha estado sintiéndose bien, tuvo una recaída después de grabar el programa, en esto que tiene del ojo, la aneurisma, pero tenía muy mal su ojito y lleva varios días así, postrada, sintiéndose mal y obviamente toda la gente que la quiere, le manda buena vibra y todo”.

“Está bajo tratamiento, bajo medicamentos y tiene que estar ahí, no puede estar saliendo a la calle porque está en plena recuperación”, añadió la periodista en su canal de YouTube.

Las declaraciones de Andrade y Moreno revelan una realidad preocupante sobre los desafíos de salud que está enfrentando la conductora, un tema que ha tocado a muchos de sus seguidores y ha resaltado la importancia de la salud y el bienestar.

Los seguidores de Andrade, tanto en México como en otros lugares, se mantienen esperanzados en ver a la querida presentadora regresar a su estado de salud óptimo pronto.

Montserrat Oliver cumplió 58 años el pasado 13 de abril Captura de pantalla/YouTube)

Cómo reaccionó Montserrat Oliver al bajón de salud de Yolanda Andrade

En aquel encuentro con los medios, cuando Yolanda reveló que había vuleto su afección, Montserrat fue cuestionada por los reporteros minutos después. Esto declaró:

“Pasé por ella como siempre que venimos a trabajar a Montse & Joe y veo que le volvió a dar lo del ojo. Ojalá que se sienta mejor, ella muy valiente que vino a trabajar. Ojalá que pueda trabajar y no se tenga que ir”, comentó. “Lleva un año en tratamiento y de repente no le pasa; en un mes a lo mejor le pasó tres veces y ahorita en una noche tres veces, en menos de un día, está rarísimo”, añadió la modelo.